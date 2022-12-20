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  • Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге вернётся к работе во второй половине 2023 года

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге вернётся к работе во второй половине 2023 года

20.12.2022 244 0 0

Какие именно автомобили будут сходить с конвейера этой производственной площадки, пока неизвестно. Управление предприятием ранее перешло компании АВТОВАЗ.

На фоне текущего кризиса одной из первых иностранных компаний, покинувших РФ, стала Renault. Французы передали свой московский завод столичной администрации (его уже переделали в «Москвич»), а доля в АВТОВАЗе за символическую плату перешла НАМИ (подведомственной Минпромторгу РФ организации). Через несколько месяцев на уход с российского рынка решился партнёр Рено по альянсу – японская компания Nissan.

Как Kolesa.ru рассказывал ранее, об уходе Nissan стало известно в октябре текущего года. Официально сделка между НАМИ и Ниссаном была завершена в конце ноября, она предполагает, что все местные активы компании перешли новому владельцу. В список вошли офис продаж и маркетинга в Москве, научно-исследовательский центр, а также завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», расположенный в Санкт-Петербурге.

О том, что предприятие в Северной столице НАМИ передаст под управление компании АВТОВАЗ, стало известно в начале текущего месяца. Тогда министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что выпуск машин на этой производственной площадке будет возобновлён в следующем году.

Теперь глава АВТОВАЗа Максим Соколов в ходе интервью «России 24» подтвердил эту информацию и отметил, что производство на заводе Nissan будет перезапущено во второй половине 2023 года. Он пояснил, что команда намерена наладить взаимодействие с персоналом, который ранее работал на заводе Nissan.

По словам президента российской компании, в рамках альянса Renault-Nissan на петербургском заводе многие производственные процессы были унифицированы. Речь идёт о единых стандартах безопасности, логистики, управления коллективом. «Это всё даст нам возможность как можно скорее запустить конвейер в Санкт-Петербурге», — добавил Максим Соколов.

По-прежнему нет информации о том, какие именно автомобили будут сходить с конвейера бывшего завода Nissan. По словам главы АВТОВАЗа, на мощностях предприятия планируется наладить выпуск автомобилей «стороннего партнёра» (не уточняется, какого именно). Известно, что сейчас компания ведёт переговоры: предполагается, что они будут завершены в январе-феврале 2023 года.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что завод в Санкт-Петербурге может превратиться в СП с неким китайским автопроизводителем. По слухам, им может оказаться концерн FAW (First Automobile Works), но подтверждений этому не было. При этом АВТОВАЗ уже получил предложения о сотрудничестве от «поднебесных» марок, от производителей из Индии, Ирана и ряда других стран.

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