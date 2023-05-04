Авторынок РФ в апреле: Лады теряют позиции, «серебро» у Geely Coolray, Tugella вошла в ТОП-10

За счёт крайне низких показателей апреля 2022 года в прошлом месяце был зафиксирован значительный прирост по продажам новых легковых автомобилей на российском рынке.

В РФ по итогам прошлого месяца было продано 75 622 новых легковых автомобиля, об этом сообщает «Автостат» (для составления отчёта агентство использует данные о госрегистрации новых машин в стране, а не информацию о дилерских отгрузках). Результат апреля 2023-го оказался в 2,7 раза выше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (в апреле 2022-го было реализовано около 28 тыс. «легковушек»).

На фото: Chery Tiggo 7 Pro Max

Отметим, «Автостат» в этот раз ограничился первыми десятками самых востребованных марок и моделей (вместо привычных ТОП-25), однако в общей статистике агентства всё же учитываются и те автомобили, которые ввозятся в РФ по схеме параллельного импорта. Так что такой отчёт всё-таки больше отвечает нынешним реалиям, нежели данные по отгрузкам дилеров, которые использует АЕБ.



Место Марка Продажи в апреле 2023 года, шт. Продажи в апреле 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada 25 288 6377 + 296,6 2 Chery 9263 1143 + 710,4 3 Geely 7108 624 + 1039,1 4 Haval 6829 979 + 597,5 5 Kia 3433 3396 + 1,1 6 Exeed 3177 506 + 527,9 7 Hyundai 2748 2877 - 4,5 8 Omoda 2472 - - 9 Toyota 1967 1225 + 60,6 10 Changan 1489 96 + 1451,0

По сравнению с показателем марта 2023-го продажи машин выросли на 8,2%, так что теперь апрель стал самым «продажным» месяцем в текущем году. По подсчётам аналитиков, на «легковушки» китайских брендов пришлось 44% от общего количества проданных в прошлом месяце новых машин (около 33,2 тыс. экземпляров). Доля моделей российских марок в совокупности составила 35% (26,7 тыс. единиц). Всех остальные представители авторынка вместе заняли 21% (примерно 15,7 тыс. машин).



На фото: Geely Tugella

Хоть «китайцы» в совокупности и лидируют на российском рынке, возглавляет список самых востребованных марок в РФ по-прежнему Lada. Её доля на рынке в прошлом месяце составила 33,4%. Далее следуют Chery (доля – 12,3%), Geely (9,4%) и Haval (9%), а замыкает первую пятёрку среди брендов корейская Kia, чьи автомобили заняли 4,5% на российском авторынке. Единственной маркой с отрицательной динамикой стала Hyundai, потерявшая за год 4,5%.



В первую десятку наиболее продаваемых автомобилей в РФ вошли три автомобиля Lada: Granta по-прежнему возглавляет список, а вот Niva Travel пришлось уступить своё второе место Geely Coolray, который за прошлый месяц поднялся на пару строчек вверх. Переехать на этаж ниже пришлось и «классическому» внедорожнику Lada Niva Legend, который по итогам апреля обосновался на шестой позиции.

Место Модель Продажи в апреле 2023 года, шт. Продажи в апреле 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 18 341 2180 + 741,3 2 Geely Coolray 4154 244 + 1602,5 3 Lada Niva Travel 3777 919 + 311,0 4 Haval Jolion 3528 397 + 788,7 5 Chery Tiggo 4 Pro 3447 - - 6 Lada Niva Legend 2804 685 + 309,3 7 Chery Tiggo 7 Pro Max 2561 - - 8 Omoda C5 2467 - - 9 Haval F7x 1297 232 + 459,1 10 Geely Tugella 1275 186 + 585,5

Среди «китайцев» в основном скромные перестановки уже знакомых «лиц». Хотя любопытно, что кроссовер Geely Tugella за месяц переместился с 22 места сразу на десятое. В результате из первой десятки выбыл другой паркетник той же марки – Atlas Pro, который в марте занимал восьмую строчку.



По данным «Автостата», за первую треть текущего года на российском рынке было продано 246 914 новых легковых машин, этот результат на 15,4% меньше, чем годом ранее. Напомним, согласно базовому сценарию агентства, объём продаж новых «легковушек» в РФ по итогам текущего года составит около 780 тыс. экземпляров (это соответствует приросту на 25%).