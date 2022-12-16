АВТОВАЗ собирается в следующем году выпустить больше 400 тысяч автомобилей

По плану, на конвейер российского завода в 2023-ем встанет рестайлинговая Lada Vesta. В текущем году компания перенесла производство модели из Ижевска в Тольятти.

Автопром РФ в текущем году претерпел немало изменений, одним из них стала продажа доли компании Renault в АВТОВАЗе: новым владельцем стала подведомственная Минпромторгу организация НАМИ. Отметим, в 2022 году объём производства и продаж новых машин в стране ощутимо упал: это связано с уходом многих иностранных компаний, остановкой поставок импортируемых машин, дефицитом ряда комплектующих, а также с ощутимым увеличением цен на авторынке.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство промышленности и торговли РФ, предполагается, что по итогам 2022 года АВТОВАЗ выпустит 220 тыс. автомобилей. Напомним, заводы компании несколько месяцев находились в простое, затем власти упростили требования к выпускаемым машинам, так что российская компания смогла начать выпускать «упрощённые» Лады. Первой на конвейер вернулась Granta, затем внедорожники Niva Legend и Niva Travel.



Теперь Совет директоров АВТОВАЗа утвердил план производства автомобилей на 2023 год: компания намерена выпустить 401,6 тыс. машин. Отметим, в сентябре текущего года предполагалось, что производственный план в 2023 году будет включать в себя 500 тыс. автомобилей.

Стоит напомнить, что по плану, грядущей весной на конвейер российского завода встанет рестайлинговая Lada Vesta. Напомним, в текущем году компания перенесла производство этой модели из Ижевска в Тольятти. В прошлом месяце на новом месте в рамках тестовой сборки был выпущен первый обновлённый универсал Lada Vesta SW.



Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал о прогнозе по авторынку РФ в 2023-ем: он предполагает, что по итогам следующего года в стране будет продано около 800 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих машин (согласно базовому сценарию). Тогда же он отметил, что на долю продукции АВТОВАЗа, по прогнозу, придётся около 50% (примерно те же 400 тыс. автомобилей, которые теперь утверждены в качестве производственного плана).

На фото: обновлённая версия Lada Vesta SW Cross

Максим Соколов также ранее отметил, что российский автопроизводитель собирается возобновить экспортные поставки. Так, предполагается, что в следующем году компания отправит на рынки других государств около 20 тыс. автомобилей. Ожидаются поставки машинокомплектов в Казахстан, а также отправка продукции в ряд стран СНГ и Африки.



По плану, линейка Lada в дальнейшем пополнится за счёт нескольких новинок. Как Kolesa.ru сообщал ранее, одной из них станет кроссовер на платформе Весты, также запланировано появление некоего отдельного семейства Lada сегмента B «на глобальной платформе». На конвейер эти новинки встанут в 2024-2025 годах.