У Geely Tugella будут более доступные версии в РФ: мотор придушат, но полный привод оставят

Паркетник с более слабым турбодвигателем будет доступен в двух комплектациях, заказы начнут принимать в ближайшее время.

Купеобразный кроссовер Geely Tugella на платформе CMA (разработана китайцами вместе с Volvo) стартовал в России в 2020-м, а в прошлом году до нас добралась рестайлинговая «пятидверка». Паркетник до сих пор предложен только с топовой 238-сильной бензиновой «турбочетверкой» 2.0, хотя модель изначально сертифицировали с двумя вариантами этого мотора. Но лишь сейчас местный офис Geely решил, что время менее мощной версии наконец-то пришло.

Итак, в России официально анонсировано кросс-купе с 200-сильным турбомотором 2.0, при этом старший движок останется в строю. Максимальный крутящий момент един для обоих вариантов – 350 Нм. Новая модификация будет представлена с полным приводом (и, видимо, с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin; 238-сильная Tugella сегодня исключительно полноприводная, коробка та же). Заявлено, что с места до «сотни» кроссовер с мотором на 200 л.с. разгоняется за 7,4 секунды, тогда как «купе» с более мощным двигателем проделает это упражнение за 6,9 секунды.



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Паркетник с младшим турбомотором предложат в двух комплектациях – Luxury и Flagship. Их состав пока не раскрыт, впрочем у 238-сильной Tugella такие тоже есть (плюс Flagship Sport), так что в списке стандартного оборудования, скорее всего, окажутся светодиодная оптика, виртуальная приборка, климат-контроль, подогрев кресел, круиз-контроль и камеры кругового обзора.



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Цены еще не названы. Geely Tugella с двигателем мощностью 238 л.с. сегодня стоит 3 999 990 – 4 329 990 рублей (2023 модельный год, без учета акций). Дилеры уже готовятся к приему заказов на паркетник с «придушенным» мотором.

