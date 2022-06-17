Lada запустит производство обновлённых седанов и универсалов Vesta не раньше 2023 года

Производство седана Lada Vesta началось на заводе в Ижевске в 2015 году, универсал пополнил конвейер в 2017-ом. Эта модель на протяжении всех лет присутствия остаётся одной из самых продаваемых в РФ. Так, по итогам 2021 года Веста возглавляла список самых популярных автомобилей в стране: за указанный период дилеры реализовали 113 698 экземпляров, что на 6% больше, чем в 2020-ом.



На фото: обновлённый седан Lada Vesta

Недавно Lada Vesta пережила рестайлинг: обновлённое семейство было представлено 22 февраля этого года. Тогда же АВТОВАЗ запустил серийное производство рестайлинговых седанов и универсалов. При этом в ходе презентации российский производитель рассекретил только экстерьер и часть корректировок в оснащении модели, а салон новой Весты нам официально так и не показали.



Напомним, изменений, касающихся силовых агрегатов и ходовой части, нет. На передней части остался фирменный «икс-фейс», но теперь он выглядит несколько более агрессивно. логотип бренда сделали крупнее, а верхние секции хромированных дуг от «Х» теперь вписали в головную оптику (она новая и полностью светодиодная). Изменилась форма фонарей, кроме того, по-иному выглядят бамперы, в нижнюю часть заднего бампера интегрировали фальшивые патрубки выхлопной системы.

У модификаций с приставкой Cross после обновления стало больше отличий от «обычных» вариантов, в списке решётка радиатора с узором в виде крупных ячеек и пластиковая «обводка» вокруг светодиодных «противотуманок». Ещё в нижней части переднего бампера имеется серебристая накладка. Кроме того, кросс-версии получили 16- и 17-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна.



На фото: обновлённый универсал Lada Vesta SW Cross

Отметим, ижевский завод выпустил скромную партию обновлённых Lada Vesta, причём до дилеров эти машины так и не добрались. Затем выпуск автомобилей пришлось остановить из-за нехватки комплектующих. Рестайлинговых Вест в ближайшее время ждать не стоит: о сроках запуска конвейера сообщает агентство «Прайм Авто» со ссылкой на нынешнего президента АВТОВАЗа Максима Соколова.



По словам глава российского автопроизводителя, производство обновлённых седанов и универсалов Vesta начнётся не раньше 2023 года. Предположительно компания не планирует выпускать «упрощённую» Весту, как было решено сделать в случае с Lada Granta, а намерена дождаться поставок электроники. Отметим, машины, которые есть в продаже у дилеров сейчас, были выпущены до остановки завода.

О том, какую Гранту начали выпускать на тольяттинском заводе, Kolesa.ru сообщал ранее. у версии Classic’22 нет подушки безопасности водителя, ABS, преднатяжителей передних ремней безопасности, модуля системы экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС, а также иммобилайзера и подсказчика переключения передач в бортовом компьютере. В оснащение добавили четыре динамика, обогрев и электропривод боковых зеркал, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира, а ещё окрашенные в цвет кузова молдинги дверей. Стоимость «упрощённого» седана равна 678 300 рублей, за лифтбек придётся отдать не менее 698 300 рублей, а за универсал просят 705 300 рублей.

