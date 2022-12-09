Петербургский завод Nissan перешёл под управление АВТОВАЗа

Выпуск автомобилей на этой производственной площадке планируется наладить в следующем году. Под какой маркой будут сходить автомобили с этого конвейера, пока не сообщается.

Информация о том, что японская компания Nissan покидает российский авторынок, появилась ещё в октябре. Сделка между НАМИ и Ниссаном была завершена в конце прошлого месяца: согласно ей, все местные активы компании перешли организации, подведомственной Минпромторгу РФ. Речь идёт об офисе продаж и маркетинга в Москве, а также завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», расположенный в Санкт-Петербурге, и научно-исследовательский центр.

В Nissan отметили, что сумма ожидаемых убытков от ухода из РФ составит 100 млрд иен. Стоит напомнить, что руководство компании при заключении сделки взяло пример с Renault, своего французского партнёра по альянсу, и оставило за собой право в течение шести лет совершить обратный выкуп петербургского предприятия.



Теперь стало известно о том, что петербургское предприятие перейдёт под управление компании АВТОВАЗ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. По его словам, выпуск машин на этой производственной площадке, ранее принадлежавшей Ниссану, начнётся уже в следующем году.

Под какой маркой будут производить автомобили на бывшем заводе Nissan, в ведомстве пока не сообщают. Ранее в СМИ была информация о том, что здесь появится СП с неким китайским автопроизводителем, причём с каким именно, не уточнялось. По слухам, им мог оказаться концерн FAW (First Automobile Works), однако подтверждений этому не поступало.



Ранее АВТОВАЗ получал предложения о сотрудничестве от «поднебесных» марок, от производителей из Индии, Ирана и, по словам главы российской компании Максима Соколова, ряда других стран. Сейчас продолжаются переговоры о возможности налаживания крупноузловой сборки автомобилей, правда, по-прежнему не ясно, о каких именно брендах идёт речь.

Напомним, российский завод Nissan был отправлен в простой ещё в марте текущего года, позже компания несколько раз продлевала остановку конвейера. Дилеры в это время продолжали торговать остатками машин, которые находились на складах. По данным АЕБ, за 11 месяцев 2022-го клиенты купили в общей сложности 14 688 автомобилей японской марки (в ноябре продаж не было), что на 68% меньше, чем годом ранее. Сейчас послепродажное обслуживание и ремонт машин Nissan осуществляют дилеры Lada.



Кстати, именно НАМИ перешла 50-процентная доля в АВТОВАЗе, которая ранее принадлежала Renault. Московский завод, полностью принадлежавший французам, был передан на баланс столицы. Сейчас на его мощностях создано предприятие «Москвич». Под возрождённой маркой сейчас наладили выпуск кроссовера с индексом «3» (это «перелицованный» компактный паркетник JAC JS4).