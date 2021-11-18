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  • FAW предложит доступную альтернативу Mazda CX-4: на подходе кросс-купе Bestune B70S

FAW предложит доступную альтернативу Mazda CX-4: на подходе кросс-купе Bestune B70S

18.11.2021 294 1 0

Новый паркетник будет доступен с двумя «турбочетверками» на выбор, а вот привод – только передний. Цены пока не объявлены, но тут можно ориентироваться на прайс-лист родственного лифтбека.

 

Bestune B70S без лоскутка камуфляжа мы видели на снимках китайского минпрома еще в мае, однако публичную презентацию провели лишь сегодня, накануне открытия автосалона в Гуанчжоу. «Пятидверка» официально объявлена купеобразным кроссовером, и это третья модель в линейке принадлежащей концерну FAW марки Bestune (прежде называлась Besturn) в новом фирменном стиле, главная «фишка» которого – клыкастая головная оптика, как у Кадиллаков: первым такие фары примерил на себя B70 нового поколения, превратившийся из седана в лифтбек, а вторым стал паркетник T55.

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Другие особенности экстерьера B70S – массивная нижняя решетка с рисунком «елочка», выдвижные ручки дверей (хотя это, судя по всему, прерогатива топ-версии, ведь у машины на фото сертификационного органа ручки обычные), зеркала на ножках и сделанные в виде единой плашки задние фонари.

В профиль «китаец» похож на кросс-купе Mazda CX-4 (эксклюзивная модель для КНР), но в FAW утверждают, что Bestune B70S построен на платформе FMA, видимо, собственной разработки концерна (она же лежит в основе лифтбека B70). К слову, Мазда – это давний партнер китайского автогиганта, у них было отдельное совместное предприятие, на мощностях которого и производили CX-4. Однако сейчас фирму FAW Mazda реструктуризируют, и скоро у японцев в Поднебесной останется только одно СП – с Changan. Впрочем, FAW в нем все же будет участвовать: концерну достанется 5% акций, тогда как Changan и Mazda получат по 47,5%. При этом выпуск CX-4 продолжается, судя по последнему пресс-релизу Changan Mazda, этому кроссу пока ничто не угрожает.

Bestune B70S и Mazda CX-4
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Bestune B70S и Mazda CX-4
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Как бы то ни было, Bestune B70S компактнее паркетника Мазды, длина «семидесятки» равна 4555 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1515 мм. Размеры Mazda CX-4: 4637/1855/1524 мм. А вот колесная база у китайского «купе» больше – 2750 мм против 2700 мм у модели японского бренда. Для сравнения, габариты лифтбека FAW Bestune: 4810/1840/1455 мм, расстояние между осями – 2800 мм.

Салон такой же, как у B70, внутри — усеченное рулевое колесо, крупное табло (то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы), спрятанные в одну линию дефлекторы обдува и сенсорный блок управления «климатом» с шайбами.

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Моторную гамму паркетник тоже разделил с лифтбеком: B70S предложат с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0 мощностью 169 и 224 л.с. соответственно (старший двигатель у B70 появился совсем недавно). Лифтбеку с базовым мотором положены шестиступенчатая «механика» или семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, двухлитровые машины комплектуются классическим шестиступенчатым «автоматом». Кроссовер с 1.5T, по предварительным данным, будет иметь те же коробки, а B70S с 2.0T прочат 8АКП. Привод же у кросс-купе только передний.

На китайский рынок новый паркетник выйдет в первом квартале следующего года. Цены еще не названы, впрочем, B70S наверняка окажется дешевле Mazda CX-4. За Мазду, у которой, кстати, есть полноприводные версии, в Китае сегодня просят 148 800 – 215 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 698 000 – 2 462 000 рублей по актуальному курсу. Лифтбек Bestune B70 обойдется в 99 900 – 145 900 юаней (1 140 000 – 1 665 000 рублей).

Mazda CX-4
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Mazda CX-4
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Mazda CX-4
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Между тем FAW готовит новинки и для России, правда, модели с дизайном «под Cadillac» среди них пока не значатся: у нас ближайшей премьерой станет кроссовер T77.

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1 комментарий
19.11.2021 00:59
Papirus (@sc_1968)

Ведро не может быть альтернативой машине. Жаль что вроде бы уважаемое издание публикует эротические фантазии китайцев.

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