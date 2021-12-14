FAW Bestune T77 в России оказался дороже других китайских кроссоверов

На нашем рынке новый паркетник FAW пока доступен в двух комплектациях, позже линейку могут расширить. Модель предложена с безальтернативным турбомотором 1.5 и лишь передним приводом.

Пятиместный кроссовер с индексом T77 концерн FAW к нам обещал привезти еще в прошлом году, но до РФ модель добралась только сейчас. Напомним, в родном Китае паркетник доступен с 2018-го, совсем недавно он там пережил микрообновление: в частности, на бамперах появились серебристые накладки. Однако у нашей версии такого декора нет. Кстати, SUV стал первенцем переименованного суббренда FAW на российском рынке – эта модель представлена как Bestune T77, тогда как кроссы X40 и X80 у нас носят эмблемы Besturn.

Длина модели равна 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2700 мм. То есть по своим габаритам T77 близок к Chery Tiggo 7 Pro, прежнему Geely Atlas (Atlas Pro длиннее), Changan CS55 или, например, VW Tiguan. Паспортный дорожный просвет паркетника Bestune – 180 мм. Объем багажника – 375 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда этот показатель увеличится до 1525 литров.



В России паркетник предложен с единственной бензиновой «турбочетверкой» 1.5, которая выдает 160 л.с. и 258 Нм (в Китае мощность мотора составляет 169 л.с., крутящий момент тот же). Двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (DCT – от BorgWarner), привод только передний. Заявлено, что с места до «сотни» кросс разгоняется за 9,7 секунды.

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На данный момент Bestune T77 доступен в двух комплектациях – Luxury и Prestige, причем вторая версия бывает исключительно с 7DCT.



В списке оборудования «люксового» кросса значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, электропривод и обогрев наружных зеркал, «кожаный» салон, виртуальная «приборка» на 12,3 дюйма и мультимедиа-система с тачскрином аналогичного размера, однозонный климат-контроль, подогрев передних сидений, передние и боковые подушки безопасности, задний парктроник, камера заднего вида, круиз-контроль и панорамная крыша с люком. T77 Luxury с МКП стоит 1 819 000 рублей, с 7DCT – 1 923 000 рублей, но при этом у модели с роботизированной коробкой в этой комплектации приборы почему-то «нарисованы» на 8-дюймовом дисплее.

В версии Prestige появляются 19-дюймовые колеса, атмосферная подсветка салона, боковые шторки безопасности, адаптивный «круиз», системы автоторможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и автоматического переключения света фар, датчики дождя и света. Такой T77 обойдется в 2 052 000 рублей.



Между тем в Китае для паркетника также предусмотрен голографический помощник: он «выскакивает» над приборной панелью, понимает голосовые команды, то есть таким образом можно управлять мультимедиа или «климатом». Так вот нашему T77 он не достался, хотя этот ассистент и присутствует на фирменных картинках, размещенных на российском сайте FAW. Впрочем, позже линейку комплектаций могут расширить, так что теоретически у помощника еще есть шанс на появление в РФ.

Что же касается конкурентов, то другие «китайцы», сопоставимые по размерам с Bestune T77, дешевле – по крайней мере, «в базе». Так, Chery Tiggo 7 Pro сегодня стоит от 1 689 900 рублей, цена Geely Atlas – от 1 436 990 рублей, Changan CS55 – от 1 579 900 рублей. А вот кроссоверы некитайских марок дороже: тот же VW Tiguan обойдется минимум в 2 059 900 рублей, цена Mazda CX-5 – от 1 901 000 рублей, Toyota RAV4 – от 2 120 000 рублей. Разумеется, стоит помнить о том, что все цены указаны без дилерских «допов».

