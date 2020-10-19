Кросс-купе Geely для России: это Tugella, два варианта мощности, есть полный привод

Российский офис Geely анонсировал появление на нашем рынке купеобразного паркетника, созданного на той же платформе, что и Volvo XC40. Сама компания пока ограничилась общим описанием новинки, но подробности о технике давно известны – модель уже сертифицировали для РФ.

В Китае серийное кросс-купе Geely дебютировало в 2019-м, на родине SUV зовется Xingyue (нечто вроде «зенью», заводской индекс – FY11). Паркетник стал первой моделью бренда, построенной на «тележке» CMA, которую китайцы создали вместе с Volvo (шведская марка принадлежит Geely). Напомним, на той же платформе базируются Volvo XC40, большинство машин марки Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo), а также только что представленный седан Geely Preface. Уже давно известно, что купеобразный паркетник будут продавать в России, теперь же местный офис Джили обозначил сроки: прием заказов откроют 16 ноября, на наш рынок новинка выйдет в конце текущего года. Экспортную версию, разумеется, переименовали – в РФ «купе» появится под названием Tugella, его модель получила в честь одного из крупнейших водопадов планеты (расположен в ЮАР).

Российское представительно Geely пока распространило лишь три картинки нашей версии, описание тоже скудное. Официально объявлено, что Tugella предложат с двухлитровым турбомотором и гидромеханическим восьмиступенчатым «автоматом». Также в Geely заявили, что купеобразный паркетник станет флагманом марки в России. Ну и вдобавок местный офис относит Tugella к «премиуму», хотя конкурировать модель будет с массовыми Haval F7x и Renault Arkana.

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Между тем «купе» сертифицировали для РФ еще летом – судя по обнаруженному в базе Росстандарта Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), к нам машины привезут из Китая. Впрочем, если спрос будет, не исключено, что производство наладят в Беларуси, где сегодня собирают кроссоверы Geely Atlas, Coolray и Emgrand X7.



Согласно ОТТС, по габаритам российская версия Tugella совпадает с китайским Xingyue: длина равна 4605 мм, ширина – 1878 мм, высота – 1643 мм, расстояние между осями – 2700 мм. То есть модель Geely крупнее Арканы, но компактнее Haval F7x, а по размеру колесной базы уступает обоим конкурентам (у кросса Renault – 2721 мм, у Хавейла – 2725 мм). Объем багажника в документе не указан, но наверняка у Tugella он аналогичен Xingyue – 326 литров. Показатели Renault Arkana и Haval F7x – 409/508 (зависит от версии) и 329 литров соответственно.

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В ОТТС для Tugella заявлена бензиновая «турбочетверка» 2.0 с распределенным впрыском, она «питается» топливом АИ-95. У мотора два варианта мощности: модификация JLH-4G20TDG выдает 200 л.с., JLH-4G20TDB – 238 л.с., при этом максимальный крутящий момент един для обеих – 350 Нм. Восьмиступенчатый «автомат» — от Asin. Привод – передний или полный. Также у паркетника задняя независимая подвеска и дисковые тормоза «по кругу».



Для российской версии модели предусмотрены 19- или 20-дюймовые колеса, адаптивный круиз-контроль, люк в крыше. Ну и судя по картинкам, которые распространил российский офис, Tugella еще положены виртуальная «приборка» и мультимедийная система с большим тачскрином.

Geely Xingyue для Китая

Полностью предназначенное для РФ кросс-купе Geely раскроют позже. Цены кроссовера Renault Arkana с топовым турбомотором 1.3 (150 л.с.) и вариатором: с передним приводом – от 1 400 000 рублей, с полным – от 1 580 000 рублей. Переднеприводный Haval F7x с турбодвигателем 2.0 (тоже топовый, 190 л.с.) и 7DCT обойдется минимум в 1 769 000 рублей, полноприводный стоит от 1 849 000 рублей.



Между тем в прошлом году Kolesa.ru познакомился с предназначенным для КНР кроссовером Xingyue. Подробнее – в нашем материале.