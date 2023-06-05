Авторынок РФ в мае упал по сравнению с апрелем. Haval Jolion обогнал Geely Coolray

Согласно подсчётам агентства «Автостат», в РФ за прошлый месяц был продан 72 171 новый легковой автомобиль, (напомним, отчёт составлен в соответствии с данными о госрегистрации новых машин в стране, а не о дилерских отгрузках, которыми пользуется Ассоциация европейского бизнеса, АЕБ). Результат мая 2023-го оказался на 163% больше, чем в мае 2022-го, когда было реализовано всего 27,5 тыс. «легковушек».

На фото: Lada Granta

Как и месяцем ранее, «Автостат» ограничился только первыми десятками наиболее востребованных в РФ марок и моделей. При этом такой отчёт всё-таки лучше соответствует нынешним реалиям (чем информация по отгрузкам дилеров), так как в общей статистике агентства учитываются в том числе и те автомобили, которые ввозятся в РФ по схеме параллельного импорта.



Если сравнить майский показатель российского авторынка с результатом апреля этого же года, то мы увидим «минус»: так, спад составляет 4,6%. Это значит, что пока апрель остаётся самым «продажным» месяцем в текущем году. Отметим, за месяц существенных изменений в первой десятке самых продаваемых автомобильных брендов в РФ не произошло – «лица» прежние, разве что некоторые поменялись местами.

Место Марка Продажи в мае 2023 года, шт. Продажи в мае 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada 22 029 6656 + 231,0 2 Chery 7444 1661 + 348,2 3 Haval 7432 1220 + 509,2 4 Geely 6690 905 + 639,2 5 Kia 3090 3576 - 13,6 6 Exeed 3028 544 + 456,6 7 Hyundai 2722 3097 - 12,1 8 Omoda 2569 - - 9 Toyota 2016 870 + 131,7 10 Changan 1983 106 + 1770,8

Возглавляет майский ТОП-10 марок всё также Lada, её доля на рынке по итогам прошлого месяца составила 30,5%. «Серебро» по-прежнему у Chery (доля – 10,3%), а замыкает тройку лидеров на этот раз Haval (10,3%). Geely с долей в 9,3% пришлось переместиться на четвёртое место, а на пятой строке, как и месяцем ранее, находится Kia (4,3%). Далее следуют Exeed (доля – 4,2%), Hyundai (3,8%), Omoda (3,6%), Toyota (2,8%) и Changan (2,8%).



На фото: Omoda C5

Список самых востребованных автомобилей в мае в РФ тоже почти не изменился за месяц: первую десятку составили те же модели, которые были в ней в апреле, хотя часть мест распределилась по-другому. Lada Granta по-прежнему возглавляет список, кроме того из первой тройки китайцы вытеснили внедорожник Niva Travel, а на шестом месте остался «классический» вариант Niva Legend. В дальнейшем стоит ожидать возвращения в десятку Lada Vesta: рестайлинговые машины уже поехали в дилерские центры.



Место Модель Продажи в мае 2023 года, шт. Продажи в мае 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 15 791 2607 + 505,7 2 Haval Jolion 3864 594 + 550,5 3 Geely Coolray 3536 425 + 732,0 4 Lada Niva Travel 3210 827 + 288,1 5 Chery Tiggo 7 Pro Max 3114 - - 6 Lada Niva Legend 2683 431 + 522,5 7 Omoda C5 2477 - - 8 Chery Tiggo 4 Pro 1917 - - 9 Geely Tugella 1441 235 + 513,2 10 Haval F7x 1194 264 + 352,3

На второе место в ТОП-10 взобрался Haval Jolion, а Geely Coolray в мае пришлось довольствоваться третьей строчкой. Первую пятёрку замыкает Chery Tiggo 7 Pro Max (в апреле была на седьмой позиции). На этаж выше (7-ой) переместился кросcовер Omoda C5, следом располагается Chery Tiggo 4 Pro, на предпоследней строке находится Geely Tugella, а венчает первую десятку Haval F7x.



Пока сложно с уверенностью сказать, каким станет текущий год для российского авторынка, однако аналитики всё равно выступают с прогнозами. Напомним, согласно базовому сценарию «Автостата», объём продаж новых легковых автомобилей в РФ по итогам текущего года составит около 780 тыс. экземпляров: это соответствует приросту примерно на 25%.

