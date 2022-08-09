Заводы ×
  • АВТОВАЗ вернул на Lada «тревожные кнопки», но без автоматического вызова оперативных служб

АВТОВАЗ вернул на Lada «тревожные кнопки», но без автоматического вызова оперативных служб

09.08.2022 94 0 1

Теперь седаны, лифтбеки и универсалы Lada Granta, а также внедорожники Niva Legend снова начали оснащать модулями системы ЭРА-ГЛОНАСС.

 

Lada продолжает оставаться наиболее востребованной маркой в РФ, несмотря на стремительное падение авторынка в целом. Согласно информации АЕБ, дилеры бренда за первые семь месяцев текущего года реализовали 85 037 новых машин, что на 63% меньше, чем в январе-июле 2021-го. Спад вызван не только подорожанием автомобилей, а также упавшей покупательской способностью россиян, но и проблемами с производством: так, заводы компании АВТОВАЗ в течение нескольких месяцев находились в простое из-за нехватки комплектующих.

На фото: седан Lada Granta

Весной законодателям пришлось смягчить требования к выпускаемым в стране машинам, чтобы автопроизводители смогли запустить конвейер. В итоге в середине июня на тольяттинском заводе компании АВТОВАЗ возобновился выпуск упрощённых седанов, лифтбеков и «обычных» универсалов Granta в так называемой «упрощённой» комплектации Classic’22. Позже к ним присоединились версии Drive Active и Cross, исполнения #Club и Quest, автомобилям вернули наиболее востребованную опцию – кондиционер. В середине июня стартовал выпуск «упрощённых» внедорожников Lada Niva Legend.

Напомним, после возвращения на конвейер указанные модели Lada выпускались без подушки безопасности водителя, системы ABS, преднатяжителей передних ремней безопасности, модуля системы оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС, иммобилайзера, подсказчика переключения передач в бортовом компьютере. Теперь производитель вернул выпускаемым машинам «тревожную кнопку», правда, её функционал неполный.

На фото: модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС

Как рассказали в АВТОВАЗе, у Грант и «легендарных» Нив 2022 модельного года система ЭРА-ГЛОНАСС активируется «механически»: если происходит дорожный инцидент, то для вызова оператора диспетчерской службы нужно нажать на кнопку SOS, которая расположена в блоке на потолке автомобиля (между водителем и передним пассажиром). «Звонок» происходит по каналам сотовой связи, а система работает даже в случае отключения основного электропитания машины. Напомним, ранее такая функция в модуле тоже была, кроме того, ранние версии устройства срабатывали автоматически (когда раскрывалась подушка безопасности) – оперативным службам передавались данные расположения ТС, попавшего в чрезвычайную ситуацию.

На фото: Lada Niva Legend

Подушки безопасности в оснащение выпускаемых моделей марки Lada пока не вернулись, так что у системы ЭРА-ГЛОНАСС на данный момент есть лишь ручной вариант активации. Производитель оснащает все Lada Granta и Niva Legend текущего модельного года с 1 августа. Судя по официальному сайту, цены машин остались неизменными.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрия Костромина, производитель сейчас предпринимает «все усилия для того, чтобы в ближайшей перспективе список опций комфорта и безопасности стал ещё шире». Напомним, президент АВТОВАЗа Максим Соколов на прошлой неделе сказал, что производство Granta с подушками безопасности планируется возобновить до конца текущего месяца, а системы ABS, вероятно, придётся ждать до 2023 года.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что АВТОВАЗ официально подтвердил перенос производства автомобилей семейства Vesta из Ижевска в Тольятти. Тогда же российский производитель показал прототип электрической версии Largus: предполагается, что она сможет частично загрузить простаивающую ижевскую площадку. Правда, в компании пока не раскрыли сроки начала выпуска и не обозначили планируемый объём «зелёных» Ларгусов.

универсал седан внедорожник Россия АВТОВАЗ производство лифтбек заводы Lada Lada Granta Lada Niva Legend

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Огромный выбор и общая простота: стоит ли покупать Nissan Qashqai I за миллион рублей Пару лет назад, выбирая кроссовер за миллион, мы рассматривали трехлетний Ford Kuga или пятилетний Kia Sportage. С тех пор ситуация изменилась, и теперь под миллион стоят даже компактные мо... 1035 0 1 09.08.2022
Статьи / Популярные вопросы Штраф и конфискация машины за выброс мусора с 14 июля 2022: что грозит автовладельцам Недавно мы подробно разобрались в том, за что у нарушителей ПДД могут конфисковать машину, а их самих отправить в тюрьму. Но фраза «конфискация транспортного средства» в июле звучала еще в... 472 0 4 08.08.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Kia Cee’d II JD Как вы думаете, можно ли найти на вторичном рынке автомобиль С-класса в возрасте 4-5 лет с богатым оснащением по относительно вменяемой цене и так, чтобы еще хотя бы года три-четыре вам не п... 2409 0 2 07.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 15568 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 10977 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 8007 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings