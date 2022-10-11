Заводы ×
  • Внедорожникам Lada Niva Travel и Legend вернули кондиционер и подогрев сидений

Внедорожникам Lada Niva Travel и Legend вернули кондиционер и подогрев сидений

11.10.2022 122 0 0

АВТОВАЗ продолжает выпускать несколько моделей российской марки в их упрощённых исполнениях. В список входят «народный автомобиль» Granta, классический вездеход Niva Legend и Niva Travel (бывшая «Шнива»).

 

Тольяттинский завод компании АВТОВАЗ простаивал в течение нескольких месяцев из-за нехватки комплектующих. Позже в РФ смягчили требования к выпускаемым машинам, что позволило предприятию частично возобновить работу. Первой, в июне, на конвейер вернулась Lada Granta, в следующем месяце площадка начала выпускать внедорожник Niva Legend, а в середине августа к ним присоединился вариант Niva Travel.

Автомобили по-прежнему сходят с конвейера АВТОВАЗа в упрощённых версиях: Так, у ныне выпускаемых Лад по-прежнему нет системы ABS (как сообщалось ранее, она вернётся не раньше 2023 года), а также отсутствуют фронтальные подушки безопасности. Однако производитель по мере возможности возвращает утраченные опции. Так, сегодня в компании рассказали о том, что Lada Niva Legend и Niva Travel теперь снова оснащаются кондиционером и подогревом передних сидений.

Производитель отметил, что ранее от общего количества реализованных дилерами Niva Legend на версии с кондиционером приходилось свыше 60% машин, а в случае Niva Travel этот показатель превышал 80%. Отметим, упрощённые версии Lada Granta с кондиционером и подогревом передних сидений завод начал выпускать ещё несколько месяцев назад, в июле. 

«Опции климатического комфорта», как их назвали представители АВТОВАЗа, предусмотрены для Niva Legend в комплектациях Urban, Luxe и Black 2022 модельного года. А для Niva Travel – в исполнениях Comfort, Black и Comfort Off-road этого же модельного года. У второго внедорожника по-прежнему нет вариантов Luxe и Luxe Off-road.

На фото: Lada Niva Legend в версии Black

Под капотом полноприводного внедорожника Lada Niva Travel располагается безальтернативный восьмиклапанный 80-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,7 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Niva Legend оснащается мотором такого же объёма, его отдача равна 83 л.с., агрегатируется он тоже только с ручной «пятиступкой».

На фото: Lada Niva Travel в версии Black`22

В актуальных прайс-листах пока что нет цен на версии российских SUV с кондиционером и подогревом передних сидений. Стартовая рекомендованная розничная цена Niva Travel в варианте Classic'22 составляет 998 900 рублей, а топовый «докризисный» вариант Luxe Off-road обойдётся клиентам не менее чем в 1 232 900 рублей. В свою очередь базовое исполнение Niva Legend предлагается за 808 900 рублей, а самое дорогое исполнение Black прошлого модельного года сейчас стоит как минимум 898 900 рублей. 

Сегодня стало известно о том, что АВТОВАЗ займётся ремонтом и обслуживанием автомобилей марки Nissan, так как японская компания решила последовать примеру французского партнёра по альянсу и покинуть авторынок РФ. Так, завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге и прочие активы (в их числе научно-исследовательский центр) переходят в собственность НАМИ.

внедорожник Россия АВТОВАЗ авторынок производство заводы Lada Lada Niva Legend Lada Niva Travel

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
11.10.2022 23:30
rinahige

Инновационная новинка! Корейский видеорегистратор 8 в 1 с радар-детектором по старой цене!---- marketl.ink/radareg

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Toyota Fortuner II «Безупречный автомобиль», «феноменальная проходимость», «подвеска трясучая, руль жесткий, двигатель внутри мычит, как бизон», «огромные просчеты в плане комфорта», «комфортный красавец», «оч... 3300 2 1 09.10.2022
Статьи / Практика Зри в шкворень: что такое шкворневая подвеска, как ее обслуживать и зачем шприцевать Слово «шкворень» сегодня кому-то кажется таким же архаизмом, как «зипун», «ендова» и «батог». На самом деле это не так: шкворни еще не покинули нас, и вполне вероятно, что некоторым придется... 1328 7 0 07.10.2022
Статьи / Авто с пробегом Вдоль по трассе 60: опыт владения BMW 325i E36 Обзавестись автомобилем из культового роуд-муви «Трасса 60» – задача в нашей стране непростая. Это и длительные поиски, и «параллельный импорт», и сложная логистика, и годы мучительного ожид... 2095 9 5 06.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 13024 7 166 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 11397 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 8312 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings