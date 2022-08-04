Авторынок РФ в июле упал почти на 75%. В первую десятку вошёл ещё один «китаец»

Согласно новому отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), июль текущего года продолжил тенденцию спада, курс на который авторынок РФ взял ещё в марте. Так, за прошлый месяц в стране было реализовано 32 412 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 74,9% (или на 96 819 шт.) меньше, чем в июле 2021 года. Напомним, в АЕБ используют данные по дилерским отгрузкам. Июльский результат оказался больше по сравнению с июньским (менее 28 тыс. машин) и майским (менее 25 тыс.), однако он не дотягивает даже до апрельского результата (тогда было продано 32 706 тыс. единиц).
За первые семь месяцев 2022 года показатель продаж составил лишь 368 850 машин: этот результат на 60,5% меньше, чем в январе-июле предыдущего года. В количественном выражении объём реализованных в стране машин за указанный период сократился на 565 046 шт. В ежемесячную статистику не входят результаты BMW, Mini и Mercedes-Benz; кроме того, АЕБ больше не получает данные от Chery и Cheryexeed.
|Место
|Марка
|Продажи в июле 2022 года, шт.
|Продажи в июле 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|10 323
|32 013
|- 68
|2
|Kia
|3903
|17 071
|- 77
|3
|Hyundai
|3394
|13 383
|- 75
|4
|ГАЗ
|2843
|4640
|- 39
|5
|Haval
|1973
|2932
|- 33
|6
|Geely
|1902
|2502
|- 24
|7
|УАЗ
|1788
|2891
|- 38
|8
|Renault
|1656
|11 223
|- 85
|9
|Skoda
|635
|7921
|- 92
|10
|Volkswagen
|538
|7171
|- 92
|11
|Changan
|523
|421
|+ 24
|12
|Mazda
|472
|2052
|- 77
|13
|Nissan
|316
|3599
|- 91
|14
|FAW
|266
|298
|- 11
|15
|Toyota
|263
|7908
|- 97
|16
|DFM
|203
|51
|+ 298
|17
|Mitsubishi
|188
|2350
|- 92
|18
|Ford (ком.авт.)
|167
|1789
|- 91
|19
|Peugeot
|158
|644
|- 75
|20
|Audi
|132
|1558
|- 92
|21
|Citroёn
|121
|390
|- 69
|22
|Genesis
|110
|318
|- 65
|23
|Great Wall
|98
|-
|-
|24
|Jeep
|60
|159
|- 62
|25
|Suzuki
|54
|862
|- 94
В ТОП-25 наиболее востребованных в РФ автомобильных брендов положительная динамика в июле 2022 года зафиксирована только у пары китайских брендов – Changan и DFM, объясняется это невысокими показателями в июле прошлого года. Помимо этого, продолжают подниматься вверх другие бренды из Поднебесной: так, на пятом месте в списке марок находится Haval (у компании есть собственный завод под Тулой), на шестом – Geely (машины поступают из Беларуси).
В ТОП-25 автомобилей в РФ в июле текущего года есть одна новинка – Geely Atlas Pro; кроме того, у трёх моделей зафиксирована положительная динамика: речь идёт о Haval Jolion, сохранившем своё пятое место, о Geely Tugella (этот кроссовер поднялся с 25 строки на 16-ую), а также о Hyundai Elantra (в прошлом месяце в перечень «самых продаваемых» модель не входила).
Бестселлер российского авторынка – Lada Granta – сумел сократить свой «минус»: с 76,6% в июне до 39,9% в июле. Напомним, АВТОВАЗ теперь снова начал выпускать седаны, лифтбеки и универсалы модели (хэтчбеки временно исключены из гаммы), но все машины сходят в упрощённом исполнении – без подушек безопасности, системы ABS, иммобилайзера, модуля системы ЭРА-ГЛОНАСС и т.д. Такие машины дешевле по сравнению с базовыми версиям предыдущего модельного года.
|Место
|Модель
|Продажи в июле 2022 года, шт.
|Продажи в июле 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|6541
|10 885
|- 39,9
|2
|Lada Vesta
|1631
|10 223
|- 84,0
|3
|Hyundai Creta
|1306
|5246
|- 75,1
|4
|Kia Rio
|1161
|5640
|- 79,4
|5
|Haval Jolion
|1050
|988
|+ 6,3
|6
|Geely Coolray
|995
|1387
|- 28,3
|7
|Lada Niva
|980
|4555
|- 78,5
|8
|Kia Sportage
|688
|1900
|- 63,8
|9
|Lada Largus VP
|650
|3345
|- 80,6
|10
|Kia Seltos
|607
|1817
|- 66,6
|11
|УАЗ Patriot
|572
|1075
|- 46,8
|12
|Renault Logan
|564
|2972
|- 81,0
|13
|Renault Duster
|517
|3408
|- 84,8
|14
|Geely Atlas Pro
|499
|-
|-
|15
|Hyundai Sonata
|472
|643
|- 26,6
|16
|Geely Tugella
|404
|91
|+ 344,0
|17
|Skoda Rapid
|398
|4311
|- 90,8
|18
|VW Polo
|389
|4229
|- 90,8
|19
|Hyundai Solaris
|385
|4592
|- 91,6
|20
|Mazda CX-5
|363
|1300
|- 72,1
|21
|Hyundai Tucson
|356
|1372
|- 74,1
|22
|Kia Cerato
|352
|1094
|- 67,8
|23
|Hyundai Elantra
|348
|323
|+ 7,7
|24
|Lada Xray
|334
|2035
|- 83,6
|25
|Kia Soul
|329
|727
|- 54,7
Помимо Элантры, в ТОП-25 в июле также вошли Hyundai Sonata и Geely Atlas Pro. В первую десятку из «китайцев» теперь входит не только Haval Jolion, но и Geely Coolray, который за месяц поднялся с 12 места на шестое. Отметим, список самых востребованных моделей по итогам прошлого месяца покинули две модели Haval – F7 и F7X (производство налажено на предприятии в Тульской области), а также Renault Sandero (марка ушла из РФ, ранее хэтчбек выпускался на АВТОВАЗе).
Среди наиболее востребованных лёгких коммерческих автомобилей не наблюдается ни единого «плюса». Отрицательной динамики нет лишь у новичка Hyundai Staria, который не был представлен на российском рынке в июле 2021 года.
|Место
|Модель
|Продажи в июле 2022 года, шт.
|Продажи в июле 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|ГАЗ Gazelle
|2212
|3826
|- 42,2
|2
|УАЗ Classic Commercial
|757
|1069
|- 29,2
|3
|ГАЗ Sobol
|631
|814
|- 22,5
|4
|УАЗ Profi
|256
|335
|- 23,6
|5
|Ford Transit
|167
|1789
|- 90,7
|6
|Lada Largus VU
|161
|796
|- 79,8
|7
|Hyundai Staria
|62
|-
|-
|8
|Peugeot Traveller
|57
|225
|- 74,7
|9
|Citroёn Berlingo Multispace
|34
|45
|- 24,4
|10
|Peugeot Expert
|32
|141
|- 77,3
Ранее в Минпромторге поделились прогнозом касательно продаж новых легковых автомобилей в РФ по итогам текущего года. Предполагается, что местные дилеры продадут не более 750 тыс. машин. Напомним, что за последнее десятилетие самый низкий результат на российском рынке новых автомобилей был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда было реализовано менее 1,5 млн экземпляров.
Отметим, в середине прошлого месяца в РФ возобновили программу льготного автокредитования и лизинга. Ожидается, что они позволят в текущем году продать около 80 тыс. автомобилей. По данным «Автостата», который ссылается на Минпромторг за половину июля скидками воспользовались примерно 2,3 тыс. клиентов.
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