Авторынок РФ в июле упал почти на 75%. В первую десятку вошёл ещё один «китаец»

Стремительный спад российского рынка новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей продолжается: за первые семь месяцев 2022 года показатель продаж составил лишь 368 850 машин. Этот результат на 60,5% меньше, чем в январе-июле предыдущего года. «Минус» в количественном выражении за указанный период составил 565 046 шт.

Согласно новому отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), июль текущего года продолжил тенденцию спада, курс на который авторынок РФ взял ещё в марте. Так, за прошлый месяц в стране было реализовано 32 412 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 74,9% (или на 96 819 шт.) меньше, чем в июле 2021 года. Напомним, в АЕБ используют данные по дилерским отгрузкам. Июльский результат оказался больше по сравнению с июньским (менее 28 тыс. машин) и майским (менее 25 тыс.), однако он не дотягивает даже до апрельского результата (тогда было продано 32 706 тыс. единиц).



На фото: Lada Granta

За первые семь месяцев 2022 года показатель продаж составил лишь 368 850 машин: этот результат на 60,5% меньше, чем в январе-июле предыдущего года. В количественном выражении объём реализованных в стране машин за указанный период сократился на 565 046 шт. В ежемесячную статистику не входят результаты BMW, Mini и Mercedes-Benz; кроме того, АЕБ больше не получает данные от Chery и Cheryexeed.



Место Марка Продажи в июле 2022 года, шт. Продажи в июле 2021 года, шт. Разница, % 1 Lada 10 323 32 013 - 68 2 Kia 3903 17 071 - 77 3 Hyundai 3394 13 383 - 75 4 ГАЗ 2843 4640 - 39 5 Haval 1973 2932 - 33 6 Geely 1902 2502 - 24 7 УАЗ 1788 2891 - 38 8 Renault 1656 11 223 - 85 9 Skoda 635 7921 - 92 10 Volkswagen 538 7171 - 92 11 Changan 523 421 + 24 12 Mazda 472 2052 - 77 13 Nissan 316 3599 - 91 14 FAW 266 298 - 11 15 Toyota 263 7908 - 97 16 DFM 203 51 + 298 17 Mitsubishi 188 2350 - 92 18 Ford (ком.авт.) 167 1789 - 91 19 Peugeot 158 644 - 75 20 Audi 132 1558 - 92 21 Citroёn 121 390 - 69 22 Genesis 110 318 - 65 23 Great Wall 98 - - 24 Jeep 60 159 - 62 25 Suzuki 54 862 - 94

В ТОП-25 наиболее востребованных в РФ автомобильных брендов положительная динамика в июле 2022 года зафиксирована только у пары китайских брендов – Changan и DFM, объясняется это невысокими показателями в июле прошлого года. Помимо этого, продолжают подниматься вверх другие бренды из Поднебесной: так, на пятом месте в списке марок находится Haval (у компании есть собственный завод под Тулой), на шестом – Geely (машины поступают из Беларуси).



На фото: Geely Atlas Pro

В ТОП-25 автомобилей в РФ в июле текущего года есть одна новинка – Geely Atlas Pro; кроме того, у трёх моделей зафиксирована положительная динамика: речь идёт о Haval Jolion, сохранившем своё пятое место, о Geely Tugella (этот кроссовер поднялся с 25 строки на 16-ую), а также о Hyundai Elantra (в прошлом месяце в перечень «самых продаваемых» модель не входила).

Бестселлер российского авторынка – Lada Granta – сумел сократить свой «минус»: с 76,6% в июне до 39,9% в июле. Напомним, АВТОВАЗ теперь снова начал выпускать седаны, лифтбеки и универсалы модели (хэтчбеки временно исключены из гаммы), но все машины сходят в упрощённом исполнении – без подушек безопасности, системы ABS, иммобилайзера, модуля системы ЭРА-ГЛОНАСС и т.д. Такие машины дешевле по сравнению с базовыми версиям предыдущего модельного года.

Место Модель Продажи в июле 2022 года, шт. Продажи в июле 2021 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 6541 10 885 - 39,9 2 Lada Vesta 1631 10 223 - 84,0 3 Hyundai Creta 1306 5246 - 75,1 4 Kia Rio 1161 5640 - 79,4 5 Haval Jolion 1050 988 + 6,3 6 Geely Coolray 995 1387 - 28,3 7 Lada Niva 980 4555 - 78,5 8 Kia Sportage 688 1900 - 63,8 9 Lada Largus VP 650 3345 - 80,6 10 Kia Seltos 607 1817 - 66,6 11 УАЗ Patriot 572 1075 - 46,8 12 Renault Logan 564 2972 - 81,0 13 Renault Duster 517 3408 - 84,8 14 Geely Atlas Pro 499 - - 15 Hyundai Sonata 472 643 - 26,6 16 Geely Tugella 404 91 + 344,0 17 Skoda Rapid 398 4311 - 90,8 18 VW Polo 389 4229 - 90,8 19 Hyundai Solaris 385 4592 - 91,6 20 Mazda CX-5 363 1300 - 72,1 21 Hyundai Tucson 356 1372 - 74,1 22 Kia Cerato 352 1094 - 67,8 23 Hyundai Elantra 348 323 + 7,7 24 Lada Xray 334 2035 - 83,6 25 Kia Soul 329 727 - 54,7

Помимо Элантры, в ТОП-25 в июле также вошли Hyundai Sonata и Geely Atlas Pro. В первую десятку из «китайцев» теперь входит не только Haval Jolion, но и Geely Coolray, который за месяц поднялся с 12 места на шестое. Отметим, список самых востребованных моделей по итогам прошлого месяца покинули две модели Haval – F7 и F7X (производство налажено на предприятии в Тульской области), а также Renault Sandero (марка ушла из РФ, ранее хэтчбек выпускался на АВТОВАЗе).

Среди наиболее востребованных лёгких коммерческих автомобилей не наблюдается ни единого «плюса». Отрицательной динамики нет лишь у новичка Hyundai Staria, который не был представлен на российском рынке в июле 2021 года.



Место Модель Продажи в июле 2022 года, шт. Продажи в июле 2021 года, шт. Разница, % 1 ГАЗ Gazelle 2212 3826 - 42,2 2 УАЗ Classic Commercial 757 1069 - 29,2 3 ГАЗ Sobol 631 814 - 22,5 4 УАЗ Profi 256 335 - 23,6 5 Ford Transit 167 1789 - 90,7 6 Lada Largus VU 161 796 - 79,8 7 Hyundai Staria 62 - - 8 Peugeot Traveller 57 225 - 74,7 9 Citroёn Berlingo Multispace 34 45 - 24,4 10 Peugeot Expert 32 141 - 77,3

Ранее в Минпромторге поделились прогнозом касательно продаж новых легковых автомобилей в РФ по итогам текущего года. Предполагается, что местные дилеры продадут не более 750 тыс. машин. Напомним, что за последнее десятилетие самый низкий результат на российском рынке новых автомобилей был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда было реализовано менее 1,5 млн экземпляров.

Отметим, в середине прошлого месяца в РФ возобновили программу льготного автокредитования и лизинга. Ожидается, что они позволят в текущем году продать около 80 тыс. автомобилей. По данным «Автостата», который ссылается на Минпромторг за половину июля скидками воспользовались примерно 2,3 тыс. клиентов.

