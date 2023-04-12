Этот FAW у нас Ладой зовётся: Bestune T77 превратился в новую модель АВТОВАЗа

Китайский компактный кроссовер FAW Bestune T77, уже хорошо известный на российском рынке, в результате бэдж-инжиниринга превратился в Lada X-Cross 5, его сборку наладят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, там же впоследствии пропишутся и другие Лады китайского происхождения.

В декабре прошлого года питерский завод Nissan перешёл под контроль АВТОВАЗа, причём к тому моменту на уровне слухов уже было известно, что простаивающую площадку могут загрузить автомобилями китайского государственного автоконцерна FAW. Сегодня эти слухи подтвердились: на дилерской конференции АВТОВАЗа в Сочи был показан кроссовер Lada X-Cross 5, оказавшийся бэдж-инжиниринговым FAW Bestune T77.

FAW Bestune T77

Официальных фотографий новой модели Lada у нас пока нет, но из опубликованных в Сети неофициальных снимков ясно, что отличий почти нет, они сводятся к эмблемам Lada вместо Bestune, с перемычки между задними фонарями исчезла надпись Bestune, на багажной двери появился шильдик X-Cross 5. Салон с двухэкранным табло у машины, показанной дилерам, и вовсе полностью китайский, с эмблемой Bestune на руле. Цифра 5 указывает на положение кроссовера в модельном ряду Lada, то есть будут «икс-кроссы» и с другими номерами — тоже, надо полагать, сделанные из моделей FAW.



FAW Bestune T77

Оригинальный FAW Bestune T77 вышел на российский рынок в конце 2021 года, в прошлом году, по данным агентства «Автостат», на учёт в нашей стране встали 503 экземпляра этой модели. В настоящий момент Bestune T77 предлагается в РФ с единственным бензиновым 1,5-литровым турбомотором (160 л.с., 258 Нм), он же стоял под капотом показанного дилерам X-Cross 5, но у серийной Лады характеристики могут быть «отредактированы». Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), привод только передний.



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Габаритная длина FAW Bestune T77 — 4525 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм, колёсная база — 2700 мм. Объём багажника — 375 л, со сложенными задними сиденьями — 1525 л. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой.



Lada X-Cross 5 будет запущена в производство в ближайшие месяцы с минимальным уровнем локализации. Других подробностей пока нет, цен тоже нет. Для ориентира скажем, что FAW Bestune T77 сейчас стоит в России от 2 169 000 рублей.

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Любопытно, что в Китае FAW Bestune T77 недавно пережил рестайлинг, ведь исходная модель выпускается с 2018 года, но к нам обновлённая версия пока не доехала, Lada X-Cross 5 сделан на базе дорестайлингового кузова. Официальная презентация первой Лады из «китайской» линейки, вероятно, состоится в ближайшее время.

