Кроссовер FAW Bestune T77, который продают и в России, пережил рестайлинг

Китайскому паркетнику перекроили переднюю часть, внутри же модель почти не изменилась. Техника, по предварительным данным, тоже прежняя.

До России кроссовер FAW Bestune T77 добрался под самый конец прошлого года, а вот в Китае модель представлена с 2018-го. К слову, там SUV популярностью не пользуется: по данным CarSalesBase, в 2021-м на родине было продано всего 14 300 автомобилей – это крохи для «поднебесного» рынка. В КНР паркетник уже пережил одно микрообновление (в частности, на бамперах появились серебристые накладки), а теперь пришла очередь полноценного рестайлинга: «живые» фото такого SUV опубликовало местное издание Autohome.

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Любопытно, что концерн FAW решил отказаться от дизайна «под Cadillac», в коем выполнены относительно свежие лифтбек Bestune B70 и паркетники T55 и B70S: у T77 вполне себе оригинальная внешность. Кроссу достались новые бамперы и «безрамочная» радиаторная решетка с горизонтальными хромированными полосками. У фар и фонарей прежняя форма, но диодную начинку заменили. Наконец, T77 получил новую эмблему суббренда Bestune.



Пока неизвестно, сказался ли новый обвес на габаритах модели. Длина предназначенного для Китая дореформенного Bestune T77 равна 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2700 мм.

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Внутри паркетник почти не изменился, разве что чуть переделали декор передней панели, да на руле красуется новый логотип. Ну и еще больше не видать «выемки» для голографического помощника – не исключено, что от этой опции отказались (у дореформенного SUV ассистент «выскакивает» над тачскрином мультимедиа-системы, он понимает голосовые команды, то есть таким образом можно управлять мультимедиа или «климатом»).



Дореформенный FAW Bestune T77 для Китая 1 / 2 Дореформенный FAW Bestune T77 для Китая 2 / 2

Предполагается, что китайцам обновленный FAW Bestune T77 предложат с прежней бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 169 л.с. На дорестайлинговой модели турбомотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.



Официальная премьера модернизированного T77 намечена на 15 декабря. Пока нет информации о том, когда такой кроссовер появится в России.