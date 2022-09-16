Возвращение Lada Niva Travel: известны официальные цены комплектаций внедорожника

АВТОВАЗ опубликовал прайс-лист с рекомендованными ценами на несколько версий, в том числе на упрощённые Niva Travel 2022 года выпуска.

В середине прошлого месяца после длительного простоя из-за нехватки комплектующих был возобновлён выпуск Lada Niva Travel, его производят на мощностях тольяттинского завода компании «АВТОВАЗ». На сегодняшний день внедорожники сходят с конвейера в упрощённом варианте: как мы сообщали ранее, у машин нет ABS и подушек безопасности, имеется модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС с «тревожной кнопкой», но без функции автоматического реагирования в чрезвычайных ситуациях.



На фото: Lada Niva Travel в версии Classic`22

Как стало известно теперь, рекомендованная цена базовой версии Classic`22 равна 998 900 рублей. За эти деньги предлагается Lada Niva Travel с электроприводом передних стеклоподъёмников, электроприводом и обогревом боковых зеркал, гидроусилителем руля, регулировкой рулевой колонки по высоте, аудиоподготовкой, бортовым компьютером, центральным замком, светодиодными задними фонарями и стальной защитой картера.



На фото: Lada Niva Travel в версии Classic`22 Plus

Стоимость среднего варианта – Classic`22 Plus – равна, согласно официальному прайс-листу, 1 036 900 рублей. Такие внедорожники дополнительно оснастили рейлингами на крыше, двухцветными молдингами дверей, колпаком запасного колеса в цвет кузова. Ещё для этого исполнения Niva Travel предусмотрели 15-дюймовые легкосплавные колёсные диски (у базовой версии диски штампованные).



На фото: Lada Niva Travel в версии Black`22

Ещё одна упрощённая версия – Black`22, её рекомендованный ценник составляет 1 058 900 рублей. Lada Niva Travel в этой комплектации имеет чёрные «катки» размером 16 дюймов, а в салоне такого же цвета обивка потолка, поручни и солнцезащитные козырьки (в пассажирском есть зеркало). На сидениях есть вышивка с названием версии, между передними креслами – откидной подлокотник, задний диван получил подголовники.



На фото: Lada Niva Travel в версии Luxe Off-Road 1 / 2 На фото: Lada Niva Travel в версии Luxe Off-Road 2 / 2

В актуальном прайс-листе перечислены также цены на «докризисные» версии внедорожника. Так, Lada Niva Travel в комплектации Comfort стоит не менее 1 123 900 рублей, в исполнении Comfort Off-road – не менее 1 171 900 рублей. Рекомендованная стоимость варианта Luxe равна 1 209 900 рублей, а за Luxe Off-road просят минимум 1 232 900 рублей.



На фото: салон Lada Niva Travel в версии Luxe

Все версии полноприводного внедорожника оснащаются безальтернативным 80-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,7 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Тем временем стали известны планы АВТОВАЗа, касающиеся выпуска новинок российского бренда Lada. Так, в 2024-2025 годах на конвейер должны встать кроссовер на платформе Vesta и некое отдельное семейство Lada сегмента B «на глобальной платформе», очерёдность пока раскрывается. Напомним, производство обновлённой Весты намечено на весну 2023 года.

