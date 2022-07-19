Рассекречен интерьер новой Lada Vesta: два планшета на выбор

Обновленные седан и кросс-универсал Lada Vesta представили в феврале (к слову, АВТОВАЗ считает такую Весту следующим поколением, но это рестайлинг), причем всего за пару дней до начала всем известных событий. Тогда же объявили о старте производства на ижевской площадке, однако к массовому выпуску завод приступить не успел (Весты производит предприятие Lada Ижевск). А еще АВТОВАЗ до сих пор не раскрыл интерьер модернизированной Весты: у показанных на февральской презентации машин были тонированные стекла. Теперь же салон полностью рассекречен, патентные картинки появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Отметим, подобные изображения уже «всплывали», но прежде АВТОВАЗ регистрировал лишь отдельные части интерьера.
Весте достанется новая передняя панель, при этом модель сохранит вертикальные центральные дефлекторы обдува. Также заменят карты дверей (в частности, ручки перенесут выше) и блок управления климатической установкой (у нового блока три «кругляша» с экранчиками внутри вместо двух с маленьким дисплеем посередине).
У базовой модели по центру красуются пустые «полки», «средние» комплектации получат мультимедийную систему с привычным планшетом (дореформенной Весте положен 7- или 8-дюймовый экран), а вот топовая версия обретет мультимедиа с большим вертикальным тачскрином, который возвышается над панелью. Кроме того, у самой дорогой Lada Vesta будут виртуальные приборы.
Что же касается внешности, то после рестайлинга Веста обрела новые фары (оптика – светодиодная), бамперы и радиаторную решетку (у кросс-версий решетка с «сотами»).
Увы, в этом году продажи рестайлинговой Lada Vesta так и не начнутся. Как ранее рассказал в одном из своих интервью новый президент АВТОВАЗа Максим Соколов, компания планирует вывести на рынок модернизированное семейство уже в 2023-м. А еще топ-менеджер сообщил о том, что на базе Весты могут сделать новый кроссовер.
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