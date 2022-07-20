АВТОВАЗ выпустит небольшую партию полноценных (не упрощённых) Lada Largus

Lada Largus в течение последних лет входит в ТОП-10 самых востребованных автомобилей в РФ. Так, в 2021-ом модель замыкала десятку с результатом 39 541 шт., в «ковидном» 2020-ом была на седьмой строчке с показателем 37 166 машин, а в докризисном 2019-ом позиция была той же, седьмой, продажи тогда составили 43 123 экземпляра. В текущем году Ларгус по-прежнему остаётся в первой десятке (на восьмом месте), правда, показатель модели в первом полугодии составляет всего 8723 шт., что на 58,6% меньше, чем годом ранее. Напомним, российский авторынок в целом за тот же период рухнул на 57,5%.



На фото: Lada Largus 1 / 2 На фото: Lada Largus 2 / 2

Одна из причин падения продаж новых автомобилей в РФ – проблемы с производством, которые возникли из-за нехватки комплектующих. Дефицит наблюдается до сих пор: многие иностранные компании перестали поставлять компоненты в Россию. Сейчас местные производители пытаются найти новых поставщиков и наладить логические цепочки. Чтобы заводы могли снова хотя бы частично вернуться к работе, законодателям пришлось смягчить требования к выпускаемым в стране машинам.



На фото: фургон Lada Largus

Как сообщает ТАСС, на конвейер АВТОВАЗа вернулась ещё одна модель – Lada Largus, причём выпускать её планируется не в упрощённой комплектации, а в «обычных». Дело в том, что автомобили соберут из тех запчастей, которые ещё остались на складах производителя. По этой причине «рабочая лошадка», как ранее часто именовали Ларгус, сойдёт с конвейера ограниченным тиражом: планируется выпустить около 1,8 тыс. экземпляров.



На фото: Lada Largus Cross 1 / 2 На фото: Lada Largus Cross 2 / 2

По данным агентства, которое ссылается на представителей компании, в настоящее время на заводе в Тольятти производится сварка и окраска кузовов Lada Largus. Предполагается, что первые автомобили из новой ограниченной партии будут выпущены в конце текущей недели. Сообщается, что пока не ясно, когда Лада вернётся к «регулярному» производству Ларгуса. На сегодняшний день стартовая рекомендованная цена пассажирского универсала Lada Largus равна 1 235 900 рублей, фургон стоит не менее 1 236 900 рублей, а за Largus Cross просят не меньше 1 378 900 рублей.



Напомним, на конвейер АВТОВАЗа первыми вернули седан, лифтбек и универсал Lada Granta (хэтчбек временно исключён из семейства), затем появилась «оспортивленная» модификация Granta Drive Active, позже к ним присоединилась «пятидверка» Granta Cross. Второй моделью на тольяттинском заводе стал внедорожник Niva Legend. Автомобили выпускают в упрощённом исполнении – без подушки безопасности водителя, системы ABS, преднатяжителей передних ремней безопасности, модуля системы экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС, иммобилайзера, а также подсказчика переключения передач в бортовом компьютере.

Предположительно, в текущем году также возобновится производство внедорожника Lada Niva Travel. По словам нынешнего главы АВТОВАЗа Максима Соколова, Xray в 2022-ом выпускать не будут (данных о дальнейшей судьбе этой модели нет). Кроме того, он рассказал о том, что в среднесрочной перспективе под маркой Lada может появиться кроссовер на базе Vesta, а в долгосрочной перспективе компания намерена создать совершенно новое семейство автомобилей.

