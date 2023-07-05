Авторынок РФ по итогам июня и первого полугодия в плюсе, Lada Vesta вернулась в ТОП-10

Согласно свежему отчёту «Автостата», в России в июне было продано 82 407 новых легковых автомобилей. Отметим, агентство использует информацию о госрегистрации новых машин в РФ, а не данные о дилерских отгрузках, что позволяет в том числе учитывать экземпляры, ввезённых по схеме параллельного импорта. Показатель июня 2023-го в 2,5 раза превышает результат того же месяца прошлого года (в июне 2022-го на учёт поставили 32 731 новое авто).

На фото: актуальный седан Lada Vesta

Стоит отметить, что по подсчётам аналитиков, объём продаж новых легковушек за первый летний месяц текущего года оказался наиболее высоким за последние 15 месяцев: показатели российского авторынка не поднимались выше, начиная с весны 2022-го.



В отчёте сказано, что в первом полугодии 2023-го российский рынок вышел в плюс. За указанный период в общей сложности было продано 401 566 новых легковых автомобилей. Этот результат на 14% больше, чем за январь-июнь 2022-го (тогда было реализовано 352 129 единиц. Положительная динамика за указанный период зафиксирована у российской Лады, а также у марок из Поднебесной. Вполне предсказуемое падение отмечается у корейских брендов Kia и Hyundai, а также у японской Toyota.

Место Марка Продажи в июне 2023 года, шт. Продажи в июне 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada 23 777 7848 + 203,0 2 Chery 10 081 2317 + 335,1 3 Haval 8278 1598 + 418,0 4 Geely 6903 1626 + 324,5 5 Changan 3490 161 + 2067,7 6 Omoda 3354 - - 7 Kia 3124 4307 - 27,5 8 Exeed 3063 857 + 257,4 9 Hyundai 2603 3687 - 29,4 10 Toyota 2374 1054 + 125,2

По результатам июня, Lada лидирует в ТОП-10 самых востребованных брендов, доля марки на российском рынке составляет 28,9%. Список наиболее продаваемых моделей по-прежнему возглавляет Granta; на шестой и восьмой строках располагаются внедорожники Niva Travel и Niva Legend соответственно; а ещё по итогам июня в первую десятку вернулась Lada Vesta – модель заняла девятое место.



На фото: кроссовер Geely Coolray

Серебро в июне у китайской марки Chery, на чью долю пришлось 12,2% российского авторынка. От Чери в ТОП-10 моделей попали Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro. Замыкает тройку лидеров поднебесный бренд Haval с 10-процентной рыночной долей, в списке самых востребованных моделей числится кроссовер Jolion (находится на втором месте после Гранты).



Китайские марки занимают ещё четвёртую (Geely; доля – 8,4%), пятую (Changan; 4,2%), шестую (Omoda; 4%) и восьмую строчки рейтинга (Exeed; 3,7%). На седьмом месте располагается Kia (доля на российском рынке – 3,8%), на девятом – Hyundai (3,2%), на десятом – Toyota (2,9%). Отметим, по сравнению с майским ТОП-10 моделей, из списка пропали Geely Tugella и Haval F7x.

Место Модель Продажи в июне 2023 года, шт. Продажи в июне 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 15 876 3359 + 372,6 2 Haval Jolion 4734 836 + 466,3 3 Chery Tiggo 7 Pro Max 4518 - - 4 Geely Coolray 3284 622 + 299,5 5 Omoda C5 3066 - - 6 Lada Niva Travel 2955 706 + 318,6 7 Chery Tiggo 4 Pro 2584 - - 8 Lada Niva Legend 2569 297 + 765,0 9 Lada Vesta 2310 2185 + 5,7 10 Exeed LX 1541 239 + 544,8

Напомним, в начале прошлого месяца «Автостат» опубликовал обновлённый прогноз на 2023 год. Согласно базовому сценарию, по итогам текущего года в РФ будет продано порядка 815 тыс. новых легковых автомобилей (этот показатель на 30% больше по сравнению с крайне низким результатом 2022-го). Пессимистичный сценарий предполагает, что россияне за этот год купят около 780 тыс. новых «легковушек» (прирост – 25%). А при развитии по оптимистичному сценарию результат составит 850 тыс. единиц (на 36% больше).

