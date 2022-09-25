Недавно стало известно о том, что российская компания планирует выпустить целое семейство новой Гранты, сделанное на глобальной платформе CMF-B. Мы решили представить, как может выглядеть будущий седан Granta.

Модель Granta в линейке Лады впервые появилась в 2011 году. Изначально она представляла из себя удешевлённый седан, сделанный на базе Lada Kalina. В 2018 году оба семейства объединили в одно под названием Granta, которое включает в себя все варианты кузова – седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и его кросс-версия. И вот пару недель назад президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил о планах выпустить новое семейство Гранты, которое будет включать в себя седан, универсал и универсал Cross. Модель будет сделана на доработанной глобальной платформе CMF-B, доставшейся от Renault.

Рендеры новой Гранты в базовой и дорогой версиях 1 / 2 Рендеры новой Гранты в базовой и дорогой версиях 2 / 2

Эту платформу уже используют ряд новых моделей Renault, Nissan и Dacia, среди них – седан Logan нового поколения, который так и не добрался до российского рынка. Его мы и взяли за основу для наших рендеров. Пока нет никакой информации о внешнем виде будущих новинок, можем лишь ориентироваться на самую свежую модель – рестайлинговую Весту, премьера которой состоялась в конце прошедшей зимы. По ней видно, что новые модели должны получить несколько более гранёную стилистику кузова. Также наверняка будут эксперименты с дизайном передней оптики, мы изобразили вариант с Х-образными светодиодными ходовыми огнями и светящейся полосой, проходящей через решётку радиатора. В аналогичном стиле выполнены также задние фонари. Что касается размера будущей Гранты, то она вполне может стать несколько крупнее нынешней модели, однако не должна дорасти до старшей Весты, поэтому представленный на рендерах автомобиль имеет более короткую по сравнению с Вестой колёсную базу.

Рендеры новой Гранты в базовой и дорогой версиях 1 / 2 Рендеры новой Гранты в базовой и дорогой версиях 2 / 2

Информации о технической части пока также нет, помимо платформы. Европейский же Logan, предлагающийся под брендом Dacia, оснащается 3-цилиндровыми бензиновыми двигателями. Базовый вариант 1.0 SCe выдаёт 65 л.с. и комплектуется 5-ступенчатой «механикой». Есть также турбированный мотор того же объёма мощностью 90 л.с., который может работать с 6-ступенчатой механической коробкой или вариатором. Кроме того, Логан предлагает битопливную модификацию Eco-G с тем же турбомотором, который может потреблять бензин и пропан, а его мощность составляет 100 л.с.

Нынешняя Lada Granta 1 / 3 Нынешняя Lada Granta 2 / 3 Нынешняя Lada Granta 3 / 3

Нынешняя Гранта является одним из самых доступных автомобилей на российском рынке, что позволяет ей с большим отрывом занимать первую строчку в ТОП-25 самых продаваемых моделей. Минимальный ценник на седан с 90-сильным мотором 1.6 и «механикой» составляет 678 300 рублей в комплектации Classic’22. Самая же дорогая Гранта в кузове универсал с 98-сильным 1.6 и 4-ступенчатым «автоматом» оценивается в 1 008 800 рублей.

Между тем, недавно был опубликован прайс-лист на внедорожник Lada Niva Travel, производство которой возобновилось после длительного простоя из-за нехватки комплектующих.