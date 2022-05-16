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АВТОВАЗ будет производить Renault Duster под маркой Lada

16.05.2022 155 0 0

Об этом заявил представитель Минпромторга РФ. Кроме того, по его словам, российский автогигант сохранит всю нынешнюю модельную линейку.

 

Сегодня Минпромторг и глобальный офис Group Renault официально объявили о том, что российские активы Группы переходят в госсобственность: пакет акций АВТОВАЗа получил НАМИ, а московский завод достался столичному правительству. Также стало известно, что расположенное в Москве предприятие будет выпускать автомобили под возрожденной маркой Москвич. Увы, достоверных данных о таинственных «москвичах» пока так и нет, зато появились новые подробности относительно дальнейшей деятельности АВТОВАЗа.

Так, по договоренности с Renault отечественный автогигант сохранит весь нынешний модельный ряд. А еще под маркой Lada в Тольятти собираются наладить производство кроссовера Renault Duster. Об это в эфире телеканала Россия 24 сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.

«С компанией Renault достигнута договоренность о сохранении всей действующей линейки автомобилей АВТОВАЗа с возможностью развития продуктов и освоения новых продуктов в соответствии с планами, которые у АВТОВАЗа уже существовали […] Отдельно хочу сказать о возможности производства на АВТОВАЗе автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada – об этом тоже договоренность с компанией Renault достигнута. Модель будет освоена на производстве в Тольятти», — рассказал чиновник.

Пак не уточнил, входят ли Renault Logan и Sandero, сборка которых налажена на АВТОВАЗе, в ту самую действующую линейку, или же речь только о Ладах. Информации о дальнейшей судьбе кроссоверов Arkana и Kaptur, прежде выпускаемых в Москве, тоже пока нет. При этом чиновник отметил, что новая стратегия развития АВТОВАЗа будет представлена в ближайшее время, причем это сделает новый менеджмент, который придет на смену французской команде.

К слову, с глобального пресс-сайта Group Renault марка Lada уже исчезла, российский медиа-портал бренда Renault больше не работает. Потребительский сайт Рено на момент публикации новости еще действовал, но никакой информации об уходе на нем не было.

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