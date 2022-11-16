В России сертифицирован первый Москвич: это кроссовер, и это JAC

Паркетник возрожденного отечественного бренда будет доступен как с бензиновыми моторами, так и в виде электрокара. Премьеру модель, вероятно, справит уже в этом году.

Минувшей весной компания Renault объявила о том, что избавилась от своих российских активов: АВТОВАЗ перешел под управление НАМИ, а московский завод передали столичным властям. Тогда же стало известно о планах возобновить выпуск легковушек на уже бывшем предприятии Renault Россия под историческим брендом Москвич при содействии КАМАЗа. Соглашение о сотрудничестве подписали летом, одновременно засветив предполагаемую модельную линейку: на картинках были автомобили китайской фирмы JAC, ведь изначально заявлено, что на первом этапе завод займется крупноузловой сборкой машин некой компании из дружественной страны (саму компанию не назвали). Любопытно, что сам КАМАЗ позже подчеркнул, что «китайцы» на презентационных изображениях – это лишь «примерный модельный ряд». С тех пор ни один из будущих Москвичей официально так и не был анонсирован. И вот, наконец, стало известно, каким будет первенец возрожденного отечественно бренда: в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Обошлось без сюрприза – это компактный кроссовер JAC, который у нас планировали продавать под именем JS4.

Будущий Москвич 3 1 / 3 Будущий Москвич 3 2 / 3 Будущий Москвич 3 3 / 3

Отметим, местный офис китайского производителя уже давно обещал привезти этот паркетник, и под родным брендом модель тоже уже сертифицирована. Презентация была намечена на конец октября, но в последний момент ее отменили «по техническим причинам». Модели JAC JS4 на российском сайте китайской марки нет, тем не менее, у некоторых дилеров она присутствует. Но вернемся к Москвичу.



Сертификатов два – на бензиновую и электрическую версии (электрокары были и в предполагаемой модельной линейке Москвича). В качестве заявителя указан КАМАЗ, в графе «Сборочный завод» — акционерное общество «Московский автомобильный завод “Москвич”» (так теперь официально называется бывшее предприятие Рено). Интересно, что ОТТС действует год: с 16 ноября 2022-го по 15 ноября 2023-го. А выданы Одобрения в Белоруссии.

Кроссовер JAC для Китая. На родине модель продают под суббрендом Sehol, там она носит индекс X4 1 / 4 Кроссовер JAC для Китая. На родине модель продают под суббрендом Sehol, там она носит индекс X4 2 / 4 Кроссовер JAC для Китая. На родине модель продают под суббрендом Sehol, там она носит индекс X4 3 / 4 Кроссовер JAC для Китая. На родине модель продают под суббрендом Sehol, там она носит индекс X4 4 / 4

Бензиновый кроссовер в документе обозначен как Москвич 3, электроверсия – Москвич 3e. Габариты у машин совпадают: длина – 4410 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2620 мм. «Традиционный» кроссовер сертифицирован с двумя моторами, они такие же, как в ОТТС на JAC JS4: это «атмосферник» 1.6 и «турбочетверка» 1.5 мощностью 109 и 136 л.с. соответственно. Оба «питаются» АИ-92, оба же работают в паре с шестиступенчатой «механикой», турбомотор еще может сочетаться с вариатором Punch. Про электромотор Москвича 3е написано, что его «максимальная 30-минутная мощность» составляет 50 кВт (69 л.с.; в Китае у электроверсии 150-сильный мотор), емкость расположенной под полом батареи – 180 А*ч, паспортный запас хода – 410 км. Привод в любом случае только передний.



Электроверсия для Китая 1 / 4 Электроверсия для Китая 2 / 4 Электроверсия для Китая 3 / 4 Электроверсия для Китая 4 / 4

Для обоих кроссоверов заявлены система вызова экстренных оперативных служб, ESC, противобуксовочная система, климат-контроль, круиз-контроль, передние подушки безопасности, шторки безопасности, камера заднего вида.



Ранее было объявлено о том, что до конца текущего года Москвич намерен выпустить не менее 600 автомобилей, в том числе, около 200 электрокаров. То есть премьера, видимо, пройдет в ближайшее время. В 2023 году под возрожденным брендом планируется произвести минимум 50 000 автомобилей (включая примерно 10 000 «электричек»), а в течение 2024 года – уже минимум 100 000 машин (в том числе около 20 000 электрокаров). Также в планах есть собственная универсальная платформа.