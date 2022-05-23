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  • На смену Николя Мору: кресло главы АВТОВАЗа занял Максим Соколов

На смену Николя Мору: кресло главы АВТОВАЗа занял Максим Соколов

23.05.2022 216 0 0

Решение о назначении бывшего министра транспорта РФ и вице-губернатора Санкт-Петербурга на новую должность вступило в силу сегодня, 23 мая 2022 года.

 

Судьба АВТОВАЗа в ближайшей перспективе решилась в середине текущего месяца: тогда появилось официальное сообщение Министерства промышленности и торговли РФ и Group Renault о том, что российские активы Группы переходят в госсобственность. Как уже сообщал Kolesa.ru, пакет акций АВТОВАЗа получил институт НАМИ (этот научный центр подведомственен Минпромторгу). Ранее стало известно, что бывший глава российского завода Николя Мор покидает Россию вместе с французской компанией. Освободившееся кресло уже нашло преемника.

На фото: Максим Соколов

Им стал Максим Соколов, до недавнего времени он имел должность вице-губернатора Санкт-Петербурга и занимался развитием транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма; в период с 2012 по 2018 годы был министром транспорта РФ. Автозаводы чиновнику раньше возглавлять не приходилось, но у него есть опыт с Toyota, Nissan, Hyundai и GM в рамках работы по стратегическим проектам петербургского правительства.

Новый президент АВТОВАЗа уже успел сказать несколько фраз о дальнейших планах российского производителя. «Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение, — заявил Максим Соколов. — Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь – отечественных, значительное число которых расположено в Самарской области и Приволжском Федеральном округе». Кроме того, он отметил, что «бренд Lada продолжит развиваться и радовать своих поклонников новыми автомобилями», правда, какие именно новинки имеются в виду, и когда их стоит ждать, глава АВТОВАЗа не уточнил.

Нынешнее назначение в руководстве уже второе за последние несколько дней. Так, в конце прошлой недели стало известно, что новым исполнительным вице-президентом по инжинирингу АВТОВАЗа стал Евгений Шмелев (до недавнего времени этот пост занимал Сельчук Кура из альянса Renault-Nissan).

Стоит отметить, что на сегодняшний день оба завода компании – и в Тольятти, и в Ижевске – продолжают простаивать: возобновить выпуск автомобилей мешает нехватка комплектующих. В дальнейшем с конвейеров начнут сходить «упрощённые» версии моделей. Напомним, ранее законодатели разрешили выпускать машины без систем ABS, ESP и подушек безопасности, кроме того, они могут соответствовать любому экоклассу, включая «Евро 0».

Group Renault пришлось также передать свой столичный завод (официальное наименование ЗАО «Рено Россия») в собственность правительства Москвы. Напомним, там был налажен выпуск в том числе популярного в РФ кроссовера Renault Duster (традиционно находится в первой десятке самых продаваемых моделей в стране). Как сообщалось ранее, производство этого автомобиля под маркой Lada планируется в дальнейшем начать на тольяттинской площадке АВТОВАЗа.

Россия АВТОВАЗ авторынок производство бизнес Lada Renault

 

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