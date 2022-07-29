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Обновлённая Lada Vesta: первое официальное изображение салона

29.07.2022 65 0 0

На российском потребительском сайте Lada всплыла первая официальная фотография салона рестайлинговой Весты, но до потребителей эта модель доберётся ещё не скоро.

 

Официальная премьера обновлённой Весты состоялась 22 февраля на заводе АВТОВАЗа в Ижевске, а два дня спустя начались известные геополитические события, вследствие которых ижевский завод встал и сейчас не выпускает ни обновлённых Вест, ни дореформенных. Простой в Ижевске продолжается уже более пяти месяцев, тогда как головной завод АВТОВАЗа в Тольятти более-менее ожил и начал выпуск отдельных моделей в «антисакционных» комплектациях.

В июне новый глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что обновлённая Vesta будет запущена в производство только в начале 2023 года. В июле в электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились чёрно-белые патентные изображения интерьера рестайлинговой Весты — дело в том что во время премьеры 22 февраля интерьер рассекречен не был, его обновкам производитель хотел посвятить отдельное мероприятие. Это мероприятие, полагаем, ещё впереди, но на сайте Lada в разделе, посвящённом обновлённой Весте, впервые появилась картинка интерьера в топовой комплектации, с большим вертикально ориентированным планшетом по центру передней панели.

Как видим, планшет целиком выполнен в отдельном корпусе и легко может быть заменён в случае неисправности. Рамка довольно толстая, да ещё с серебристой окантовкой, но разрешение экрана, судя по всему, довольно приличное. Под планшетом имеется вращающаяся рукоятка громкости, совмещённая с кнопкой включения/выключения системы. Ещё ниже находится позаимствованный у недорогих моделей Renault/Dacia блок управления микроклиматом с тремя вращающимися ободками, внутрь которых помещены экранчики.

Салон обновленной Lada Vesta, базовая и средняя версии
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Салон обновленной Lada Vesta, базовая и средняя версии
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Салон обновленной Lada Vesta, базовая и средняя версии
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Как мы узнали ранее из патентных изображений, обновлённые Весты начального и среднего уровней вместо большого планшета получат полочки для хранения мелочей либо более простенькую мультимедийную систему с горизонтально ориентированным экраном, не выступающим за габариты передней панели.

Обновлённая Lada Vesta SW Cross
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Обновлённая Lada Vesta SW Cross
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Обновлённая Lada Vesta SW Cross
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В июле Максим Соколов сообщил, что АВТОВАЗ планирует разработать на платформе Весты полноценный кроссовер, но не назвал сроков, в которые эта идея может быть реализована.

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