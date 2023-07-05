Авторынок РФ по итогам июня и первого полугодия в плюсе, Lada Vesta вернулась в ТОП-10

Согласно свежему отчёту «Автостата», в России в июне было продано 82 407 новых легковых автомобилей. Отметим, агентство использует информацию о госрегистрации новых машин в РФ, а не данные о дилерских отгрузках, что позволяет в том числе учитывать экземпляры, ввезённых по схеме параллельного импорта. Показатель июня 2023-го в 2,5 раза превышает результат того же месяца прошлого года (в июне 2022-го на учёт поставили 32 731 новое авто).
Стоит отметить, что по подсчётам аналитиков, объём продаж новых легковушек за первый летний месяц текущего года оказался наиболее высоким за последние 15 месяцев: показатели российского авторынка не поднимались выше, начиная с весны 2022-го.
В отчёте сказано, что в первом полугодии 2023-го российский рынок вышел в плюс. За указанный период в общей сложности было продано 401 566 новых легковых автомобилей. Этот результат на 14% больше, чем за январь-июнь 2022-го (тогда было реализовано 352 129 единиц. Положительная динамика за указанный период зафиксирована у российской Лады, а также у марок из Поднебесной. Вполне предсказуемое падение отмечается у корейских брендов Kia и Hyundai, а также у японской Toyota.
|Место
|Марка
|Продажи в июне 2023 года, шт.
|Продажи в июне 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|23 777
|7848
|+ 203,0
|2
|Chery
|10 081
|2317
|+ 335,1
|3
|Haval
|8278
|1598
|+ 418,0
|4
|Geely
|6903
|1626
|+ 324,5
|5
|Changan
|3490
|161
|+ 2067,7
|6
|Omoda
|3354
|-
|-
|7
|Kia
|3124
|4307
|- 27,5
|8
|Exeed
|3063
|857
|+ 257,4
|9
|Hyundai
|2603
|3687
|- 29,4
|10
|Toyota
|2374
|1054
|+ 125,2
По результатам июня, Lada лидирует в ТОП-10 самых востребованных брендов, доля марки на российском рынке составляет 28,9%. Список наиболее продаваемых моделей по-прежнему возглавляет Granta; на шестой и восьмой строках располагаются внедорожники Niva Travel и Niva Legend соответственно; а ещё по итогам июня в первую десятку вернулась Lada Vesta – модель заняла девятое место.
Серебро в июне у китайской марки Chery, на чью долю пришлось 12,2% российского авторынка. От Чери в ТОП-10 моделей попали Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro. Замыкает тройку лидеров поднебесный бренд Haval с 10-процентной рыночной долей, в списке самых востребованных моделей числится кроссовер Jolion (находится на втором месте после Гранты).
Китайские марки занимают ещё четвёртую (Geely; доля – 8,4%), пятую (Changan; 4,2%), шестую (Omoda; 4%) и восьмую строчки рейтинга (Exeed; 3,7%). На седьмом месте располагается Kia (доля на российском рынке – 3,8%), на девятом – Hyundai (3,2%), на десятом – Toyota (2,9%). Отметим, по сравнению с майским ТОП-10 моделей, из списка пропали Geely Tugella и Haval F7x.
|Место
|Модель
|Продажи в июне 2023 года, шт.
|Продажи в июне 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|15 876
|3359
|+ 372,6
|2
|Haval Jolion
|4734
|836
|+ 466,3
|3
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|4518
|-
|-
|4
|Geely Coolray
|3284
|622
|+ 299,5
|5
|Omoda C5
|3066
|-
|-
|6
|Lada Niva Travel
|2955
|706
|+ 318,6
|7
|Chery Tiggo 4 Pro
|2584
|-
|-
|8
|Lada Niva Legend
|2569
|297
|+ 765,0
|9
|Lada Vesta
|2310
|2185
|+ 5,7
|10
|Exeed LX
|1541
|239
|+ 544,8
Напомним, в начале прошлого месяца «Автостат» опубликовал обновлённый прогноз на 2023 год. Согласно базовому сценарию, по итогам текущего года в РФ будет продано порядка 815 тыс. новых легковых автомобилей (этот показатель на 30% больше по сравнению с крайне низким результатом 2022-го). Пессимистичный сценарий предполагает, что россияне за этот год купят около 780 тыс. новых «легковушек» (прирост – 25%). А при развитии по оптимистичному сценарию результат составит 850 тыс. единиц (на 36% больше).
Для комментирования вам необходимо авторизоваться