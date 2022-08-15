Заводы ×
  • АВТОВАЗ возобновил сборку Lada Niva Travel: без подушек и ABS, но с «тревожной кнопкой»

АВТОВАЗ возобновил сборку Lada Niva Travel: без подушек и ABS, но с «тревожной кнопкой»

15.08.2022 159 0 1

Вслед за Грантой и классической Niva Legend на тольяттинский конвейер вернулась более современная Niva Travel. Одновременно завод перешёл с четырёх- на пятидневную рабочую неделю.

 

Начавшиеся в феврале геополитические события радикальным образом повлияли на судьбу АВТОВАЗа: предприятие вышло из-под контроля Renault и вновь стало государственным (контрольный пакет акций перешёл к институту НАМИ), разом были перечёркнуты планы по переезду всего модельного ряда Lada на французскую платформу CMF-B, вновь стал актуальным отечественный инжиниринг, в пожарном порядке начался поиск альтернативных путей поставок ключевых комплектующих заместо тех, что попали под санкции.

Чтобы не проводить массовых сокращений и быстро вернуться к работе, новое руководство завода решилось на выпуск упрощённых моделей Lada: в июне тольяттинский завод приступил к сборке Lada Granta Classic’22 без подушек безопасности, ABS и модуля ЭРА-ГЛОНАСС, в июле на конвейер вернулась Niva Legend в антикризисной комплектации и выпущена ограниченная партия «полноценных» Ларгусов из оставшихся на складе комплектующих, в августе расширен ассортимент семейства Granta и возвращён в оснащение модуль ЭРА-ГЛОНАСС с ручной активацией (автоматическая невозможна из-за отсутствия подушек безопасности).

Lada Niva Travel

Сегодня пресс-служба АВТОВАЗа сообщила о возобновлении регулярного выпуска внедорожников Lada Niva Travel, эти машины также будут снабжаться упрощённым модулем ЭРА-ГЛОНАСС, но пока сходят с конвейера без ABS и подушек безопасности. В базовом оснащении сохранились гидроусилитель руля, электропривод передних стеклоподъёмников, электропривод и обогрев наружных зеркал, регулировка рулевой колонки по высоте, аудиоподготовка, бортовой компьютер, центральный замок и светодиодные задние фонари, добавлена стальная защита картера. Цены и полный список оборудования внедорожников Lada Niva Travel 2022 пока не объявлены. До простоя завода самая дешёвая Niva Travel Classic с водительской подушкой и ABS стоила 1 066 900 рублей.

Lada Niva Travel

На прошлой неделе президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что в течение месяца в оснащение автомобилей Lada могут вернуться подушки безопасности, а вот блоки ABS появятся не раньше 2023 года.

В начале августа АВТОВАЗ официально объявил о переносе сборки автомобилей семейства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, начать сборку обновлённых Вест в Тольятти планируется весной 2023 года. В свою очередь ижевский завод займётся освоением производства электрических версий модели Largus, но когда именно они встанут на конвейер и будут доступны всем желающим, пока неизвестно. Сейчас конвейер в Ижевске не работает, запущена программа добровольного увольнения персонала, но массовых сокращений руководство обещало не проводить.

Межу тем задействованные на производстве рабочие тольяттинского завода сегодня перешли с четырёх- на пятидневную рабочую неделю, о чём сообщил ТАСС со ссылкой на зампредседателя профорганизации предприятия Валерия Королёва. Линия сборки семейства Granta сейчас работает в две смены, линия сборки Niva – в одну смену. С 29 августа завод в Тольятти планирует перейти на шестидневную рабочую неделю, при этом количество смен не изменится.

внедорожник АВТОВАЗ производство бизнес заводы Lada Lada Niva Travel

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Где и как можно ездить на мопедах, скутерах и электросамокатах, а что им запрещено Мощные электросамокаты, которых становится все больше, возродили в умах пешеходов и водителей вопрос: за что их можно ненавидеть официально, а за что только лично? Иными словами, где они мог... 122 1 0 15.08.2022
Статьи / Близко и дешевле: какие новинки, не попавшие в Россию, можно купить за рубежом Было бы не совсем правильно утверждать, что текущий год должен был стать очень богатым на премьеры, но кое-что новое появиться должно было обязательно. И некоторые производители уже начали п... 1035 2 1 15.08.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Renault Arkana В 2010-х в Renault решились на расширение модельного ряда кроссоверов новой неординарной моделью. Концепция доступного автомобиля в модном формате кросс-купе на проверенной платформе казалас... 6368 15 1 14.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 15941 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 11417 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 8334 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings