Авторынок РФ в мае упал по сравнению с апрелем. Haval Jolion обогнал Geely Coolray

Согласно подсчётам агентства «Автостат», в РФ за прошлый месяц был продан 72 171 новый легковой автомобиль, (напомним, отчёт составлен в соответствии с данными о госрегистрации новых машин в стране, а не о дилерских отгрузках, которыми пользуется Ассоциация европейского бизнеса, АЕБ). Результат мая 2023-го оказался на 163% больше, чем в мае 2022-го, когда было реализовано всего 27,5 тыс. «легковушек».
Как и месяцем ранее, «Автостат» ограничился только первыми десятками наиболее востребованных в РФ марок и моделей. При этом такой отчёт всё-таки лучше соответствует нынешним реалиям (чем информация по отгрузкам дилеров), так как в общей статистике агентства учитываются в том числе и те автомобили, которые ввозятся в РФ по схеме параллельного импорта.
Если сравнить майский показатель российского авторынка с результатом апреля этого же года, то мы увидим «минус»: так, спад составляет 4,6%. Это значит, что пока апрель остаётся самым «продажным» месяцем в текущем году. Отметим, за месяц существенных изменений в первой десятке самых продаваемых автомобильных брендов в РФ не произошло – «лица» прежние, разве что некоторые поменялись местами.
|Место
|Марка
|Продажи в мае 2023 года, шт.
|Продажи в мае 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|22 029
|6656
|+ 231,0
|2
|Chery
|7444
|1661
|+ 348,2
|3
|Haval
|7432
|1220
|+ 509,2
|4
|Geely
|6690
|905
|+ 639,2
|5
|Kia
|3090
|3576
|- 13,6
|6
|Exeed
|3028
|544
|+ 456,6
|7
|Hyundai
|2722
|3097
|- 12,1
|8
|Omoda
|2569
|-
|-
|9
|Toyota
|2016
|870
|+ 131,7
|10
|Changan
|1983
|106
|+ 1770,8
Возглавляет майский ТОП-10 марок всё также Lada, её доля на рынке по итогам прошлого месяца составила 30,5%. «Серебро» по-прежнему у Chery (доля – 10,3%), а замыкает тройку лидеров на этот раз Haval (10,3%). Geely с долей в 9,3% пришлось переместиться на четвёртое место, а на пятой строке, как и месяцем ранее, находится Kia (4,3%). Далее следуют Exeed (доля – 4,2%), Hyundai (3,8%), Omoda (3,6%), Toyota (2,8%) и Changan (2,8%).
Список самых востребованных автомобилей в мае в РФ тоже почти не изменился за месяц: первую десятку составили те же модели, которые были в ней в апреле, хотя часть мест распределилась по-другому. Lada Granta по-прежнему возглавляет список, кроме того из первой тройки китайцы вытеснили внедорожник Niva Travel, а на шестом месте остался «классический» вариант Niva Legend. В дальнейшем стоит ожидать возвращения в десятку Lada Vesta: рестайлинговые машины уже поехали в дилерские центры.
|Место
|Модель
|Продажи в мае 2023 года, шт.
|Продажи в мае 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|15 791
|2607
|+ 505,7
|2
|Haval Jolion
|3864
|594
|+ 550,5
|3
|Geely Coolray
|3536
|425
|+ 732,0
|4
|Lada Niva Travel
|3210
|827
|+ 288,1
|5
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|3114
|-
|-
|6
|Lada Niva Legend
|2683
|431
|+ 522,5
|7
|Omoda C5
|2477
|-
|-
|8
|Chery Tiggo 4 Pro
|1917
|-
|-
|9
|Geely Tugella
|1441
|235
|+ 513,2
|10
|Haval F7x
|1194
|264
|+ 352,3
На второе место в ТОП-10 взобрался Haval Jolion, а Geely Coolray в мае пришлось довольствоваться третьей строчкой. Первую пятёрку замыкает Chery Tiggo 7 Pro Max (в апреле была на седьмой позиции). На этаж выше (7-ой) переместился кросcовер Omoda C5, следом располагается Chery Tiggo 4 Pro, на предпоследней строке находится Geely Tugella, а венчает первую десятку Haval F7x.
Пока сложно с уверенностью сказать, каким станет текущий год для российского авторынка, однако аналитики всё равно выступают с прогнозами. Напомним, согласно базовому сценарию «Автостата», объём продаж новых легковых автомобилей в РФ по итогам текущего года составит около 780 тыс. экземпляров: это соответствует приросту примерно на 25%.
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