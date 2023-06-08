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  • Пополнение линейки: стартуют продажи обновлённых седанов и универсалов Lada Vesta

Пополнение линейки: стартуют продажи обновлённых седанов и универсалов Lada Vesta

08.06.2023 68 0 0

Автомобили российской марки предлагаются с бензиновыми двигателями объёмом 1,6 литра мощностью либо 90, либо 106 л.с. Коробка пока доступна только одна – пятиступенчатая «механика».

В АВТОВАЗе позиционируют актуальную Lada Vesta в качестве нового поколения (на это намекает и прибавка NG к названию), хотя на самом деле модель пережила рестайлинг. Стоит напомнить, что обновлённое семейство дебютировало ещё в феврале 2022-го, причём на заводе в Ижевске успели даже выпустить небольшую партию посвежевших машин до длительного простоя. В итоге компания приняла решение о переносе производства Весты на предприятие, расположенное в Тольятти. Серийный выпуск рестайлинговых седанов и универсалов стартовал в начале марта текущего года.

На фото: обновлённый седан Lada Vesta

О том, что посвежевшие четырёх- и пятидверные автомобили направили в дилерские центры, стало известно в конце прошлого месяца, а теперь АВТОВАЗ готов начать официальные «живые» продажи обновлённой Lada Vesta – старт будет дан завтра, 9 июня. Известно, что модель доступна во всех вариантах кузова – седан, универсал и их кросс-версии.

Кстати, корреспондент Kolesa.ru уже испытал рестайлинговую Lada Vesta в деле: обо всех подробностях новинки читайте в нашем тест-драйве.

Рекомендованные розничные цены рестайлинговой Весты уже известны. Так, стоимость седана варьируется в диапазоне от 1 239 900 до 1 569 900 рублей, на универсал покупателям придётся потратить от 1 329 900 до 1 378 900 рублей. «Приподнятая» четырёхдверка Vesta Sedan Cross обойдётся в 1 542 900 – 1 689 900 рублей, а «кросс-сарай» Vesta SW Cross пока предложен в одной комплектации, её цена – 1 511 900 рублей.

На фото: салон рестайлинговой Lada Vesta

В перечень стандартного оборудования посвежевшей Весты (исполнение Comfort) входят: светодиодная оптика, дисковые тормоза задних колёс, электростеклоподъёмники передних и задних дверей, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, две фронтальные подушки безопасности, подогрев передних сидений, ABS, кондиционер, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, кнопка запуска двигателя и охлаждаемый перчаточный ящик.

У следующей версии – Life – в списке оснащения числятся ещё центральный подлокотник, мультируль и информационно-развлекательная система с семидюймовым дисплеем. У варианта Enjoy в роли дополнения числятся задний парктроник, функции обогрева лобового стекла, подогрева руля, а также камера заднего вида. Топовая комплектация Techno получила виртуальную приборную панель и мультимедийный комплекс Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым вертикальным тачскрином.

У обновлённой Lada Vesta в роли базового двигателя выступает 90-сильный восьмиклапанный четырёхцилиндровый мотор объёмом 1,6 литра. Он полагается только стартовым версиям Comfort. Ещё в гамме имеется 16-клапанный четырёхцилиндровый двигатель такого же объёма, его мощность равна 106 л.с., он доступен всем исполнениям. Моторы идут в комплекте только с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Как стало известно недавно, АВТОВАЗ намерен меньше чем через неделю перезапустить конвейер бывшего завода Nissan (теперь площадка сменила название на «Лада Санкт-Петербург»). Напомним, здесь будет налажен выпуск кроссовера FAW Bestune T77, которому дадут название Lada X-Cross 5.

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