Начался выпуск первой модели возрождённого бренда Москвич

Новую эмблему получил паркетник JAC, однако позже у Москвича должна появиться собственная платформа, причем на ней будут делать «зеленые» модели. Первенца же тоже предложат не только с ДВС, но и в виде электрокара.

В среду, 23 ноября, «Московский автомобильный завод “Москвич”» (так теперь официально называется бывшее предприятие Renault Россия) приступил к выпуску первой после возрождения бренда Москвич модели. Собственный репортаж Kolesa.ru будет опубликован чуть позже, ну а пока делимся основными вводными, которые предоставили пресс-службы самой марки и КАМАЗа. Напомним, крупнейший российский производитель грузовиков является технологическим партнером Москвича.

На торжественной церемонии запуска производства присутствовали заместитель председателя Правительства РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. Как было изначально заявлено при подписании соглашения о сотрудничестве между московскими властями и КАМАЗом, на первом этапе Москвич займется крупноузловой сборкой машин некой компании из дружественной страны. Сама фирма в релизе не упоминается, но это JAC. Первенцем же возрожденной отечественной марки стал компактный кроссовер, который сам JAC собирался продавать в РФ под индексом JS4. При этом в названии модели российской марки почему-то не единичка, а тройка: паркетник зовется Москвич 3. Чисто бензиновый кросс будут продавать вместе с электрической версией, она носит имя Москвич 3е. До конца текущего года планируется выпустить 600 кроссоверов, 200 из которых – с электромотором.



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Второй этап – 2023-2024 гг. – предусматривает запуск мелкоузловой сборки (параллельно с крупноузловой), а уровень локализации планируют увеличить «за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.)». Ну а третий этап (точные сроки еще не озвучены) – это электромобиль Москвич на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор), работа над которой уже началась.



В следующем году Москвич планирует выпустить по технологии крупноузловой сборки не менее 50 000 автомобилей (из них 10 000 электрокаров), в 2024 году – не менее 100 000 единиц (из них 20 000 – это «электрички»). Ожидается, что машины также пополнят парки такси и каршеринга.



Что же касается кроссоверов Москвич 3 и Москвич 3е, то они уже сертифицированы. Согласно ОТТС, «традиционный» паркетник будет доступен с бензиновыми «атмосферником» 1.6 и «турбочетверкой» 1.5 мощностью 109 и 136 л.с. соответственно. Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой «механикой», турбомотор еще может сочетаться с вариатором Punch. Про электромотор Москвича 3е написано, что его «максимальная 30-минутная мощность» составляет 50 кВт (69 л.с.; в Китае у электроверсии 150-сильный мотор), емкость расположенной под полом батареи – 180 А*ч, паспортный запас хода – 410 км. Привод в любом случае только передний. В продажу паркетники поступят в декабре, цены пока не объявлены.