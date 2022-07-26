Упрощенная Lada Granta получила самую востребованную опцию: цены машин с кондиционером

АВТОВАЗ во вторник, 26 июля, объявил о возобновлении производства автомобилей Lada Granta с кондиционером – теперь это опция для упрощенной комплектации Classic’2022 (прежде для этой версии за доплату можно было приобрести лишь 15-дюймовые колеса). К слову, по оценкам самой компании, на машины с «кондёром» приходится около 80% продаж (видимо, речь о докризисных объемах).



Напомним, в списке оборудования исполнения Classic’2022 значатся электропривод и обогрев наружных зеркал, электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, центральный замок и аудиоподготовка. При этом упрощенные Гранты лишены подушки безопасности, ABS и системы ЭРА-Глонасс.

Кондиционер можно заказать для седана, лифтбека или кросс-универсала Lada Granta: стандартный универсал такой опции пока почему-то лишен, ну а хэтчбек и вовсе сегодня не выпускают, так как эта модификация наименее востребована. Для «четырехдверки» и лифтбека доплата по сравнению с версией Classic’2022 составит 67 600 рублей, для кросса – 69 600 рублей. Между тем прежде кондиционер для седана и лифтбека в «полноценной» комплектации Classic можно было заказать за 32 000 рублей (причем в опциональный пакет также входил обогрев зеркал, который у «антикризисных» Грант имеется по умолчанию).



Итого, седан Lada Granta Classic’2022 с кондиционером стоит 745 900 рублей (по госпрограмме льготного кредитования – 597 900 рублей), аналогичный лифтбек – 765 900 рублей (613 200 рублей по госпрограмме). Кросс-универсал с кондиционером обойдется в 811 900 рублей (650 000 рублей по госпрограмме), при этом у «кроссовера» еще имеются сиденье водителя с регулировкой по высоте и подогрев передних кресел (версия Granta Cross с перечисленным оборудованием называется Comfort’22 Light).

