Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге вернётся к работе во второй половине 2023 года

На фоне текущего кризиса одной из первых иностранных компаний, покинувших РФ, стала Renault. Французы передали свой московский завод столичной администрации (его уже переделали в «Москвич»), а доля в АВТОВАЗе за символическую плату перешла НАМИ (подведомственной Минпромторгу РФ организации). Через несколько месяцев на уход с российского рынка решился партнёр Рено по альянсу – японская компания Nissan.
Как Kolesa.ru рассказывал ранее, об уходе Nissan стало известно в октябре текущего года. Официально сделка между НАМИ и Ниссаном была завершена в конце ноября, она предполагает, что все местные активы компании перешли новому владельцу. В список вошли офис продаж и маркетинга в Москве, научно-исследовательский центр, а также завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», расположенный в Санкт-Петербурге.
О том, что предприятие в Северной столице НАМИ передаст под управление компании АВТОВАЗ, стало известно в начале текущего месяца. Тогда министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что выпуск машин на этой производственной площадке будет возобновлён в следующем году.
Теперь глава АВТОВАЗа Максим Соколов в ходе интервью «России 24» подтвердил эту информацию и отметил, что производство на заводе Nissan будет перезапущено во второй половине 2023 года. Он пояснил, что команда намерена наладить взаимодействие с персоналом, который ранее работал на заводе Nissan.
По словам президента российской компании, в рамках альянса Renault-Nissan на петербургском заводе многие производственные процессы были унифицированы. Речь идёт о единых стандартах безопасности, логистики, управления коллективом. «Это всё даст нам возможность как можно скорее запустить конвейер в Санкт-Петербурге», — добавил Максим Соколов.
По-прежнему нет информации о том, какие именно автомобили будут сходить с конвейера бывшего завода Nissan. По словам главы АВТОВАЗа, на мощностях предприятия планируется наладить выпуск автомобилей «стороннего партнёра» (не уточняется, какого именно). Известно, что сейчас компания ведёт переговоры: предполагается, что они будут завершены в январе-феврале 2023 года.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что завод в Санкт-Петербурге может превратиться в СП с неким китайским автопроизводителем. По слухам, им может оказаться концерн FAW (First Automobile Works), но подтверждений этому не было. При этом АВТОВАЗ уже получил предложения о сотрудничестве от «поднебесных» марок, от производителей из Индии, Ирана и ряда других стран.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться