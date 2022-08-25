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  • Иранские седаны для России: разглядываем конкурентов Весты от Iran Khodro и Saipa

Иранские седаны для России: разглядываем конкурентов Весты от Iran Khodro и Saipa

25.08.2022 495 0 0

Решение начать поставки из Ирана одной из «четырехдверок» уже принято, про вторую модель сказать что-то определенное пока нельзя.

 

На прошлой неделе Kolesa.ru рассказывал о том, что компания Iran Khodro (IKCO) решилась на  очередную попытку вернуться на российский рынок. Тогда же мы сообщили о самой перспективной модели-кандидате, которой могли бы отвести роль первенца фирмы в РФ в рамках камбэка, — седане IKCO Tara. Что ж, наша догадка оказалась верна: именно эту «четырехдверку» иранцы планируют вывести на рынок уже в следующем году. И вот Тару показали российской публике, презентация состоялась на выставке MIMS Automobility Moscow (Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля).

IKCO Tara
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IKCO Tara
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IKCO Tara
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На родине IKCO Tara дебютировала два года назад, эта самая свежая серийная модель производителя на сегодня. Седан представляет собой переделанный Peugeot 301, который так и не стал успешным в России: в основе иранской машины лежит модифицированная версия платформы PF1 от еще PSA (ныне концерн Stellantis). 

IKCO Tara
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IKCO Tara
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IKCO Tara
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IKCO Tara
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IKCO Tara
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IKCO Tara
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По своим габаритам Тара недалеко ушла от нашей дореформенной Lada Vesta. Длина иранского седана составляет 4519 мм, ширина – 1748 мм, высота – 1466 мм, колесная база – 2652 мм. Для сравнения, размеры четырехдверной Весты: 4410/1764/1497 мм, расстояние между осями – 2635 мм. Заявленный объем багажника IKCO Tara – 640 литров против 480 литров у Лады.

IKCO Tara

Под капотом – бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.6 с заводским индексом TU5+ (сделан на базе французского мотора TU5), он выдает 113 л.с. и 144 Нм. Выставочный образец оснащен шестиступенчатым «автоматом», но в родном Иране еще есть версии с «механикой».

В списке оборудования IKCO Tara значатся: климат-контроль, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, люк в крыше, ESC, передние и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль. Специально для РФ сделали несколько «допов», среди них –подогрев всех сидений, камеры кругового обзора и видеорегистратор.  

IKCO Tara

Между тем на MIMS-2022 был представлен еще один седан, тоже из Ирана, только уже от другой компании – Saipa. Правда, какие-то определенные планы относительно появления этой модели на российском рынке не были озвучены. «Четырехдверка» зовется Saipa Shahin, на родине ее выпускают с 2020-го, седан построен на платформе SP1, которую фирма считает собственной, хотя на деле это модернизированная версия тойотовской «тележки» B.

Saipa Shahin
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Saipa Shahin
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Saipa Shahin
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Saipa Shahin
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Saipa Shahin
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Saipa Shahin
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Длина Saipa Shahin равна 4446 мм, ширина – 1771 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2650 мм. Седан оснащен бензиновым турбомотором M15TC 1.5, но мощность невелика – всего 110 л.с. (178 Нм). Двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой». В список оборудования входят мультимедиа с экраном на 7 дюймов, кондиционер, камера заднего вида, пара подушек безопасности, круиз-контроль.

Saipa Shahin
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Saipa Shahin
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Saipa Shahin
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Saipa Shahin
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Saipa Shahin
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Saipa Shahin
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Saipa Shahin
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Напомним, Iran Khodro ранее заявила о том, что рассматривает Россию в качестве одного из основных экспортных рынков. То есть модельная линейка, видимо, будет расширяться. А вот кто займется продажами машин этой компании в РФ – на момент публикации материала не было известно.

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