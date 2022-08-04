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  • Авторынок РФ в июле упал почти на 75%. В первую десятку вошёл ещё один «китаец»

Авторынок РФ в июле упал почти на 75%. В первую десятку вошёл ещё один «китаец»

04.08.2022 206 0 0

Стремительный спад российского рынка новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей продолжается: за первые семь месяцев 2022 года показатель продаж составил лишь 368 850 машин. Этот результат на 60,5% меньше, чем в январе-июле предыдущего года. «Минус» в количественном выражении за указанный период составил 565 046 шт.

 

Согласно новому отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), июль текущего года продолжил тенденцию спада, курс на который авторынок РФ взял ещё в марте. Так, за прошлый месяц в стране было реализовано 32 412 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 74,9% (или на 96 819 шт.) меньше, чем в июле 2021 года. Напомним, в АЕБ используют данные по дилерским отгрузкам. Июльский результат оказался больше по сравнению с июньским (менее 28 тыс. машин) и майским (менее 25 тыс.), однако он не дотягивает даже до апрельского результата (тогда было продано 32 706 тыс. единиц).

На фото: Lada Granta

За первые семь месяцев 2022 года показатель продаж составил лишь 368 850 машин: этот результат на 60,5% меньше, чем в январе-июле предыдущего года. В количественном выражении объём реализованных в стране машин за указанный период сократился на 565 046 шт. В ежемесячную статистику не входят результаты BMW, Mini и Mercedes-Benz; кроме того, АЕБ больше не получает данные от Chery и Cheryexeed.

МестоМаркаПродажи в июле 2022 года, шт.Продажи в июле 2021 года, шт.Разница, %
1Lada10 32332 013- 68
2Kia390317 071- 77
3Hyundai339413 383- 75
4ГАЗ28434640- 39
5Haval19732932- 33
6Geely19022502- 24
7УАЗ17882891- 38
8Renault165611 223- 85
9Skoda6357921- 92
10Volkswagen5387171- 92
11Changan523421+ 24
12Mazda4722052- 77
13Nissan3163599- 91
14FAW266298- 11
15Toyota2637908- 97
16DFM20351+ 298
17Mitsubishi1882350- 92
18Ford (ком.авт.)1671789- 91
19Peugeot158644- 75
20Audi1321558- 92
21Citroёn121390- 69
22Genesis110318- 65
23Great Wall98--
24Jeep60159- 62
25Suzuki54862- 94

В ТОП-25 наиболее востребованных в РФ автомобильных брендов положительная динамика в июле 2022 года зафиксирована только у пары китайских брендов – Changan и DFM, объясняется это невысокими показателями в июле прошлого года. Помимо этого, продолжают подниматься вверх другие бренды из Поднебесной: так, на пятом месте в списке марок находится Haval (у компании есть собственный завод под Тулой), на шестом – Geely (машины поступают из Беларуси).

На фото: Geely Atlas Pro

В ТОП-25 автомобилей в РФ в июле текущего года есть одна новинка – Geely Atlas Pro; кроме того, у трёх моделей зафиксирована положительная динамика: речь идёт о Haval Jolion, сохранившем своё пятое место, о Geely Tugella (этот кроссовер поднялся с 25 строки на 16-ую), а также о Hyundai Elantra (в прошлом месяце в перечень «самых продаваемых» модель не входила).

Бестселлер российского авторынка – Lada Granta – сумел сократить свой «минус»: с 76,6% в июне до 39,9% в июле. Напомним, АВТОВАЗ теперь снова начал выпускать седаны, лифтбеки и универсалы модели (хэтчбеки временно исключены из гаммы), но все машины сходят в упрощённом исполнении – без подушек безопасности, системы ABS, иммобилайзера, модуля системы ЭРА-ГЛОНАСС и т.д. Такие машины дешевле по сравнению с базовыми версиям предыдущего модельного года.

МестоМодельПродажи в июле 2022 года, шт.Продажи в июле 2021 года, шт.Разница, %
1Lada Granta654110 885- 39,9
2Lada Vesta163110 223- 84,0
3Hyundai Creta13065246- 75,1
4Kia Rio11615640- 79,4
5Haval Jolion1050988+ 6,3
6Geely Coolray9951387- 28,3
7Lada Niva9804555- 78,5
8Kia Sportage6881900- 63,8
9Lada Largus VP6503345- 80,6
10Kia Seltos6071817- 66,6
11УАЗ Patriot5721075- 46,8
12Renault Logan5642972- 81,0
13Renault Duster5173408- 84,8
14Geely Atlas Pro499--
15Hyundai Sonata472643- 26,6
16Geely Tugella40491+ 344,0
17Skoda Rapid3984311- 90,8
18VW Polo3894229- 90,8
19Hyundai Solaris3854592- 91,6
20Mazda CX-53631300- 72,1
21Hyundai Tucson3561372- 74,1
22Kia Cerato3521094- 67,8
23Hyundai Elantra348323+ 7,7
24Lada Xray3342035- 83,6
25Kia Soul329727- 54,7

Помимо Элантры, в ТОП-25 в июле также вошли Hyundai Sonata и Geely Atlas Pro. В первую десятку из «китайцев» теперь входит не только Haval Jolion, но и Geely Coolray, который за месяц поднялся с 12 места на шестое. Отметим, список самых востребованных моделей по итогам прошлого месяца покинули две модели Haval – F7 и F7X (производство налажено на предприятии в Тульской области), а также Renault Sandero (марка ушла из РФ, ранее хэтчбек выпускался на АВТОВАЗе).

Среди наиболее востребованных лёгких коммерческих автомобилей не наблюдается ни единого «плюса». Отрицательной динамики нет лишь у новичка Hyundai Staria, который не был представлен на российском рынке в июле 2021 года.

МестоМодельПродажи в июле 2022 года, шт.Продажи в июле 2021 года, шт.Разница, %
1ГАЗ Gazelle22123826- 42,2
2УАЗ Classic Commercial7571069- 29,2
3ГАЗ Sobol631814- 22,5
4УАЗ Profi256335- 23,6
5Ford Transit1671789- 90,7
6Lada Largus VU161796- 79,8
7Hyundai Staria62--
8Peugeot Traveller57225- 74,7
9Citroёn Berlingo Multispace3445- 24,4
10Peugeot Expert32141- 77,3

Ранее в Минпромторге поделились прогнозом касательно продаж новых легковых автомобилей в РФ по итогам текущего года. Предполагается, что местные дилеры продадут не более 750 тыс. машин. Напомним, что за последнее десятилетие самый низкий результат на российском рынке новых автомобилей был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда было реализовано менее 1,5 млн экземпляров.

Отметим, в середине прошлого месяца в РФ возобновили программу льготного автокредитования и лизинга. Ожидается, что они позволят в текущем году продать около 80 тыс. автомобилей. По данным «Автостата», который ссылается на Минпромторг за половину июля скидками воспользовались примерно 2,3 тыс. клиентов.

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