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  • На заводе Lada Ижевск начались сокращения, но в планах есть освоение новой модели

На заводе Lada Ижевск начались сокращения, но в планах есть освоение новой модели

03.08.2022 921 0 2

АВТОВАЗ запустил программу добровольного увольнения рабочих на своём ижевском заводе, обещая им щедрые выплаты (5-7 окладов) и бесплатное переобучение на новые профессии. Закрывать завод не планируется, но что, как и когда он будет выпускать, пока неизвестно — окончательные решения по этим вопросам будут приняты в ближайшие недели или месяцы. Что до Лады Весты, то всё указывает на то, что ижевскому предприятию с этой моделью придётся расстаться.

 

29 июля «Первичная профсоюзная организация ИжАвто» обратилась с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой спасти завод и не допустить переноса производства семейства автомобилей Lada Vesta из Ижевска в Тольятти. Слухи об уже фактически начавшемся «переезде» Весты пресс-служба АВТОВАЗа пока не подтверждает, хотя всё больше косвенных событий на это указывает.

Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа сообщил, что рабочим завода Lada Ижевск предлагают добровольно уволиться в обмен на 5-7 окладов (точная сумма зависит от возраста и стажа) либо 12 МРОТ. Тем, кто согласится на добровольное увольнение, предложат работу на других предприятиях города либо отправят на бесплатное обучение новым профессиям, востребованным на рынке труда Ижевска и Удмуртии.

АВТОВАЗ утверждает, что массовых сокращений на ижевском заводе не планируется, а то, что сейчас происходит, называет частью комплекса «дополнительных мер поддержки с целью обеспечения занятости и повышения максимальной загрузки предприятия в связи с продолжающимся кризисом в поставке комплектующих для Lada Vesta и приостановкой производства автомобилей этого семейства».

Между тем портал drom.ru со ссылкой на собственные источники в Ижевске сообщает: из более чем трёх тысяч человек, что трудились на ИжАвто до начавшихся в феврале известных геополитический событий, к осени останутся около 200. Что же это, как не массовые сокращения? Оставшаяся часть персонала будет выпускать задел комплектующих (некоторые металлические штампованные детали и детали из пластика) для Тольятти, то есть будет обслуживать «переезд» Весты. По данным Дрома, запуск производства обновлённой Весты в Тольятти намечен на 1 марта 2023 года.

Но вернёмся к официальной позиции АВТОВАЗа, которую транслирует «Интерфакс». Официальная позиция гласит, что АВТОВАЗ «планирует развивать в Ижевске штамповочное и пластиковое производство для локализации импортируемых компонентов, создать индустриальный парк "Лада Ижевск" с привлечением резидентов — производителей неавтомобильной продукции для организации новых рабочих мест». Проще говоря, в будущем Лада Ижевск будет изготавливать не только автомобили, но и что-то ещё.

А будут ли автомобили? Пресс-служба АВТОВАЗа сообщает, что «на площадке ижевского автозавода планируется реализовывать проект по выпуску нового автомобиля». Какого именно и когда, не уточняется. Профсоюз в письме Путину от 29 июля утверждает, что ижевскому заводу сватают электрическую версию Lada Largus, которая, по мнению коллектива завода, не будет пользоваться массовым спросом, и освоение производства которой потребует 2-3 года напряжённой работы. Что будет на самом деле, пока можно только гадать.

Напомним, что завод Lada Ижевск находится в простое с начала марта, тогда как завод в Тольятти более-менее ожил и начал выпуск отдельных моделей в «антисакционных» комплектациях.

Обновлённая Lada Vesta SW Cross
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Обновлённая Lada Vesta SW Cross
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Обновлённая Lada Vesta SW Cross
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22 февраля в Ижевске прямо на заводе состоялась премьера обновлённой Лады Веста, журналистам показали сходящие с конвейера машины, до ухода в простой изготовлено несколько сотен экземпляров, эти машины только что поступили к дилерам, но официальных комментариев со стороны АВТОВАЗа на эту тему нет и не факт, что будут. Судя по всему, собранные в Ижевске машины пилотной партии будут реализованы без лишней огласки, а в 2023 году состоится официальный торжественный перезапуск со всеми подробностями.

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