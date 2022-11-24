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  • Сделка завершена: Nissan продал свой завод в Санкт-Петербурге и другие российские активы

Сделка завершена: Nissan продал свой завод в Санкт-Петербурге и другие российские активы

24.11.2022 38 0 0

Владельцем собственности японского производителя стал ФГУП «НАМИ» (это государственная организация, входящая в состав Минпромторга РФ).

 

О том, что японский производитель покидает российский авторынок, стало известно ещё в прошлом месяце, а теперь в пресс-службе НАМИ официально подтвердили факт завершения сделки с Nissan. Теперь подведомственной Министерству промышленности и торговли РФ организации принадлежат все местные активы компании, включая расположенный в Санкт-Петербурге завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», научно-исследовательский центр, офис продаж и маркетинга в Москве.

В НАМИ отметили, что оформление сделки позволит «сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места». Ранее в Ниссане подсчитали, что для компании сумма ожидаемых убытков от ухода из РФ составит 100 млрд иен. Напомним, руководство Nissan взяло пример со своего французского партнёра по альянсу и оставило за собой право в течение шести лет совершить обратный выкуп петербургского предприятия.

Сейчас новый владелец, НАМИ, имеет право использовать мощности петербургского завода Nissan по своему усмотрению. При этом он может привлекать другие компании в качестве производственных партнёров и создавать совместные предприятия. Пока что официальных данных о том, что станет с этой площадкой, по-прежнему нет.

Однако ранее появились слухи о том, что НАМИ планирует привлечь китайского производителя, чтобы создать СП на базе петербургского завода. Тогда предполагалось, что новый владелец площадки может заключить соглашение с «поднебесным» государственным автоконцерном FAW (First Automobile Works), правда, с тех пор подтверждений этому не поступало.

Напомним, японский бренд Nissan ранее входил в список наиболее востребованных на российском рынке. Так, в 2021-ом дилеры реализовали в РФ в общей сложности 51 338 машин марки (на 9% меньше, чем годом ранее). В рейтинге бестселлеров за указанный период числились кроссоверы Nissan Qashqai (20 474 шт., на 7,4% меньше) и X-Trail (19 010 шт., на 6,1% меньше). Обе модели выпускались на предприятии в Санкт-Петербурге.

Российский завод Nissan был отправлен в простой ещё в марте, остановка конвейера несколько раз продлевалась. Местные дилеры продолжали распродавать остатки машин со своих складов. Так, за первые десять месяцев клиенты в РФ купили 14 688 экземпляров, что на 64% меньше, чем в январе-октябре 2021-го. В НАМИ напомнили, что осуществлять послепродажное обслуживание и ремонт автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти теперь будут дилеры Lada.

Кстати, партнёр Ниссана по альянсу, группа Renault, одной из первых покинула РФ. При этом НАМИ выкупил долю Рено в АВТОВАЗе, а московский завод был передан на баланс столицы. Вторую площадку переименовали в «Москвич», а вчера на этих мощностях стартовал выпуск первенца возрождённого бренда, который получил индекс «3» (под российской маркой налажено производство компактного кроссовера JAC JS4).

Россия авторынок производство бизнес заводы Nissan

 

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