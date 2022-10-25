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  • FAW временно расширил линейку комплектаций Bestune T77 в России: цена новой топ-версии

FAW временно расширил линейку комплектаций Bestune T77 в России: цена новой топ-версии

25.10.2022 144 0 0

«Временно» — потому что новое исполнение скоро вытеснит предыдущий самый дорогой вариант. Двигатель прежний.

 

Кроссовер FAW Bestune T77 длиной 4525 мм появился в России под конец прошлого года, модель предложена с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (в российский спецификации выдает 160 л.с. и 258 Нм), которая сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод исключительно передний. До сих пор паркетник был доступен в РФ лишь в двух комплектациях – Luxury и Prestige. Теперь же объявлено о старте продаж еще одной версии – Prestige Plus. Это новое топовое исполнение для кросса, причем в местном офисе FAW сразу уточняют, что впоследствии оно вытеснит «просто» Prestige, так что линейка T77 снова усохнет до двух комплектаций.

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Главное отличие Prestige Plus от прочих вариантов – наличие функции кругового обзора: камеры встроены «спереди и сзади в боковые зеркала автомобиля» (у Luxury и Prestige одна камера заднего вида). Как и «престижный» Bestune T77, Плюс еще имеет 19-дюймовые диски (базовый Luxury «стоит» на 18-дюймовых колесах), атмосферную подсветку интерьера, шторки безопасности, датчики дождя и света, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, автоматического переключения света фар, предупреждения о выходе из занимаемой полосы. Bestune T77 Prestige Plus бывает только с роботизированной коробкой (как и Prestige).

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Напомним, у всех версий модели FAW в РФ есть светодиодная оптика, «кожаный» салон, однозонный климат-контроль, виртуальная «приборка» (у T77 Luxury DCT – 8-дюймовый экран, у остальных дисплей на 12,3 дюйма), панорамная крыша с люком, мультимедийная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма.

Цена новой комплектации Prestige Plus – 2 332 000 рублей, то есть на 30 000 рублей дороже, чем сегодня просят за T77 Prestige. Базовый FAW Bestune T77 Luxury по прайсу стоит от 2 069 000 рублей. Все цены указаны без учета акций и спецпредложений.

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Между тем ранее сообщалось о том, что сборку автомобилей китайского концерна FAW могут наладить на бывшем российском заводе Nissan (японская марка покинула РФ), но официальных комментариев все еще нет.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки FAW FAW Bestune T77

 

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