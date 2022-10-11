Внедорожникам Lada Niva Travel и Legend вернули кондиционер и подогрев сидений

АВТОВАЗ продолжает выпускать несколько моделей российской марки в их упрощённых исполнениях. В список входят «народный автомобиль» Granta, классический вездеход Niva Legend и Niva Travel (бывшая «Шнива»).

Тольяттинский завод компании АВТОВАЗ простаивал в течение нескольких месяцев из-за нехватки комплектующих. Позже в РФ смягчили требования к выпускаемым машинам, что позволило предприятию частично возобновить работу. Первой, в июне, на конвейер вернулась Lada Granta, в следующем месяце площадка начала выпускать внедорожник Niva Legend, а в середине августа к ним присоединился вариант Niva Travel.

Автомобили по-прежнему сходят с конвейера АВТОВАЗа в упрощённых версиях: Так, у ныне выпускаемых Лад по-прежнему нет системы ABS (как сообщалось ранее, она вернётся не раньше 2023 года), а также отсутствуют фронтальные подушки безопасности. Однако производитель по мере возможности возвращает утраченные опции. Так, сегодня в компании рассказали о том, что Lada Niva Legend и Niva Travel теперь снова оснащаются кондиционером и подогревом передних сидений.



Производитель отметил, что ранее от общего количества реализованных дилерами Niva Legend на версии с кондиционером приходилось свыше 60% машин, а в случае Niva Travel этот показатель превышал 80%. Отметим, упрощённые версии Lada Granta с кондиционером и подогревом передних сидений завод начал выпускать ещё несколько месяцев назад, в июле.



«Опции климатического комфорта», как их назвали представители АВТОВАЗа, предусмотрены для Niva Legend в комплектациях Urban, Luxe и Black 2022 модельного года. А для Niva Travel – в исполнениях Comfort, Black и Comfort Off-road этого же модельного года. У второго внедорожника по-прежнему нет вариантов Luxe и Luxe Off-road.

На фото: Lada Niva Legend в версии Black

Под капотом полноприводного внедорожника Lada Niva Travel располагается безальтернативный восьмиклапанный 80-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,7 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Niva Legend оснащается мотором такого же объёма, его отдача равна 83 л.с., агрегатируется он тоже только с ручной «пятиступкой».



На фото: Lada Niva Travel в версии Black`22

В актуальных прайс-листах пока что нет цен на версии российских SUV с кондиционером и подогревом передних сидений. Стартовая рекомендованная розничная цена Niva Travel в варианте Classic'22 составляет 998 900 рублей, а топовый «докризисный» вариант Luxe Off-road обойдётся клиентам не менее чем в 1 232 900 рублей. В свою очередь базовое исполнение Niva Legend предлагается за 808 900 рублей, а самое дорогое исполнение Black прошлого модельного года сейчас стоит как минимум 898 900 рублей.



Сегодня стало известно о том, что АВТОВАЗ займётся ремонтом и обслуживанием автомобилей марки Nissan, так как японская компания решила последовать примеру французского партнёра по альянсу и покинуть авторынок РФ. Так, завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге и прочие активы (в их числе научно-исследовательский центр) переходят в собственность НАМИ.

