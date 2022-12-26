«Рабочая лошадка» с новой техникой: АВТОВАЗ отправил прототип Lada e-Largus на тесты

По плану, опытное производство новой версии Ларгуса должно начаться в конце следующего года на мощностях завода в Ижевске.

Компания АВТОВАЗ начала выпускать универсал и фургон Lada Largus на предприятии в Тольятти в 2012 году, а рестайлинг модель пережила в 2021-ом. Стоит напомнить, что сейчас производитель не выпускает Ларгусы: в марте текущего года предприятие ушло в простой из-за нехватки комплектующих. Позже требования к выпускаемым в РФ машинам упростили, так что на конвейер вернулись седаны и универсалы Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel. Как Kolesa.ru сообщал ранее, возвращения Largus придётся ждать до сентября 2023 года.

Тем временем российский производитель продолжает работу над полностью электрической версией Lada Largus. Подробности этого проекта появились в августе текущего года, а сейчас АВТОВАЗ представил прототип будущей новинки, презентация прошла на ижевском предприятии компании. Кстати, именно здесь позже планируется наладить серийный выпуск «зелёных» Ларгусов: опытное производство должно стартовать в конце 2023 года.



У Lada e-Largus будут и пассажирская версия, и коммерческий вариант (фургон). Хотя до серийного производства «зелёной» модификации модели пока далеко, в компании уже назвали её «самым локализованным российским электромобилем». Известно, что доля комплектующих от российских поставщиков будет равна не менее чем 50% на момент начала производства электрокара. В компании отметили, что прототип сейчас проходит цикл дорожных и лабораторных испытаний.



В ходе презентации прототипа АВТОВАЗ раскрыл и некоторые подробности о технике e-Largus. Так, известно, что литий-ионный тяговый аккумулятор разделён на два отдельных модуля: один располагается под капотом (где у «обычных» Ларгусов двигатель внутреннего сгорания), а второй – под задним диваном (на месте бензобака). Совокупная ёмкость батарей составляет 60 кВт*ч.



В компании отметили, что дальнобойность на одной зарядке у электрического Ларгуса составляет примерно 400 км (расчёт вели по устаревшему циклу NEDC). При этом учитывался вес водителя и груз на борту до 100 кг. Ещё сообщается, что у новой версии универсала грузоподъёмность равна 430 кг (у нынешнего бензинового варианта она варьируется в диапазоне от 480 до 495 кг). Объём багажника у пятиместного исполнения остался без изменений – те же 560 литров.



Lada e-Largus оснащается 150-сильным синхронным электромотором, который находится на передней оси. Известно, что максимальная скорость электрического универсала ограничена электроникой на отметке в 145 км/ч. А с места до «сотни» такой автомобиль способен разогнаться менее чем за десять секунд. Для сравнения, в гамме актуальных бензиновых Ларгусов 90- и 106-сильные двигатели, а на разгон до «сотни» они тратят 13,5-14,0 секунд.



Судя по прототипу, внешних изменений у электрического Ларгуса нет: порт для зарядки находится там же где и горловина бензобака у стандартной модели. Нет и заглушки на месте радиаторной решётки, хотя она была на изображении e-Largus, показанном в рамках августовской презентации. В салоне можно увидеть виртуальную «приборку» и селектор передач в виде шайбы, которая пришла на смену обычному рычагу.



Раньше на ижевском заводе выпускали седаны и универсалы Lada Vesta, однако в этом году производство было перенесено на предприятие в Тольятти. Серийное производство обновлённой версии модели стартует грядущей весной.