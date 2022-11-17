Возможности для АВТОВАЗа: сотрудничество с Ираном или Индией и новый полный привод

По словам главы российского автогиганта, компания получила предложение из Ирана о совместном производстве. Кроме того, есть предложения о сотрудничестве и из других дружественных стран. Что же касается моделей Lada с новым полным приводом, то они могут появиться через несколько лет.

Пару довольно интересных комментариев дал президент АВТОВАЗа Максим Соколов в кулуарах проходящего на этой неделе форума «Транспорт России». Так, по словам топ-менеджера, российская компания изучает предложения о сотрудничестве с дружественными странами: в частности, фирма из Ирана предложила совместное производство машин.

«Поступало (предложение от Ирана – ред.) […] Мы не отказываемся, смотрим на 360 градусов вокруг себя, работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают. И это не только Иран, но и Индия, Китай, и другие страны. Говорить сейчас о том, что мы находимся в стадии запуска этих проектов, наверное, преждевременно, но мы отрабатываем каждое предложение», — цитирует Максима Соколова ТАСС.

Какая именно иранская компания предложила совместное производство – не уточняется. Напомним, в Иране два крупных национальных производителя легковушек – Iran Khodro (IKCO) и Saipa. Первая фирма уже была представлена в России, а в этом году она заявила о грядущем возвращении: в 2023-м на российский рынок планируют вывести седан Tara.

Второй любопытный комментарий касается новой системы полного привода на автомобилях Lada. Как сообщает РИА Новости, АВТОВАЗ рассматривает возможность создания такой системы, но автомобили с новым полным приводом могут появиться не ранее чем через три-четыре года. «Это один из основополагающих элементов технологического суверенитета, о которых мы так много говорили. С учетом того, насколько мы видим востребованность сегодня в ряде моделей, полный привод, конечно, он необходим нашему автопрому и моделям АВТОВАЗа в частности. Это действительно надо делать, но тоже не быстрый момент. Он как раз укладывается во временной лаг три-четыре года, о которых я говорил, и требует немалых инвестиций: тоже в пределах 30 миллиардов рублей», — цитирует агентство президента АВТОВАЗа.



Сейчас, напомним, среди моделей Lada полный привод есть только у Niva Legend и Niva Travel.

Ранее сообщалось о том, совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание кроссовера на платформе Весты, а также некоего отдельного семейства сегмента B (возможно, это следующая Гранта, разработанная еще при Renault).