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  • Авторынок РФ в мае упал по сравнению с апрелем. Haval Jolion обогнал Geely Coolray

Авторынок РФ в мае упал по сравнению с апрелем. Haval Jolion обогнал Geely Coolray

05.06.2023 225 0 1

Годовая динамика на российском рынке новых легковых автомобилей продолжает демонстрировать прирост из-за крайне низких показателей аналогичного периода 2022-го. Так, в мае 2023 года результат вырос в 2,6 раза.

Согласно подсчётам агентства «Автостат», в РФ за прошлый месяц был продан 72 171 новый легковой автомобиль, (напомним, отчёт составлен в соответствии с данными о госрегистрации новых машин в стране, а не о дилерских отгрузках, которыми пользуется Ассоциация европейского бизнеса, АЕБ). Результат мая 2023-го оказался на 163% больше, чем в мае 2022-го, когда было реализовано всего 27,5 тыс. «легковушек».

На фото: Lada Granta

Как и месяцем ранее, «Автостат» ограничился только первыми десятками наиболее востребованных в РФ марок и моделей. При этом такой отчёт всё-таки лучше соответствует нынешним реалиям (чем информация по отгрузкам дилеров), так как в общей статистике агентства учитываются в том числе и те автомобили, которые ввозятся в РФ по схеме параллельного импорта.

Если сравнить майский показатель российского авторынка с результатом апреля этого же года, то мы увидим «минус»: так, спад составляет 4,6%. Это значит, что пока апрель остаётся самым «продажным» месяцем в текущем году. Отметим, за месяц существенных изменений в первой десятке самых продаваемых автомобильных брендов в РФ не произошло – «лица» прежние, разве что некоторые поменялись местами.

МестоМаркаПродажи в мае 2023 года, шт.Продажи в мае 2022 года, шт.Разница, %
1Lada22 0296656+ 231,0
2Chery74441661+ 348,2
3Haval74321220+ 509,2
4Geely6690905+ 639,2
5Kia30903576- 13,6
6Exeed3028544+ 456,6
7Hyundai27223097- 12,1
8Omoda2569--
9Toyota2016870+ 131,7
10Changan1983106+ 1770,8

Возглавляет майский ТОП-10 марок всё также Lada, её доля на рынке по итогам прошлого месяца составила 30,5%. «Серебро» по-прежнему у Chery (доля – 10,3%), а замыкает тройку лидеров на этот раз Haval (10,3%). Geely с долей в 9,3% пришлось переместиться на четвёртое место, а на пятой строке, как и месяцем ранее, находится Kia (4,3%). Далее следуют Exeed (доля – 4,2%), Hyundai (3,8%), Omoda (3,6%), Toyota (2,8%) и Changan (2,8%).

На фото: Omoda C5

Список самых востребованных автомобилей в мае в РФ тоже почти не изменился за месяц: первую десятку составили те же модели, которые были в ней в апреле, хотя часть мест распределилась по-другому. Lada Granta по-прежнему возглавляет список, кроме того из первой тройки китайцы вытеснили внедорожник Niva Travel, а на шестом месте остался «классический» вариант Niva Legend. В дальнейшем стоит ожидать возвращения в десятку Lada Vesta: рестайлинговые машины уже поехали в дилерские центры.

МестоМодельПродажи в мае 2023 года, шт.Продажи в мае 2022 года, шт.Разница, %
1Lada Granta15 7912607+ 505,7
2Haval Jolion3864594+ 550,5
3Geely Coolray3536425+ 732,0
4Lada Niva Travel3210827+ 288,1
5Chery Tiggo 7 Pro Max3114--
6Lada Niva Legend2683431+ 522,5
7Omoda C52477--
8Chery Tiggo 4 Pro1917--
9Geely Tugella1441235+ 513,2
10Haval F7x1194264+ 352,3

На второе место в ТОП-10 взобрался Haval Jolion, а Geely Coolray в мае пришлось довольствоваться третьей строчкой. Первую пятёрку замыкает Chery Tiggo 7 Pro Max (в апреле была на седьмой позиции). На этаж выше (7-ой) переместился кросcовер Omoda C5, следом располагается Chery Tiggo 4 Pro, на предпоследней строке находится Geely Tugella, а венчает первую десятку Haval F7x.

Пока сложно с уверенностью сказать, каким станет текущий год для российского авторынка, однако аналитики всё равно выступают с прогнозами. Напомним, согласно базовому сценарию «Автостата», объём продаж новых легковых автомобилей в РФ по итогам текущего года составит около 780 тыс. экземпляров: это соответствует приросту примерно на 25%.

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