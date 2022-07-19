Рассекречен интерьер новой Lada Vesta: два планшета на выбор

Опубликованы патентные изображения салона преобразившейся Весты в трех разных исполнениях: у топ-версии будет вертикальный тачскрин мультимедиа-системы. Рестайлинговое семейство придется подождать до следующего года.

Обновленные седан и кросс-универсал Lada Vesta представили в феврале (к слову, АВТОВАЗ считает такую Весту следующим поколением, но это рестайлинг), причем всего за пару дней до начала всем известных событий. Тогда же объявили о старте производства на ижевской площадке, однако к массовому выпуску завод приступить не успел (Весты производит предприятие Lada Ижевск). А еще АВТОВАЗ до сих пор не раскрыл интерьер модернизированной Весты: у показанных на февральской презентации машин были тонированные стекла. Теперь же салон полностью рассекречен, патентные картинки появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Отметим, подобные изображения уже «всплывали», но прежде АВТОВАЗ регистрировал лишь отдельные части интерьера.

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Весте достанется новая передняя панель, при этом модель сохранит вертикальные центральные дефлекторы обдува. Также заменят карты дверей (в частности, ручки перенесут выше) и блок управления климатической установкой (у нового блока три «кругляша» с экранчиками внутри вместо двух с маленьким дисплеем посередине).



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У базовой модели по центру красуются пустые «полки», «средние» комплектации получат мультимедийную систему с привычным планшетом (дореформенной Весте положен 7- или 8-дюймовый экран), а вот топовая версия обретет мультимедиа с большим вертикальным тачскрином, который возвышается над панелью. Кроме того, у самой дорогой Lada Vesta будут виртуальные приборы.



Что же касается внешности, то после рестайлинга Веста обрела новые фары (оптика – светодиодная), бамперы и радиаторную решетку (у кросс-версий решетка с «сотами»).

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Увы, в этом году продажи рестайлинговой Lada Vesta так и не начнутся. Как ранее рассказал в одном из своих интервью новый президент АВТОВАЗа Максим Соколов, компания планирует вывести на рынок модернизированное семейство уже в 2023-м. А еще топ-менеджер сообщил о том, что на базе Весты могут сделать новый кроссовер.

