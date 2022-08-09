АВТОВАЗ вернул на Lada «тревожные кнопки», но без автоматического вызова оперативных служб

Lada продолжает оставаться наиболее востребованной маркой в РФ, несмотря на стремительное падение авторынка в целом. Согласно информации АЕБ, дилеры бренда за первые семь месяцев текущего года реализовали 85 037 новых машин, что на 63% меньше, чем в январе-июле 2021-го. Спад вызван не только подорожанием автомобилей, а также упавшей покупательской способностью россиян, но и проблемами с производством: так, заводы компании АВТОВАЗ в течение нескольких месяцев находились в простое из-за нехватки комплектующих.



На фото: седан Lada Granta

Весной законодателям пришлось смягчить требования к выпускаемым в стране машинам, чтобы автопроизводители смогли запустить конвейер. В итоге в середине июня на тольяттинском заводе компании АВТОВАЗ возобновился выпуск упрощённых седанов, лифтбеков и «обычных» универсалов Granta в так называемой «упрощённой» комплектации Classic’22. Позже к ним присоединились версии Drive Active и Cross, исполнения #Club и Quest, автомобилям вернули наиболее востребованную опцию – кондиционер. В середине июня стартовал выпуск «упрощённых» внедорожников Lada Niva Legend.



Напомним, после возвращения на конвейер указанные модели Lada выпускались без подушки безопасности водителя, системы ABS, преднатяжителей передних ремней безопасности, модуля системы оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС, иммобилайзера, подсказчика переключения передач в бортовом компьютере. Теперь производитель вернул выпускаемым машинам «тревожную кнопку», правда, её функционал неполный.

На фото: модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС

Как рассказали в АВТОВАЗе, у Грант и «легендарных» Нив 2022 модельного года система ЭРА-ГЛОНАСС активируется «механически»: если происходит дорожный инцидент, то для вызова оператора диспетчерской службы нужно нажать на кнопку SOS, которая расположена в блоке на потолке автомобиля (между водителем и передним пассажиром). «Звонок» происходит по каналам сотовой связи, а система работает даже в случае отключения основного электропитания машины. Напомним, ранее такая функция в модуле тоже была, кроме того, ранние версии устройства срабатывали автоматически (когда раскрывалась подушка безопасности) – оперативным службам передавались данные расположения ТС, попавшего в чрезвычайную ситуацию.



На фото: Lada Niva Legend

Подушки безопасности в оснащение выпускаемых моделей марки Lada пока не вернулись, так что у системы ЭРА-ГЛОНАСС на данный момент есть лишь ручной вариант активации. Производитель оснащает все Lada Granta и Niva Legend текущего модельного года с 1 августа. Судя по официальному сайту, цены машин остались неизменными.



По словам вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрия Костромина, производитель сейчас предпринимает «все усилия для того, чтобы в ближайшей перспективе список опций комфорта и безопасности стал ещё шире». Напомним, президент АВТОВАЗа Максим Соколов на прошлой неделе сказал, что производство Granta с подушками безопасности планируется возобновить до конца текущего месяца, а системы ABS, вероятно, придётся ждать до 2023 года.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что АВТОВАЗ официально подтвердил перенос производства автомобилей семейства Vesta из Ижевска в Тольятти. Тогда же российский производитель показал прототип электрической версии Largus: предполагается, что она сможет частично загрузить простаивающую ижевскую площадку. Правда, в компании пока не раскрыли сроки начала выпуска и не обозначили планируемый объём «зелёных» Ларгусов.

