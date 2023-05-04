Авторынок РФ в апреле: Лады теряют позиции, «серебро» у Geely Coolray, Tugella вошла в ТОП-10

В РФ по итогам прошлого месяца было продано 75 622 новых легковых автомобиля, об этом сообщает «Автостат» (для составления отчёта агентство использует данные о госрегистрации новых машин в стране, а не информацию о дилерских отгрузках). Результат апреля 2023-го оказался в 2,7 раза выше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (в апреле 2022-го было реализовано около 28 тыс. «легковушек»).
Отметим, «Автостат» в этот раз ограничился первыми десятками самых востребованных марок и моделей (вместо привычных ТОП-25), однако в общей статистике агентства всё же учитываются и те автомобили, которые ввозятся в РФ по схеме параллельного импорта. Так что такой отчёт всё-таки больше отвечает нынешним реалиям, нежели данные по отгрузкам дилеров, которые использует АЕБ.
|Место
|Марка
|Продажи в апреле 2023 года, шт.
|Продажи в апреле 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|25 288
|6377
|+ 296,6
|2
|Chery
|9263
|1143
|+ 710,4
|3
|Geely
|7108
|624
|+ 1039,1
|4
|Haval
|6829
|979
|+ 597,5
|5
|Kia
|3433
|3396
|+ 1,1
|6
|Exeed
|3177
|506
|+ 527,9
|7
|Hyundai
|2748
|2877
|- 4,5
|8
|Omoda
|2472
|-
|-
|9
|Toyota
|1967
|1225
|+ 60,6
|10
|Changan
|1489
|96
|+ 1451,0
По сравнению с показателем марта 2023-го продажи машин выросли на 8,2%, так что теперь апрель стал самым «продажным» месяцем в текущем году. По подсчётам аналитиков, на «легковушки» китайских брендов пришлось 44% от общего количества проданных в прошлом месяце новых машин (около 33,2 тыс. экземпляров). Доля моделей российских марок в совокупности составила 35% (26,7 тыс. единиц). Всех остальные представители авторынка вместе заняли 21% (примерно 15,7 тыс. машин).
Хоть «китайцы» в совокупности и лидируют на российском рынке, возглавляет список самых востребованных марок в РФ по-прежнему Lada. Её доля на рынке в прошлом месяце составила 33,4%. Далее следуют Chery (доля – 12,3%), Geely (9,4%) и Haval (9%), а замыкает первую пятёрку среди брендов корейская Kia, чьи автомобили заняли 4,5% на российском авторынке. Единственной маркой с отрицательной динамикой стала Hyundai, потерявшая за год 4,5%.
В первую десятку наиболее продаваемых автомобилей в РФ вошли три автомобиля Lada: Granta по-прежнему возглавляет список, а вот Niva Travel пришлось уступить своё второе место Geely Coolray, который за прошлый месяц поднялся на пару строчек вверх. Переехать на этаж ниже пришлось и «классическому» внедорожнику Lada Niva Legend, который по итогам апреля обосновался на шестой позиции.
|Место
|Модель
|Продажи в апреле 2023 года, шт.
|Продажи в апреле 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|18 341
|2180
|+ 741,3
|2
|Geely Coolray
|4154
|244
|+ 1602,5
|3
|Lada Niva Travel
|3777
|919
|+ 311,0
|4
|Haval Jolion
|3528
|397
|+ 788,7
|5
|Chery Tiggo 4 Pro
|3447
|-
|-
|6
|Lada Niva Legend
|2804
|685
|+ 309,3
|7
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|2561
|-
|-
|8
|Omoda C5
|2467
|-
|-
|9
|Haval F7x
|1297
|232
|+ 459,1
|10
|Geely Tugella
|1275
|186
|+ 585,5
Среди «китайцев» в основном скромные перестановки уже знакомых «лиц». Хотя любопытно, что кроссовер Geely Tugella за месяц переместился с 22 места сразу на десятое. В результате из первой десятки выбыл другой паркетник той же марки – Atlas Pro, который в марте занимал восьмую строчку.
По данным «Автостата», за первую треть текущего года на российском рынке было продано 246 914 новых легковых машин, этот результат на 15,4% меньше, чем годом ранее. Напомним, согласно базовому сценарию агентства, объём продаж новых «легковушек» в РФ по итогам текущего года составит около 780 тыс. экземпляров (это соответствует приросту на 25%).
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