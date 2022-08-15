АВТОВАЗ возобновил сборку Lada Niva Travel: без подушек и ABS, но с «тревожной кнопкой»

Вслед за Грантой и классической Niva Legend на тольяттинский конвейер вернулась более современная Niva Travel. Одновременно завод перешёл с четырёх- на пятидневную рабочую неделю.

Начавшиеся в феврале геополитические события радикальным образом повлияли на судьбу АВТОВАЗа: предприятие вышло из-под контроля Renault и вновь стало государственным (контрольный пакет акций перешёл к институту НАМИ), разом были перечёркнуты планы по переезду всего модельного ряда Lada на французскую платформу CMF-B, вновь стал актуальным отечественный инжиниринг, в пожарном порядке начался поиск альтернативных путей поставок ключевых комплектующих заместо тех, что попали под санкции.

Чтобы не проводить массовых сокращений и быстро вернуться к работе, новое руководство завода решилось на выпуск упрощённых моделей Lada: в июне тольяттинский завод приступил к сборке Lada Granta Classic’22 без подушек безопасности, ABS и модуля ЭРА-ГЛОНАСС, в июле на конвейер вернулась Niva Legend в антикризисной комплектации и выпущена ограниченная партия «полноценных» Ларгусов из оставшихся на складе комплектующих, в августе расширен ассортимент семейства Granta и возвращён в оснащение модуль ЭРА-ГЛОНАСС с ручной активацией (автоматическая невозможна из-за отсутствия подушек безопасности).

Lada Niva Travel

Сегодня пресс-служба АВТОВАЗа сообщила о возобновлении регулярного выпуска внедорожников Lada Niva Travel, эти машины также будут снабжаться упрощённым модулем ЭРА-ГЛОНАСС, но пока сходят с конвейера без ABS и подушек безопасности. В базовом оснащении сохранились гидроусилитель руля, электропривод передних стеклоподъёмников, электропривод и обогрев наружных зеркал, регулировка рулевой колонки по высоте, аудиоподготовка, бортовой компьютер, центральный замок и светодиодные задние фонари, добавлена стальная защита картера. Цены и полный список оборудования внедорожников Lada Niva Travel 2022 пока не объявлены. До простоя завода самая дешёвая Niva Travel Classic с водительской подушкой и ABS стоила 1 066 900 рублей.



Lada Niva Travel

На прошлой неделе президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что в течение месяца в оснащение автомобилей Lada могут вернуться подушки безопасности, а вот блоки ABS появятся не раньше 2023 года.



В начале августа АВТОВАЗ официально объявил о переносе сборки автомобилей семейства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, начать сборку обновлённых Вест в Тольятти планируется весной 2023 года. В свою очередь ижевский завод займётся освоением производства электрических версий модели Largus, но когда именно они встанут на конвейер и будут доступны всем желающим, пока неизвестно. Сейчас конвейер в Ижевске не работает, запущена программа добровольного увольнения персонала, но массовых сокращений руководство обещало не проводить.

Межу тем задействованные на производстве рабочие тольяттинского завода сегодня перешли с четырёх- на пятидневную рабочую неделю, о чём сообщил ТАСС со ссылкой на зампредседателя профорганизации предприятия Валерия Королёва. Линия сборки семейства Granta сейчас работает в две смены, линия сборки Niva – в одну смену. С 29 августа завод в Тольятти планирует перейти на шестидневную рабочую неделю, при этом количество смен не изменится.

