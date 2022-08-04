Анонсирован электрический Lada e-Largus, сборку наладят в Ижевске вместо Весты

АВТОВАЗ официально подтвердил перенос производства автомобилей семейства Vesta из Ижевска в Тольятти и показал прототип электрической версии модели Largus — ей планируется частично загрузить простаивающую ижевскую площадку, но ни сроков начала выпуска, ни планируемый объём компания пока назвать не готова.

Вчера мы рассказывали о том, что АВТОВАЗ запустил программу добровольного увольнения рабочих на ижевском заводе, сегодня эту информацию официально подтвердила пресс-служба компании, подчеркнув при этом, что массовых сокращений в Ижевске не планируется. В пресс-релизе сказано, что 130 человек уже переведены на другие предприятия Удмуртии, 61 человек начнёт в сентябре обучение новым специальностям. Между тем по состоянию на конец февраля, когда ижевский завод ещё работал в полную силу, штат предприятия составлял не менее трёх тысяч человек. Сколько останется в итоге всех пертурбаций, компания не сообщает.

Зато официально подтверждён «переезд» Весты из Ижевска в Тольятти — этого, напомним, опасался профсоюз ижевского завода и написал открытое письмо Владимиру Путину с просьбой не допустить такого сценария развития событий. Письмо, как видим, успеха не возымело, «переезд» Весты уже начался, старт производства в Тольятти (разумеется, в рестайлинговом кузове) намечен на начало весны 2023 года. Vesta пропишется на линии B0, на которой до начавшихся в феврале известных геополитических событий собирали Lada Largus, Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero. Из этой четвёрки точно уцелеет только Largus, судьба остальных моделей под вопросом.

АВТОВАЗ объясняет необходимость переноса производства Весты из Ижевска в Тольятти вдвое более высокой производительностью тольяттинской «нитки» — 60 машин в час против 32. На фоне санкций и сокращения ассортимента иномарок на российском рынке АВТОВАЗ ожидает резкого роста спроса на Весту, который ижевский завод будет удовлетворить не в состоянии. Что ж, посмотрим, будет такой рост или нет. В прошлом году Vesta разошлась в России тиражом 113 698 шт., а теперь, стало быть, АВТОВАЗ готовится делать до полумиллиона Вест в год

Бензиновые Ларгусы будут по-прежнему собирать в Тольятти, а в Ижевск «сплавят» перспективную электрическую версию e-Largus, представленную сегодня в виде концепта-прототипа. Технические характеристики пока не обнародованы — известно лишь, что будут две версии с разным запасом хода на одной зарядке и что e-Largus будет предлагаться как в грузовом, так и в пассажирском вариантах.

Компоновка электрического Ларгуса показана на презентационном слайде. Как видно, это типичная конверсия с целым рядом компромиссных решений, главное из которых — «разбросанные» по кузову модули батареи: основная часть помещена на месте топливного бака и в районе центрального тоннеля, ещё несколько модулей разместятся под капотом вместе с электродвигателем, редуктором и силовой электроникой.



В следующем году планируется собрать опытные образцы e-Largus для испытаний и сертификации. Когда начнётся серийное производство, пока неизвестно. Профсоюз в письме Путину сообщал, что освоение производства электрического Ларгуса займёт два-три года напряжённой работы, при этом спрос, скорее всего, будет незначительным. В пресс-релизе АВТОВАЗа сказано, что сейчас в Удмуртии насчитывается порядка 10 публичных зарядных станций, в 2023 году будет построено ещё три.

В общем, ясно, что батарейные Ларгусы вряд ли дадут ижевскому заводу такую же загрузку, как Весты, но в планах значится превращение предприятия в «Индустриальный парк Лада-Ижевск», в том числе «с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для формирования новых рабочих мест». То есть кое-как людей займут, но когда, чем и в каком объёме, пока непонятно.



Что до свежеиспечённого Lada e-Largus, то ждём от АВТОВАЗа новых подробностей.

