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  • АВТОВАЗ готовится к перезапуску Lada Vesta: сварены первые три кузова

АВТОВАЗ готовится к перезапуску Lada Vesta: сварены первые три кузова

13.10.2022 67 0 0

Серийный выпуск обновлённой версии модели российской марки стартует в первом полугодии 2023-го.

 

Одним из бестселлеров на российском рынке в течение нескольких последних лет оставалась Lada Vesta. Так, по итогам 2021 года продажи модели составили 113 698 экземпляров (на 6% больше, чем в 2020-ом), что обеспечило ей «золото» в рейтинге самых востребованных автомобилей в стране. В текущем году продажи Весты серьёзно сократились (за первые три квартала – на 67,8% до 26 668 шт.), причина – дефицит комплектующих, который не позволяет возобновить производство модели.

В основе Весты лежит платформа Lada B/C, в семействе числятся седаны и универсалы (в том числе с прибавкой Cross). Напомним, до введения простоя в начале текущего года выпуск модели был налажен на ижевском заводе российской компании, однако теперь производство переносят на предприятие, расположенное в городе Тольятти, соответствующее решение было принято минувшим летом.

Пока что процесс переноса производства Весты продолжается. Сегодня пресс-служба АВТОВАЗа сообщила о том, что на тольяттинском заводе были сварены первые три кузова Lada Vesta. Отмечается, что «то часть пусконаладочного процесса, который продлится до момента старта серийного производства». Стоит отметить, что ранее в качестве срока запуска конвейера с обновлённой Вестой называлась весна 2023 года, теперь срок более расплывчатый – первое полугодие.

На фото: Lada Vesta
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На фото: Lada Vesta
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Согласно стратегии российской компании, которая была принята в августе этого года, перенос выпуска Весты на тольяттинскую площадку потребовался, чтобы обеспечить загрузку мощностей АВТОВАЗа и гарантировать тот темп производства модели, который окажется достаточным для удовлетворения спроса. Отметим, собирать Lada Vesta планируется на конвейере, где ранее выпускались модели на «тележке» B0 – ныне покинувшие РФ седан Renault Logan и хэтчбек Sandero.

Тем временем презентация обновлённой Lada Vesta уже состоялась: модель презентовали ещё 22 февраля. Тогда был показан экстерьер посвежевших седанов и универсалов, а салон рассекретили позже. Как Kolesa.ru сообщал ранее, до ухода в простой в начале марта ижевский завод успел выпустить около 800 автомобилей Vesta NG: подробнее о них, а также об их ценах мы рассказывали ранее.

На фото: Lada Vesta SW Cross
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На фото: Lada Vesta SW Cross
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Напомним, в ОТТС у модели указаны прежние двигатели и коробки передач: речь идёт о ВАЗ-21129 (1,6 литра и 106 л.с.) и ВАЗ-21179 (1,8 литра и 122 л.с.), которые работают в паре с пятискоростной «механикой». Также в документе числится и мотор Renault H4M (1,6 литра и 113 л.с.), идущий в комплекте с бесступенчатым «автоматом» (правда, их производство/поставки пока по очевидным причинам находятся под вопросом).

Сейчас тольяттинский завод АВТОВАЗа выпускает несколько моделей Lada в упрощённом исполнении – седаны и универсалы Granta, а также внедорожники Niva Travel и Niva Legend. Совсем недавно мы сообщали о том, что вездеходам вернули пару «климатических» комфортных опций: кондиционер и подогрев передних сидений. Цены на такие версии Нив пока не объявлены.

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