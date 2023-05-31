Старт предзаказов: новую Lada Vesta начали отгружать дилерам

Рекомендованные розничные цены были обнародованы на прошлой неделе. Стоимость седана стартует с 1 239 900 рублей, универсал обойдётся минимум в 1 329 900 рублей. За кросс-версии просят не менее 1 542 900 и 1 511 900 рублей соответственно.

Рестайлинговое семейство Lada Vesta (в АВТОВАЗе позиционируют модель как новое поколение) дебютировало ещё в феврале 2022 года: тогда торжественное мероприятие прошло на ижевском заводе. Здесь до простоя была выпущена небольшая партия обновлённых машин, однако затем компания решила перенести производство седанов и универсалов на предприятие в Тольятти. Официально посвежевшая модель встала на конвейер в начале марта.

На фото: рестайлинговое семейство Lada Vesta

Рекомендованные розничные цены рестайлинговой Весты были обнародованы на прошлой неделе. Напомним, стоимость седана варьируется в диапазоне от 1 239 900 до 1 569 900 рублей, универсал обойдётся в 1 329 900 – 1 378 900 рублей. За вариант Vesta Sedan Cross просят от 1 542 900 до 1 689 900 рублей, а исполнение SW Cross на данный момент представлено в одной комплектации, которая стоит 1 511 900 рублей.



На фото: обновлённый универсал Lada Vesta SW Cross

Известно, что пятидверных Vesta по первому времени будет немного, большую часть пустующих дилерских складов в ближайшее время заполнят «четырёхдверки». Сегодня АВТОВАЗ объявил о начале отгрузок новых Вест в дилерские центры бренда. Одновременно с этим в автосалонах Lada стартовал приём предзаказов на седаны, универсалы и их кросс-версии.



На фото: обновлённый седан Lada Vesta

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в качестве базового модели предлагается 90-сильный восьмиклапанный двигатель объёмом 1,6 литра. Также в гамме присутствует 16-клапанный мотор такого же объёма, его отдача составляет 106 л.с. Оба варианта работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.



В списке базового оборудования рестайлинговой Lada Vesta числятся дисковые тормоза задних колёс, полностью светодиодная оптика, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, электростеклоподъёмники передних и задних дверей, ABS, две подушки безопасности, кондиционер, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, кнопка запуска двигателя, подогрев передних сидений, а также охлаждаемый перчаточный ящик.

Фото с запуска серийного производства обновлённой Lada Vesta

В следующем исполнении в оснащение Вест добавляется центральный подлокотник и информационно-развлекательная система с дисплеем диагональю 7 дюймов. Далее следует версия с дополнением в виде заднего парктроника, функций обогрева лобового стекла, подогрева руля, а также камерой заднего вида. Топовая комплектация получила виртуальную приборную панель и мультимедийный комплекс Lada EnjoY Vision Pro с вертикальным тачскрином диагональю 10 дюймов.



На фото: салон рестайлинговой Lada Vesta

Кстати, сейчас Kolesa.ru уже испытывает рестайлинговую Lada Vesta в деле: совсем скоро мы опубликуем тест-драйв новинки.



Отметим, единственной моделью из «старого» модельного ряда Лады, которая пока не вернулась на конвейер, остался Largus. Предполагается, что его производство будет возобновлено на предприятии в Тольятти грядущей осенью. Выпуск полностью электрической версии впоследствии наладят на площадке в Ижевске. Ещё в дальнейшем на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге наладят выпуск китайских автомобилей FAW под маркой Lada.