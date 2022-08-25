Иранские седаны для России: разглядываем конкурентов Весты от Iran Khodro и Saipa

На прошлой неделе Kolesa.ru рассказывал о том, что компания Iran Khodro (IKCO) решилась на очередную попытку вернуться на российский рынок. Тогда же мы сообщили о самой перспективной модели-кандидате, которой могли бы отвести роль первенца фирмы в РФ в рамках камбэка, — седане IKCO Tara. Что ж, наша догадка оказалась верна: именно эту «четырехдверку» иранцы планируют вывести на рынок уже в следующем году. И вот Тару показали российской публике, презентация состоялась на выставке MIMS Automobility Moscow (Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля).
На родине IKCO Tara дебютировала два года назад, эта самая свежая серийная модель производителя на сегодня. Седан представляет собой переделанный Peugeot 301, который так и не стал успешным в России: в основе иранской машины лежит модифицированная версия платформы PF1 от еще PSA (ныне концерн Stellantis).
По своим габаритам Тара недалеко ушла от нашей дореформенной Lada Vesta. Длина иранского седана составляет 4519 мм, ширина – 1748 мм, высота – 1466 мм, колесная база – 2652 мм. Для сравнения, размеры четырехдверной Весты: 4410/1764/1497 мм, расстояние между осями – 2635 мм. Заявленный объем багажника IKCO Tara – 640 литров против 480 литров у Лады.
Под капотом – бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.6 с заводским индексом TU5+ (сделан на базе французского мотора TU5), он выдает 113 л.с. и 144 Нм. Выставочный образец оснащен шестиступенчатым «автоматом», но в родном Иране еще есть версии с «механикой».
В списке оборудования IKCO Tara значатся: климат-контроль, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, люк в крыше, ESC, передние и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль. Специально для РФ сделали несколько «допов», среди них –подогрев всех сидений, камеры кругового обзора и видеорегистратор.
Между тем на MIMS-2022 был представлен еще один седан, тоже из Ирана, только уже от другой компании – Saipa. Правда, какие-то определенные планы относительно появления этой модели на российском рынке не были озвучены. «Четырехдверка» зовется Saipa Shahin, на родине ее выпускают с 2020-го, седан построен на платформе SP1, которую фирма считает собственной, хотя на деле это модернизированная версия тойотовской «тележки» B.
Длина Saipa Shahin равна 4446 мм, ширина – 1771 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2650 мм. Седан оснащен бензиновым турбомотором M15TC 1.5, но мощность невелика – всего 110 л.с. (178 Нм). Двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой». В список оборудования входят мультимедиа с экраном на 7 дюймов, кондиционер, камера заднего вида, пара подушек безопасности, круиз-контроль.
Напомним, Iran Khodro ранее заявила о том, что рассматривает Россию в качестве одного из основных экспортных рынков. То есть модельная линейка, видимо, будет расширяться. А вот кто займется продажами машин этой компании в РФ – на момент публикации материала не было известно.
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