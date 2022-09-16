Производство ×
  • Возвращение Lada Niva Travel: известны официальные цены комплектаций внедорожника

Возвращение Lada Niva Travel: известны официальные цены комплектаций внедорожника

16.09.2022 83 0 0

АВТОВАЗ опубликовал прайс-лист с рекомендованными ценами на несколько версий, в том числе на упрощённые Niva Travel 2022 года выпуска.

 

В середине прошлого месяца после длительного простоя из-за нехватки комплектующих был возобновлён выпуск Lada Niva Travel, его производят на мощностях тольяттинского завода компании «АВТОВАЗ». На сегодняшний день внедорожники сходят с конвейера в упрощённом варианте: как мы сообщали ранее, у машин нет ABS и подушек безопасности, имеется модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС с «тревожной кнопкой», но без функции автоматического реагирования в чрезвычайных ситуациях.

На фото: Lada Niva Travel в версии Classic`22

Как стало известно теперь, рекомендованная цена базовой версии Classic`22 равна 998 900 рублей. За эти деньги предлагается Lada Niva Travel с электроприводом передних стеклоподъёмников, электроприводом и обогревом боковых зеркал, гидроусилителем руля, регулировкой рулевой колонки по высоте, аудиоподготовкой, бортовым компьютером, центральным замком, светодиодными задними фонарями и стальной защитой картера.

На фото: Lada Niva Travel в версии Classic`22 Plus

Стоимость среднего варианта – Classic`22 Plus – равна, согласно официальному прайс-листу, 1 036 900 рублей. Такие внедорожники дополнительно оснастили рейлингами на крыше, двухцветными молдингами дверей, колпаком запасного колеса в цвет кузова. Ещё для этого исполнения Niva Travel предусмотрели 15-дюймовые легкосплавные колёсные диски (у базовой версии диски штампованные).

На фото: Lada Niva Travel в версии Black`22

Ещё одна упрощённая версия – Black`22, её рекомендованный ценник составляет 1 058 900 рублей. Lada Niva Travel в этой комплектации имеет чёрные «катки» размером 16 дюймов, а в салоне такого же цвета обивка потолка, поручни и солнцезащитные козырьки (в пассажирском есть зеркало). На сидениях есть вышивка с названием версии, между передними креслами – откидной подлокотник, задний диван получил подголовники.

На фото: Lada Niva Travel в версии Luxe Off-Road
1 / 2
На фото: Lada Niva Travel в версии Luxe Off-Road
2 / 2

В актуальном прайс-листе перечислены также цены на «докризисные» версии внедорожника. Так, Lada Niva Travel в комплектации Comfort стоит не менее 1 123 900 рублей, в исполнении Comfort Off-road – не менее 1 171 900 рублей. Рекомендованная стоимость варианта Luxe равна 1 209 900 рублей, а за Luxe Off-road просят минимум 1 232 900 рублей.

На фото: салон Lada Niva Travel в версии Luxe

Все версии полноприводного внедорожника оснащаются безальтернативным 80-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,7 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Тем временем стали известны планы АВТОВАЗа, касающиеся выпуска новинок российского бренда Lada. Так, в 2024-2025 годах на конвейер должны встать кроссовер на платформе Vesta и некое отдельное семейство Lada сегмента B «на глобальной платформе», очерёдность пока раскрывается. Напомним, производство обновлённой Весты намечено на весну 2023 года.

внедорожник Россия АВТОВАЗ авторынок производство Lada Lada Niva Travel

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Долгожданное прощание: почему погибла Lada Xray, но об этом никто не пожалел На прошлой неделе мы официально попрощались с Lada Xray: президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что модель никогда не вернется на конвейер. Это угадывалось еще весной, когда вслед за ост... 633 1 1 16.09.2022
Статьи / Ралли Мой финиш – горизонт: как мы участвовали в гонке «Сила Сибири» Недавно мы рассказывали о том, как прокатились на Jeep Wrangler из Москвы в Томск, чтобы принять участие во внедорожном турнире «Сила Сибири». Разумеется, бороться за первое место мы планир... 93 0 0 16.09.2022
Статьи / Дилер Россия без Renault: как выживают дилеры и автовладельцы после ухода компании С момента, когда компания Renault объявила об уходе из России, прошло ровно четыре месяца. За это время многое стало понятно: доля французов в АВТОВАЗе ушла государству, завод в Москве переш... 2303 4 4 15.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17892 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 9536 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 8258 3 30 13.09.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings