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Рабочие Lada Ижевск пожаловались президенту РФ на перенос производства Весты в Тольятти

29.07.2022 479 0 0

Сообщается, что вместо семейства Lada Vesta в Ижевске хотят наладить сборку электрического Ларгуса, а это может привести к сокращениям на предприятии.

 

«Первичная профсоюзная организация ИжАвто» на своей странице в соцсети ВКонтакте опубликовала открытое письмо на имя президента России Владимира Путина. В нем организация пожаловалась на «крайне негативную ситуацию», которая сегодня складывается на заводе Lada Ижевск. В письме сообщается о том, что предприятие находится в простое «уже более 5 месяцев», в чем профсоюз, в частности, обвинил бывшего владельца АВТОВАЗа – Группу Renault.

«Запуститься автозавод не может из-за отсутствия комплектующих для выпуска Lada Vesta. На сегодняшний день российского в лучшем российском автомобиле – всего 40%. Все остальное привозилось из заграницы. Этот автомобиль выпускается с 2015 года, а уровень локализации так и остался, как на момент запуска. Мы считаем, что именно французские владельцы завода совершили фактически диверсию, и из-за этого конвейер не функционирует», — говорится в открытом письме.

Также сообщается, что полноценный выпуск машин может возобновиться во второй половине 2023 года, после того, как будут найдены поставщики на замену иностранным. При этом отмечается, что «пауза» — не самое страшное. Самое же страшное заключается в том, что руководство АВТОВАЗа якобы решило перенести производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти.

Обновленный седан Lada Vesta
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Обновленный седан Lada Vesta
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«На днях руководство АВТОВАЗа приняло решение осуществить перенос производства Lada Vesta на тольяттинскую площадку. Аргументация такова: в Ижевске конвейер работает с мощностью 30 автомобилей в час, это 120 тысяч Lada Vesta в год. По данным АВТОВАЗа, в следующем году российскому авторынку потребуется порядка 250 000 «Вест». Ижевск столько физически не может произвести, но сможет Тольятти. Именно у них есть мощности для выпуска 60 автомобилей Lada Vesta в час. Но в самый «жирный» год для российского автомобильного рынка продавалось не более 130 000 «Вест». И стоил автомобиль 600 – 800 тысяч рублей. Сегодня у дилеров стоимость Lada Vesta достигает 1,5 – 1,8 млн рублей. При такой стоимости не может быть продано 250 000 «Вест» — у народа нет столько денег!» — говорится в письме «Первичной профсоюзной организации ИжАвто».

Также профсоюз утверждает, что в качестве альтернативы заводу Lada Ижевск хотят предложить электроверсию Lada Largus (официально такой Ларгус не представлен). Судя по всему, речь идет о мелкосерийном производстве, то есть сокращений, видимо, не избежать: по оценке «Первичной профсоюзной организации ИжАвто», персонал «урежут» на 70% (согласно их же данным, сегодня коллектив завода Lada Ижевск насчитывает около 3000 сотрудников).

Обновленный кросс-универсал Lada Vesta
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Обновленный кросс-универсал Lada Vesta
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Письмо заканчивается призывом к президенту РФ поручить руководству АВТОВАЗа «максимально эффективно заняться поиском поставщиков для запуска производства Lada Vesta именно в Ижевске».

Пресс-служба АВТОВАЗа на вопрос, действительно ли планируется перенос производства Весты в Тольятти, на момент публикации новости не ответила.

Между тем, по информации другого паблика ВКонтакте, Avtograd news, на следующей неделе на Lada Ижевск начнется «масштабный демонтаж сварочных постов, с последующей отправкой оборудования на основную площадку в Тольятти». Более того, на головном заводе АВТОВАЗа якобы уже «запущен процесс разборки сварочных постов на линии изготовления кузовов автомобилей Renault с последующим освобождением пространства под монтаж оборудования необходимого для производства кузова под автомобиль Vesta».

А еще, по неофициальным данным, обновленная Веста все же поступит в продажу в этом году, правда, это будет лимитированная партия: речь, видимо, о машинах, которые успели собрать до начала известных событий, и о Вестах, для которых имелся в наличии необходимый объем запасенных комплектующих.

Тем временем, появилось первое официальное изображение интерьера рестайлинговой Lada Vesta с вертикальным тачскрином мультимедийной системы.

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