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  • Авторынок РФ по итогам июня и первого полугодия в плюсе, Lada Vesta вернулась в ТОП-10

Авторынок РФ по итогам июня и первого полугодия в плюсе, Lada Vesta вернулась в ТОП-10

05.07.2023 100 0 0

За счёт эффекта низкой базы российский рынок новых легковых автомобилей продолжает демонстрировать положительную динамику. Так, прирост в первом полугодии составил 14% (продано 401 566 экземпляров).

Согласно свежему отчёту «Автостата», в России в июне было продано 82 407 новых легковых автомобилей. Отметим, агентство использует информацию о госрегистрации новых машин в РФ, а не данные о дилерских отгрузках, что позволяет в том числе учитывать экземпляры, ввезённых по схеме параллельного импорта. Показатель июня 2023-го в 2,5 раза превышает результат того же месяца прошлого года (в июне 2022-го на учёт поставили 32 731 новое авто).

На фото: актуальный седан Lada Vesta

Стоит отметить, что по подсчётам аналитиков, объём продаж новых легковушек за первый летний месяц текущего года оказался наиболее высоким за последние 15 месяцев: показатели российского авторынка не поднимались выше, начиная с весны 2022-го.

В отчёте сказано, что в первом полугодии 2023-го российский рынок вышел в плюс. За указанный период в общей сложности было продано 401 566 новых легковых автомобилей. Этот результат на 14% больше, чем за январь-июнь 2022-го (тогда было реализовано 352 129 единиц. Положительная динамика за указанный период зафиксирована у российской Лады, а также у марок из Поднебесной. Вполне предсказуемое падение отмечается у корейских брендов Kia и Hyundai, а также у японской Toyota.

МестоМаркаПродажи в июне 2023 года, шт.Продажи в июне 2022 года, шт.Разница, %
1Lada23 7777848+ 203,0
2Chery10 0812317+ 335,1
3Haval82781598+ 418,0
4Geely69031626+ 324,5
5Changan3490161+ 2067,7
6Omoda3354--
7Kia31244307- 27,5
8Exeed3063857+ 257,4
9Hyundai26033687- 29,4
10Toyota23741054+ 125,2

По результатам июня, Lada лидирует в ТОП-10 самых востребованных брендов, доля марки на российском рынке составляет 28,9%. Список наиболее продаваемых моделей по-прежнему возглавляет Granta; на шестой и восьмой строках располагаются внедорожники Niva Travel и Niva Legend соответственно; а ещё по итогам июня в первую десятку вернулась Lada Vesta – модель заняла девятое место.

На фото: кроссовер Geely Coolray

Серебро в июне у китайской марки Chery, на чью долю пришлось 12,2% российского авторынка. От Чери в ТОП-10 моделей попали Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro. Замыкает тройку лидеров поднебесный бренд Haval с 10-процентной рыночной долей, в списке самых востребованных моделей числится кроссовер Jolion (находится на втором месте после Гранты).

Китайские марки занимают ещё четвёртую (Geely; доля – 8,4%), пятую (Changan; 4,2%), шестую (Omoda; 4%) и восьмую строчки рейтинга (Exeed; 3,7%). На седьмом месте располагается Kia (доля на российском рынке – 3,8%), на девятом – Hyundai (3,2%), на десятом – Toyota (2,9%). Отметим, по сравнению с майским ТОП-10 моделей, из списка пропали Geely Tugella и Haval F7x.

МестоМодельПродажи в июне 2023 года, шт.Продажи в июне 2022 года, шт.Разница, %
1Lada Granta15 8763359+ 372,6
2Haval Jolion4734836+ 466,3
3Chery Tiggo 7 Pro Max4518--
4Geely Coolray3284622+ 299,5
5Omoda C53066--
6Lada Niva Travel2955706+ 318,6
7Chery Tiggo 4 Pro2584--
8Lada Niva Legend2569297+ 765,0
9Lada Vesta23102185+ 5,7
10Exeed LX1541239+ 544,8

Напомним, в начале прошлого месяца «Автостат» опубликовал обновлённый прогноз на 2023 год. Согласно базовому сценарию, по итогам текущего года в РФ будет продано порядка 815 тыс. новых легковых автомобилей (этот показатель на 30% больше по сравнению с крайне низким результатом 2022-го). Пессимистичный сценарий предполагает, что россияне за этот год купят около 780 тыс. новых «легковушек» (прирост – 25%). А при развитии по оптимистичному сценарию результат составит 850 тыс. единиц (на 36% больше).

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