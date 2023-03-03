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  • Lada Granta нового поколения дебютирует в следующем году, Largus вернётся этой осенью

Lada Granta нового поколения дебютирует в следующем году, Largus вернётся этой осенью

03.03.2023 90 0 0

В АВТОВАЗе отметили, что степень локализации Ларгуса меньше, чем у других моделей бренда, по этой причине его производство возобновится позже всех.

На тольяттинском заводе российского производителя сегодня стартовал серийный выпуск обновлённого семейства Lada Vesta: на конвейер встали седан, универсал с прибавкой SW и его «внедорожная» версия SW Cross. Живые продажи машин начнутся в мае, тогда же станут известны цены. Как Kolesa.ru сообщал ранее, по первому времени рестайлинговые Весты будут оснащать 90-сильным восьмиклапанным мотором объёмом 1,6 литра, позже к ним присоединятся версии со 106-сильным шестнадцатиклапанным двигателем того же объёма, далее в гамму должен вернуться и 122-сильный вариант объёмом 1,8 литра. Стоит отметить, что обновлённые Vesta выпускаются с системой ABS, подушками безопасности и дисковыми тормозами.

На фото: обновлённая Lada Vesta на конвейере АВТОВАЗа

В ходе мероприятия, посвящённого старту промышленного производства модернизированной Lada Vesta, на котором присутствовал корреспондент Kolesa.ru, президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал и о будущем других моделей российского бренда. По его словам, Granta второго поколения сейчас находится в разработке. Новинка, по плану, должна дебютировать уже в следующем году. Подробностей о Гранте второй генерации в компании пока не рассказали.

Ранее Максим Соколов отмечал, что будет целое семейство автомобилей Granta: не только седан и универсал, но и «на базе универсала более продвинутая модель». В начале сентября прошлого года он отмечал, что компания собирается начать производство этой «продвинутой» новинки «через пару лет». По его словам, она окажется «новым шагом в отечественном автомобилестроении».

На фото: актуальный седан Lada Granta
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На фото: актуальный седан Lada Granta
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Ещё сегодня глава АВТОВАЗа подтвердил, что Lada Largus вернётся на конвейер тольяттинского завода осенью текущего года, более конкретного срока пока нет. Степень локализации Ларгуса меньше, чем у других моделей бренда (уровень превышает 50% или 3500 баллов согласно постановлению правительства РФ №719), поэтому его рестарт состоится позже остальных автомобилей марки. Известно, что собирать универсалы и фургоны будут на той же линии, что и обновлённые Весты.

На фото: актуальный универсал Lada Granta Cross
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На фото: актуальный универсал Lada Granta Cross
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Максим Соколов также добавил, что в конце текущего года на заводе в Ижевске будут выпущены пробные партии электрического автомобиля – Lada e-Largus, о котором мы подробнее рассказывали ранее. Известно, что в роли «электричек» выступят как пассажирский вариант, так и фургон. В серийное производство «зелёные» версии отправят в 2024 году.

На фото: прототип Lada e-Largus

Уже известны некоторые подробности о технике Lada e-Largus. Его литий-ионный тяговый аккумулятор разделён на два отдельных модуля: один располагается под капотом (где у «обычных» Ларгусов двигатель внутреннего сгорания), а второй установлен под задним диваном (на месте бензобака). Совокупная ёмкость батарей составляет 60 кВт*ч. Дальнобойность на одной зарядке у «зелёного» Ларгуса составляет примерно 400 км (расчёт вели по устаревшему циклу NEDC).

Как сообщалось ранее, e-Largus оснащается 150-сильным синхронным электромотором, который находится на передней оси. Максимальная скорость электрического универсала ограничена электроникой на отметке в 145 км/ч; с места до «сотни» он способен разогнаться менее чем за десять секунд. Для сравнения, в гамме актуальных бензиновых Ларгусов 90- и 106-сильные двигатели, а на разгон до «сотни» они тратят 13,5-14,0 секунд. В конце прошлого года прототип «электрички» проходил дорожные испытания.

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