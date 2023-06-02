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Стала известна дата запуска китайского кроссовера под маркой Lada

02.06.2023 101 0 0

В роли «новинки» российского бренда выступит FAW Bestune T77, который в результате бэдж-инжиниринга превратился в Lada X-Cross 5.

Японская компания Nissan приняла решение покинуть российский авторынок в прошлом году, сделка по продаже местного бизнеса НАМИ была завершена в ноябре. В список активов, сменивших владельца, вошёл завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», расположенный в Санкт-Петербурге. В дальнейшем эта площадка перешла под управление АВТОВАЗа, который пообещал наладить здесь выпуск новинок бренда Lada. По плану, всего в текущем году с этого конвейера сойдёт около 10 тыс. экземпляров.

На фото: актуальный кроссовер Bestune T77 (версия для РФ)

Теперь стала известна дата старта производства автомобилей на заводе, который был переименован в «Лада Санкт-Петербург». Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента АВТОВАЗа Максима Соколова, выступившего на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», конвейер будет перезапущен 14 июня. Российский производитель отметил, что производство новой Лады будет организовано «при участии партнёра»; какого именно – в компании не уточнили, однако, это не секрет.

В роли партнёра АВТОВАЗа выступит китайский государственный автоконцерн FAW: примерно в середине апреля в рамках дилерской конференции в Сочи российский производитель презентовал кроссовер, который получит имя Lada X-Cross 5. По сути, это FAW Bestune T77, который будут продавать в РФ с шильдиками в виде ладьи.

АВТОВАЗ пока официально не рассекретил внешность X-Cross 5. Согласно просочившимся в Сеть снимкам, кроссовер, который будут выпускать на петербургском заводе, отличается от «китайца», собственно, логотипами Lada, отсутствием надписи Bestune на корме (у «оригинала» она располагается на перемычке между задними фонарями), а также наличием шильдика с названием модели на пятой двери.

На фото: салон актуального кроссовера Bestune T77 (для РФ)
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На фото: салон актуального кроссовера Bestune T77 (для РФ)
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На фото: салон актуального кроссовера Bestune T77 (для РФ)
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Кстати, Bestune T77 в настоящий момент доступен в РФ: модель вышла на местный рынок в конце 2021 года. Эта модель предлагается только с одним двигателем – бензиновым 1,5-литровым турбомотором, который выдаёт 160 л.с. (его максимальный крутящий момент – 258 Нм), ему в пару предлагается либо шестискоростная механическая коробка передач, либо семиступенчатый «автомат» DCT с двумя сцеплениями. Привод у такого кроссовера только передний.

В длину оригинальный FAW Bestune T77 растянулся на 4525 мм, в ширину – на 1845 мм, в высоту – на 1615 мм; расстояние между осями у него составляет 2700 мм. Объём багажника равен 375 литрам, а со сложенными задними сиденьями он вырастает до 1525 литров. У этого кроссовера передняя подвеска типа McPherson, задняя – полузависимая с поперечной торсионной балкой. Стоит отметить, что «донором» для Lada X-Cross 5 стал дорестайлинговый FAW Bestune T77 (на домашнем рынке модель обновилась в конце прошлого года).

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Как сообщает «Прайм», АВТОВАЗ собирается в 2024 году наладить производство новых моделей Lada на предприятиях в Тольятти и Ижевске, причём тоже «с партнёрами из КНР»; названия компаний снова не уточняются. По словам Максима Соколова, в Самарской области выпуск машин могут наладить на заводе «Лада Запад Тольятти», где ранее совместно с концерном General Motors выпускался внедорожник Chevrolet Niva (теперь модель переименована в Lada Niva Travel). Эта площадка была законсервирована ещё в 2021 году.

Можно предположить, что очередными новинками Lada станут некие X-Cross с другими цифровыми индексами. Не исключено, что в их основу также лягут модели FAW. Напомним, ранее предполагалось, что они не будут пересекаться с актуальным модельным рядом российского бренда.

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