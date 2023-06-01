Стали известны цены Geely Tugella с 200-сильным мотором. Дилеры в РФ уже принимают заказы

На российский рынок купеобразный кроссовер Geely Tugella вышел в 2020 году, обновлённая версия появилась в РФ осенью 2022-го. По подсчётам местного офиса китайской компании, за первую треть текущего года дилеры реализовали 2 839 экземпляров Tugella, в дальнейшем темпы прироста могут увеличиться, так как теперь на российский рынок выходит новая версия паркетника, которая окажется доступнее по цене.

На фото: Geely Tugella

У новой версии под капотом располагается четырёхцилиндровый 2,0-литровый турбомотор мощностью 200 л.с., его максимальный крутящий момент составляет 350 Нм. Geely Тugella с этим вариантом «начинки» может разогнаться с места до «сотни» за 7,4 секунды. Он работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом», привод только полный.



Стоит отметить, что ранее в РФ можно было купить этот купеобразный кроссовер только с одним вариантом техники: тем же 2,0-литровым турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами, однако его отдача выше и составляет 238 л.с. (при этом максимальный крутящий момент такой же). «Старший» мотор предлагается в комплекте с той же коробкой 8АКП фирмы Aisin и полноприводной системой. Такому SUV на разгон до 100 км/ч требуется 6,9 секунды.



На фото: салон Geely Tugella

Geely Тugella с 200-сильным двигателем предлагается в двух комплектациях – Luxury и Flagship. Новой «базовой» версии положены 19-дюймовые колёсные диски, кожаная обивка сидений, подсветка в дверях, кресло водителя с регулировкой в шести направлениях, регулируемые в двух направлениях подголовники передних кресел, аудиосистема с восемью динамиками, пятая дверь с электроприводом и т.д.



Вариант исполнения Flagship по наполнению больше похож на версии с 238-сильным турбомотором. Так, у него больше систем безопасности, 20-дюймовые «катки», комбинированная отделка сидений, есть подсветка на центральной консоли, салонное зеркало с функцией затемнения, кресло водителя регулируется в восьми направлениях, поясничный упор – в четырёх, также как и подголовники передних сидений. Ещё такой кроссовер получил проекционный дисплей, премиальную аудиосистему с 12 динамиками, устройство для беспроводной зарядки смартфонов и т.д.



Согласно прайс-листу, рекомендованная розничная цена (без учёта акций) стартового исполнения Geely Tugella с 200-сильным двигателем оставляет 3 899 990 рублей, за версию «побогаче» с той же «начинкой» российские дилеры попросят не менее 4 129 990 рублей. Стоимость варианта Flagship с 238-сильным двигателем на сегодняшний день равна 4 229 990 рублей, а за Flagship Sport придётся отдать не менее 4 329 990 рублей.



Сейчас дилеры Geely в РФ уже начали принимать заказы на новые версии Tugella, когда машины с «придушенным» мотором доберутся до автосалонов, пока не сообщается. Напомним, в апреле модель сумела войти в первую десятку самых востребованных автомобилей в РФ.