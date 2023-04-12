Новинки ×
  • Этот FAW у нас Ладой зовётся: Bestune T77 превратился в новую модель АВТОВАЗа

Этот FAW у нас Ладой зовётся: Bestune T77 превратился в новую модель АВТОВАЗа

12.04.2023 781 0 1

Китайский компактный кроссовер FAW Bestune T77, уже хорошо известный на российском рынке, в результате бэдж-инжиниринга превратился в Lada X-Cross 5, его сборку наладят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, там же впоследствии пропишутся и другие Лады китайского происхождения.

В декабре прошлого года питерский завод Nissan перешёл под контроль АВТОВАЗа, причём к тому моменту на уровне слухов уже было известно, что простаивающую площадку могут загрузить автомобилями китайского государственного автоконцерна FAW. Сегодня эти слухи подтвердились: на дилерской конференции АВТОВАЗа в Сочи был показан кроссовер Lada X-Cross 5, оказавшийся бэдж-инжиниринговым FAW Bestune T77.

FAW Bestune T77

Официальных фотографий новой модели Lada у нас пока нет, но из опубликованных в Сети неофициальных снимков ясно, что отличий почти нет, они сводятся к эмблемам Lada вместо Bestune, с перемычки между задними фонарями исчезла надпись Bestune, на багажной двери появился шильдик X-Cross 5. Салон с двухэкранным табло у машины, показанной дилерам, и вовсе полностью китайский, с эмблемой Bestune на руле. Цифра 5 указывает на положение кроссовера в модельном ряду Lada, то есть будут «икс-кроссы» и с другими номерами — тоже, надо полагать, сделанные из моделей FAW.

FAW Bestune T77

Оригинальный FAW Bestune T77 вышел на российский рынок в конце 2021 года, в прошлом году, по данным агентства «Автостат», на учёт в нашей стране встали 503 экземпляра этой модели. В настоящий момент Bestune T77 предлагается в РФ с единственным бензиновым 1,5-литровым турбомотором (160 л.с., 258 Нм), он же стоял под капотом показанного дилерам X-Cross 5, но у серийной Лады характеристики могут быть «отредактированы». Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), привод только передний.

1 / 2
2 / 2

Габаритная длина FAW Bestune T77 — 4525 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм, колёсная база — 2700 мм. Объём багажника — 375 л, со сложенными задними сиденьями — 1525 л. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой.

Lada X-Cross 5 будет запущена в производство в ближайшие месяцы с минимальным уровнем локализации. Других подробностей пока нет, цен тоже нет. Для ориентира скажем, что FAW Bestune T77 сейчас стоит в России от 2 169 000 рублей.

Обновлённый FAW Bestune T77
1 / 3
Обновлённый FAW Bestune T77
2 / 3
Обновлённый FAW Bestune T77
3 / 3

Любопытно, что в Китае FAW Bestune T77 недавно пережил рестайлинг, ведь исходная модель выпускается с 2018 года, но к нам обновлённая версия пока не доехала, Lada X-Cross 5 сделан на базе дорестайлингового кузова. Официальная презентация первой Лады из «китайской» линейки, вероятно, состоится в ближайшее время.

кроссовер Россия Китай новинки Lada FAW FAW Bestune T77

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Renault Trafic II и Opel Vivaro I с пробегом: уникальный автомат и капризный дизель-миллионник В первой части материала о семействе фургонов Renault Trafic II и Opel Vivaro I мы рассказали о слабых и сильных местах кузова, салона и электрики. Пришел черёд самого интересного – выясним... 413 0 0 12.04.2023
Статьи / Электромобиль Зарядка для электромобиля: личная или общественная? В России инфраструктура для электромобилей только зарождается. Однако уже сейчас у владельца есть выбор: заряжать машину на общественной станции или дома от персонального устройства. Назвать... 970 0 3 11.04.2023
Статьи / Популярные вопросы Как правильно сидеть за рулем и почему это важно Настраивая положение руля и кресел, водители, особенно начинающие, обычно руководствуются принципом «чтобы было удобно» – и этот принцип остается со многими на всю жизнь. Но на самом деле по... 861 2 1 10.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 14196 21 5 15.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 9136 9 784 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию... 7982 3 799 29.11.2022
Change privacy settings