Стало известно, когда модели Lada станут менее упрощёнными

Российский автогигант, который почти всю весну простаивал из-за отсутствия иностранных компонентов, смог перезапустить производство в июне. Пока в Тольятти выпускают лишь две модели Lada – Granta и классическую Ниву. При этом в нынешнем году на конвейер также планируют вернуть внедорожник Lada Niva Travel, а еще компания рассчитывает выпустить несколько тысяч Ларгусов, о чем в интервью телеканалу Россия 24 сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Lada Niva Travel

Глава автогиганта также рассказал, когда Ладам вновь расширят список оборудования. Напомним, рестарт производства начался с упрощенных комплектаций. Затем Гранте вернули кондиционер, а недавно она вместе с Нивой снова получила систему ЭРА-Глонасс (правда, та пока работает только в ручном режиме). Так вот, по словам Максима Соколова, до конца текущего месяца должны вернуться подушки безопасности: как отметил топ-менеджер, доплата за водительский «эйрбэг» составит 8 тысяч рублей, за подушки для водителя и переднего пассажира – 16 тысяч. С 2023 года АВТОВАЗ намерен оснащать машины ABS, ну а следом появится ESP.



Lada Granta

Между тем производство нынешнего флагмана марки Lada – Vesta – возобновят лишь в следующем году: рестайлинговые седаны и универсалы будут делать не в Ижевске, а в Тольятти. По словам главы АВТОВАЗа, на перезапуск Весты потребуется около миллиарда рублей, при этом он отметил, что это «быстро окупаемый проект», и что он должен выйти на рентабельность уже в конце 2023-го.



Что же касается завода Lada Ижевск (бывший ИжАвто), то вместо Весты там планируют выпускать электрический Largus: как рассказал президент АВТОВАЗа, первые тестовые образцы могут появиться уже в начале следующего года.