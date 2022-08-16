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  • Iran Khodro снова собирается в Россию: к нам хотят привезти конкурента Весты и, возможно, SUV

Iran Khodro снова собирается в Россию: к нам хотят привезти конкурента Весты и, возможно, SUV

16.08.2022 496 0 0

Иранская «четырехдверка» сделана на базе модели Peugeot, паркетник – к слову, первый в гамме компании – тоже построен на французской платформе.

 

Автомобили иранской фирмы Iran Khodro (IKCO) продавали в РФ в нулевых, но поставки пришлось свернуть: сказались тогдашний кризис и введенные против Ирана санкции. О грядущем «камбэке» компания объявила в 2016-м в рамках Московского международного автосалона (ММАС), однако на наш рынок иранские машины так и не вышли. Потом появились новости о том, что Iran Khodro может вернуться в РФ через Беларусь и Азербайджан, но и эти планы не были реализованы. И вот очередная попытка. О намерении снова наладить экспорт автомобилей в Россию заявил глава иранского автопроизводителя. По его словам, отгрузки могут начаться уже в этом году. Что ж, теперь уже РФ находится под санкциями, причем они гораздо внушительнее, чем ограничения, введенные против Ирана, так что теоретически шансы закрепиться на стремительно скудеющем российском авторынке у Iran Khodro есть.

Генеральный директор Iran Khodro упомянул седан Tara – судя по всему, именно этот автомобиль и собираются поставлять в РФ. «Четырехдверка» является самой свежей серийной моделью компании, она дебютировала в прошлом году. Тара представляет собой переделанный Peugeot 301, который так и не стал успешным в РФ: в основе иранской машины лежит модифицированная версия платформы PF1 от еще PSA (ныне концерн Stellantis).

IKCO Tara
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IKCO Tara
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IKCO Tara
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Длина IKCO Tara равна 4519 мм, ширина – 1953 мм, высота – 1466 мм, колесная база – 2652 мм. Заявленный объем багажника – 640 литров. На родине седан предложен с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.6 мощностью 113 л.с., который работает в паре с «механикой» или «автоматом». В списке оборудования Тары значатся пара подушек безопасности, кондиционер, мультимедийная система и круиз-контроль. Ну а конкурентом этого седана могла бы стать Lada Vesta, рестарт производства которой намечен на 2023 год.

IKCO Runna и Dena+
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IKCO Runna и Dena+
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IKCO Runna и Dena+
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IKCO Runna и Dena+
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IKCO Runna и Dena+
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Напомним, в линейку Iran Khodro сегодня также входят седаны Runna (перелицованный Peugeot 206), Soren (экс-Samand, построен на платформе Peugeot 405) и разновидности последнего – Dena и Dena+. Появятся ли эти, мягко говоря, устаревшие «четырехдверки» в РФ – большой вопрос, ведь, они, скорее всего, вряд ли окажутся дешевле вазовской Гранты. А вот у компактного кроссовера IKCO Rira – первого SUV компании – есть шанс добраться до российского рынка.

IKCO Rira

На родине паркетник представили в июне нынешнего года, на конвейер он пока не встал. В основе Rira длиной 4296 мм также лежит доработанная «тележка» Peugeot. А еще кросс объявлен самым роскошным автомобилем IKCO, в его арсенале значатся виртуальная «приборка», мультимедиа-система с крупным экраном, камера заднего вида и четыре «эйрбэга». Под капотом – бензиновый турбомотор 1.7 мощностью 160 л.с. Привод же, вероятно, исключительно передний.

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