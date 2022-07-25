Упрощённый внедорожник добрался до дилеров: Lada назвала стартовый ценник Niva Legend

Производство модели в версии Classic 2022 модельного года налажено на тольяттинском заводе компании АВТОВАЗ. Выпуск был возобновлён в середине текущего месяца.

Авторынок РФ продолжает стремительное падение: за первую половину 2022 года спад оказался равен 57,5%. Процесс касается в том числе продукции отечественных брендов. Так, согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, дилеры Lada за указанный период продали 74 714 экземпляров, что на 63% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Причинами отрицательной динамики являются не только рост на автомобили и их содержание, падающая покупательская способность, но и проблемы с производством из-за дефицита комплектующих.



На фото: Lada Niva Legend

Чтобы хотя бы частично решить проблему, связанную с выпуском машин, законодателям пришлось серьёзно смягчить требования к автомобилям, сходящим с конвейеров российских заводов. В итоге на тольяттинском предприятии АВТОВАЗа, был возобновлён выпуск нескольких моделей, одной из них стал трёхдверный внедорожник Lada Niva Legend. Этот автомобиль в упрощённой версии Classic’22 вернулся на конвейер примерно пару недель назад.

Теперь стала известна рекомендованная розничная цена такой Нивы – 796 500 рублей. Напомним, недавно в РФ возобновили также программу льготного автокредитования: как отметили в пресс-центре Lada, с её помощью можно купить Niva Legend в «классическом» исполнении текущего модельного года за 647 600 рублей. Для сравнения, стоимость трёхдверного внедорожника в версии Classic предыдущего года составляет 818 900 рублей. А топовый вариант Urban можно взять за 889 900 рублей.



У упрощённой версии Lada Niva Legend есть гидроусилитель руля, дневные ходовые огни, электростеклоподъёмники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix, бортовой компьютер, 16-дюймовые штампованные колёсные диски, стальная защита картера, а также аудиоподготовка (антенна и жгуты проводов к двум передним динамикам). Внедорожник имеет постоянный полный привод с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

Напомним, у Lada Niva Legend в версии Classic’22, которые сейчас сходят с конвейера АВТОВАЗа, нет системы ABS, а также отсутствует модуль системы экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС.



На фото: салон Lada Niva Legend

Как Kolesa.ru сообщал ранее, на конвейер АВТОВАЗа первыми вернули седан, лифтбек и универсал Lada Granta (хэтчбек временно исключён из семейства), затем появилась «оспортивленная» модификация Granta Drive Active, позже к ним присоединилась «приподнятая» версия Granta Cross. Отметим, у Грант помимо ABS и модуля системы ЭРА-ГЛОНАСС, не хватает подушки безопасности водителя, преднатяжителей передних ремней безопасности, иммобилайзера и подсказчика переключения передач в бортовом компьютере.

На минувшей неделе стало также известно о том, что на тольяттинском заводе будет выпущена небольшая партия полноценных (не упрощённых) Lada Largus – около 1,8 тыс. экземпляров. Машины соберут из тех запчастей, которые ещё остались на складах производителя.

