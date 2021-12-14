Новинки ×
  • FAW Bestune T77 в России оказался дороже других китайских кроссоверов

FAW Bestune T77 в России оказался дороже других китайских кроссоверов

14.12.2021 211 0 0

На нашем рынке новый паркетник FAW пока доступен в двух комплектациях, позже линейку могут расширить. Модель предложена с безальтернативным турбомотором 1.5 и лишь передним приводом.

 

Пятиместный кроссовер с индексом T77 концерн FAW к нам обещал привезти еще в прошлом году, но до РФ модель добралась только сейчас. Напомним, в родном Китае паркетник доступен с 2018-го, совсем недавно он там пережил микрообновление: в частности, на бамперах появились серебристые накладки. Однако у нашей версии такого декора нет. Кстати, SUV стал первенцем переименованного суббренда FAW на российском рынке – эта модель представлена как Bestune T77, тогда как кроссы X40 и X80 у нас носят эмблемы Besturn.

Длина модели равна 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2700 мм. То есть по своим габаритам T77 близок к Chery Tiggo 7 Pro, прежнему Geely Atlas (Atlas Pro длиннее), Changan CS55 или, например, VW Tiguan. Паспортный дорожный просвет паркетника Bestune – 180 мм. Объем багажника – 375 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда этот показатель увеличится до 1525 литров.

В России  паркетник предложен с единственной бензиновой «турбочетверкой» 1.5, которая выдает 160 л.с. и 258 Нм (в Китае мощность мотора составляет 169 л.с., крутящий момент тот же). Двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (DCT – от BorgWarner), привод только передний. Заявлено, что с места до «сотни» кросс разгоняется за 9,7 секунды.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

На данный момент Bestune T77 доступен в двух комплектациях – Luxury и Prestige, причем вторая версия бывает исключительно с 7DCT.

В списке оборудования «люксового» кросса значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, электропривод и обогрев наружных зеркал, «кожаный» салон, виртуальная «приборка» на 12,3 дюйма и мультимедиа-система с тачскрином аналогичного размера, однозонный климат-контроль, подогрев передних сидений, передние и боковые подушки безопасности, задний парктроник, камера заднего вида, круиз-контроль и панорамная крыша с люком. T77 Luxury с МКП стоит 1 819 000 рублей, с 7DCT – 1 923 000 рублей, но при этом у модели с роботизированной коробкой в этой комплектации приборы почему-то «нарисованы» на 8-дюймовом дисплее.

В версии Prestige появляются 19-дюймовые колеса, атмосферная подсветка салона, боковые шторки безопасности, адаптивный «круиз», системы автоторможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и автоматического переключения света фар, датчики дождя и света. Такой T77 обойдется в 2 052 000 рублей.

Между тем в Китае для паркетника также предусмотрен голографический помощник: он «выскакивает» над приборной панелью, понимает голосовые команды, то есть таким образом можно управлять мультимедиа или «климатом». Так вот нашему T77 он не достался, хотя этот ассистент и присутствует на фирменных картинках, размещенных на российском сайте FAW. Впрочем, позже линейку комплектаций могут расширить, так что теоретически у помощника еще есть шанс на появление в РФ.

Что же касается конкурентов, то другие «китайцы», сопоставимые по размерам с Bestune T77, дешевле – по крайней мере, «в базе». Так, Chery Tiggo 7 Pro сегодня стоит от 1 689 900 рублей, цена Geely Atlas – от 1 436 990 рублей, Changan CS55 – от 1 579 900 рублей. А вот кроссоверы некитайских марок дороже: тот же VW Tiguan обойдется минимум в 2 059 900 рублей, цена Mazda CX-5 – от 1 901 000 рублей, Toyota RAV4 – от 2 120 000 рублей. Разумеется, стоит помнить о том, что все цены указаны без дилерских «допов».

кроссовер Россия авторынок новинки FAW FAW Bestune T77

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chevrolet Tahoe III поколения Chevrolet Tahoe третьего поколения в возрасте «10 лет +» сейчас стоит не дороже, чем хорошо оснащенный кроссовер сегмента C или даже В+. Плюсы и минусы больших «американцев» вроде бы давно и... 128 0 0 14.12.2021
Статьи / Авто недели Антикризисный Фокус: стоит ли покупать Fiat Linea за 450 тысяч рублей Имея на руках полмиллиона рублей, на приличный кроссовер сегодня не замахнешься. Впрочем, это еще не повод покупать Калину, ведь можно посмотреть в сторону седанов С-класса. Конечно, за самы... 791 3 0 14.12.2021
Статьи / Тесты От легковушек и грузовиков: угадываем доноров оптики для суперкаров Мы уже проверяли, сможете ли вы определить марку и модель автомобиля по его включенной и выключенной оптике. Но задумывались ли вы, что иногда стремительные обводы суперкаров дополняются о... 5072 0 8 11.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 18282 10 3 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 17122 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 16082 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings