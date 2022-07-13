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  • АВТОВАЗ возобновил выпуск ещё одной модели: на конвейер встала упрощенная Нива

АВТОВАЗ возобновил выпуск ещё одной модели: на конвейер встала упрощенная Нива

13.07.2022 377 0 0

На конвейер АВТОВАЗа вернулся трёхдверный вариант Lada Niva: модель, как и актуальные Гранты, выпускают в упрощённой версии Classic’22.

 

Российский авторынок продолжает стремительно сокращаться, это относится и к продукции отечественных брендов. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, дилеры Lada за первое полугодие 2022-го реализовали 74 714 машин, что на 63% меньше, чем в январе-июне прошлого года. В списке причин «минуса» значатся проблемы с производством, связанные с нехваткой комплектующих. В середине мая законодатели смягчили требования к выпускаемым в РФ машинам, что позволило частично вернуть конвейер АВТОВАЗа к жизни.

На фото: Lada Niva Legend

Очередной моделью, выпуск которой был возобновлён, стал внедорожник Lada Niva Legend. Напомним, история этой модели берёт начало ещё в 1977 году, когда она продалась под именем ВАЗ-2121. С тех пор отечественный внедорожник несколько раз модернизировали, однако его «классическая» внешность по-прежнему узнаваема. Производство этого SUV, как и других моделей бренда, было приостановлено, но теперь Niva Legend вернулась на конвейер, правда, в упрощённом варианте.

В пресс-службе российского производителя сегодня рассказали о том, что на тольяттинском заводе снова выпускают трёхдверный внедорожник Lada Niva Legend. Сейчас с конвейера сходят машины в версии Classic’22. У таких автомобилей есть гидроусилитель руля, электростеклоподъёмники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, 16-дюймовые штампованные колёсные диски, стальная защита картера, а также аудиоподготовка (то есть антенна и жгуты проводов к двум передним динамикам). У модели постоянный полный привод с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

Стоит отметить, что у упрощённых версий Lada Niva Legend нет системы ABS, а также отсутствует модуль системы экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС. В компании пока не рассекретили цену такого внедорожника. На официальном сайте Lada указана только рекомендованная стоимость исполнения Classic прошлого модельного года, такие машины у дилеров можно купить не менее чем за 818 900 рублей. Упрощённый внедорожник окажется дешевле.

На фото: салон Lada Niva Legend

Первой на конвейер АВТОВАЗа вернулась Lada Granta. В середине прошлого месяца сообщалось о том, что в варианте исполнения Classic’22 предлагают седан, лифтбек и универсал (хэтчбек временно исключили из семейства). На прошлой неделе производитель рассказал о возвращении «оспортивленной» модификации Granta Drive Active, в начале этой завод приступил к выпуску «приподнятого» универсала Granta Cross. Отметим, у Грант помимо ABS и модуля системы ЭРА-ГЛОНАСС, не хватает подушки безопасности водителя, преднатяжителей передних ремней безопасности, иммобилайзера и подсказчика переключения передач в бортовом компьютере.

По словам нынешнего главы АВТОВАЗа Максима Соколова, внедорожники Lada Niva Legend в версии Classic’22 отправятся в дилерские центры уже на этой неделе. Напомним, одной из самых популярных моделей в РФ остаётся Vesta. Сейчас клиенты продолжают покупать те машины, которые остались на складах. Как стало известно ранее, производство обновлённых седанов и универсалов Vesta начнётся не раньше 2023 года.

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