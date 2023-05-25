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АВТОВАЗ объявил цену новой Lada Vesta и рассказал об оснащении

25.05.2023 175 0 0

Рестайлинговая модель будет доступна с 90- или 106-сильным мотором, но выбрать коробку пока не получится.

К массовому выпуску модернизированной Lada Vesta в Тольятти приступили в марте этого года (прежде седаны и универсалы делали в Ижевске). Напомним, сам АВТОВАЗ позиционирует такую модель в качестве нового поколения, хотя это все же рестайлинг. Так вот теперь наконец объявлена стартовая цена седана – Веста с 90-сильным восьмиклапанным мотором 1.6 и пятиступенчатой «механикой» в комплектации Comfort обойдется в 1 239 900 рублей. Прежняя «четырехдверка» в последнее время по прайсу стоила от 1 121 900 рублей (версия Classic), но дореформенных машин в продаже почти не осталось, да и дилеры просили за них больше.

В списке оснащения обновленной Lada Vesta Comfort значатся: полностью светодиодная оптика, дисковые тормоза задних колес, электропривод и обогрев наружных зеркал, ABS, две подушки безопасности, электростеклоподъемники всех дверей, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, кнопка запуска двигателя, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик. Также в компании заявили о том, что базовую Весту можно будет приобрести и со 106-сильным 16-клапанным мотором 1.6, но тоже пока только с «механикой».

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В более дорогих исполнениях у Vesta будут виртуальная приборка и мультимедиа-система с вертикальным 10-дюймовым планшетом и сервисами Яндекс (у «средних» версий – мультимедиа попроще и 7-дюймовый экран). Кроме того, по предварительным данным, для модели предусмотрены обогрев лобового стекла, подогрев руля и сидений, боковые «эйрбэги». Полный прайс-лист АВТОВАЗ опубликует позже.

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Еще в компании сообщили о том, что с момента перезапуска производства был выпущен необходимый запас из более чем 6500 автомобилей, в дилерскую сеть Lada они начнут поступать в ближайшее время. Как и прежде, в гамму будут входить седан, универсал и их кросс-версии. Кстати, сегодня АВТОВАЗ впервые засветил обновленную «четырехдверку» с «внедорожным» обвесом.

Что же касается цены, то сравнивать Весту по этому показателю с прежними конкурентами уже бессмысленно – Kia Rio, Hyundai Solaris, VW Polo и Skoda Rapid фактически покинули российский рынок. А вот четырехдверные «китайцы» дороже. Так, седан Changan Alsvin стоит от 1 649 900 рублей, BAIC U5 Plus обойдется минимум в 1 699 900 рублей, за Kaiyi E5 сегодня просят минимум 1 959 000 рублей, а цена Omoda S5 начинается с отметки в 2 159 900 рублей (все цены указаны без учета акций).

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1 комментарий
25.05.2023 11:25
Vitalij

Так-с, товарищи, кто уже записался на покупку новой Весты? Вы только посмотрите на манящую картинку рендера!

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