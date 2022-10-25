FAW временно расширил линейку комплектаций Bestune T77 в России: цена новой топ-версии

Кроссовер FAW Bestune T77 длиной 4525 мм появился в России под конец прошлого года, модель предложена с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (в российский спецификации выдает 160 л.с. и 258 Нм), которая сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод исключительно передний. До сих пор паркетник был доступен в РФ лишь в двух комплектациях – Luxury и Prestige. Теперь же объявлено о старте продаж еще одной версии – Prestige Plus. Это новое топовое исполнение для кросса, причем в местном офисе FAW сразу уточняют, что впоследствии оно вытеснит «просто» Prestige, так что линейка T77 снова усохнет до двух комплектаций.

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Главное отличие Prestige Plus от прочих вариантов – наличие функции кругового обзора: камеры встроены «спереди и сзади в боковые зеркала автомобиля» (у Luxury и Prestige одна камера заднего вида). Как и «престижный» Bestune T77, Плюс еще имеет 19-дюймовые диски (базовый Luxury «стоит» на 18-дюймовых колесах), атмосферную подсветку интерьера, шторки безопасности, датчики дождя и света, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, автоматического переключения света фар, предупреждения о выходе из занимаемой полосы. Bestune T77 Prestige Plus бывает только с роботизированной коробкой (как и Prestige).



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Напомним, у всех версий модели FAW в РФ есть светодиодная оптика, «кожаный» салон, однозонный климат-контроль, виртуальная «приборка» (у T77 Luxury DCT – 8-дюймовый экран, у остальных дисплей на 12,3 дюйма), панорамная крыша с люком, мультимедийная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма.



Цена новой комплектации Prestige Plus – 2 332 000 рублей, то есть на 30 000 рублей дороже, чем сегодня просят за T77 Prestige. Базовый FAW Bestune T77 Luxury по прайсу стоит от 2 069 000 рублей. Все цены указаны без учета акций и спецпредложений.

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Между тем ранее сообщалось о том, что сборку автомобилей китайского концерна FAW могут наладить на бывшем российском заводе Nissan (японская марка покинула РФ), но официальных комментариев все еще нет.

