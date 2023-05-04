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  • Авторынок РФ в апреле: Лады теряют позиции, «серебро» у Geely Coolray, Tugella вошла в ТОП-10

Авторынок РФ в апреле: Лады теряют позиции, «серебро» у Geely Coolray, Tugella вошла в ТОП-10

04.05.2023 147 0 0

За счёт крайне низких показателей апреля 2022 года в прошлом месяце был зафиксирован значительный прирост по продажам новых легковых автомобилей на российском рынке.

В РФ по итогам прошлого месяца было продано 75 622 новых легковых автомобиля, об этом сообщает «Автостат» (для составления отчёта агентство использует данные о госрегистрации новых машин в стране, а не информацию о дилерских отгрузках). Результат апреля 2023-го оказался в 2,7 раза выше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (в апреле 2022-го было реализовано около 28 тыс. «легковушек»).

На фото: Chery Tiggo 7 Pro Max

Отметим, «Автостат» в этот раз ограничился первыми десятками самых востребованных марок и моделей (вместо привычных ТОП-25), однако в общей статистике агентства всё же учитываются и те автомобили, которые ввозятся в РФ по схеме параллельного импорта. Так что такой отчёт всё-таки больше отвечает нынешним реалиям, нежели данные по отгрузкам дилеров, которые использует АЕБ.

МестоМаркаПродажи в апреле 2023 года, шт.Продажи в апреле 2022 года, шт.Разница, %
1Lada25 2886377+ 296,6
2Chery92631143+ 710,4
3Geely7108624+ 1039,1
4Haval6829979+ 597,5
5Kia34333396+ 1,1
6Exeed3177506+ 527,9
7Hyundai27482877- 4,5
8Omoda2472--
9Toyota19671225+ 60,6
10Changan148996+ 1451,0

По сравнению с показателем марта 2023-го продажи машин выросли на 8,2%, так что теперь апрель стал самым «продажным» месяцем в текущем году. По подсчётам аналитиков, на «легковушки» китайских брендов пришлось 44% от общего количества проданных в прошлом месяце новых машин (около 33,2 тыс. экземпляров). Доля моделей российских марок в совокупности составила 35% (26,7 тыс. единиц). Всех остальные представители авторынка вместе заняли 21% (примерно 15,7 тыс. машин).

На фото: Geely Tugella

Хоть «китайцы» в совокупности и лидируют на российском рынке, возглавляет список самых востребованных марок в РФ по-прежнему Lada. Её доля на рынке в прошлом месяце составила 33,4%. Далее следуют Chery (доля – 12,3%), Geely (9,4%) и Haval (9%), а замыкает первую пятёрку среди брендов корейская Kia, чьи автомобили заняли 4,5% на российском авторынке. Единственной маркой с отрицательной динамикой стала Hyundai, потерявшая за год 4,5%.

В первую десятку наиболее продаваемых автомобилей в РФ вошли три автомобиля Lada: Granta по-прежнему возглавляет список, а вот Niva Travel пришлось уступить своё второе место Geely Coolray, который за прошлый месяц поднялся на пару строчек вверх. Переехать на этаж ниже пришлось и «классическому» внедорожнику Lada Niva Legend, который по итогам апреля обосновался на шестой позиции.

МестоМодельПродажи в апреле 2023 года, шт.Продажи в апреле 2022 года, шт.Разница, %
1Lada Granta18 3412180+ 741,3
2Geely Coolray4154244+ 1602,5
3Lada Niva Travel3777919+ 311,0
4Haval Jolion3528397+ 788,7
5Chery Tiggo 4 Pro3447--
6Lada Niva Legend2804685+ 309,3
7Chery Tiggo 7 Pro Max2561--
8Omoda C52467--
9Haval F7x1297232+ 459,1
10Geely Tugella1275186+ 585,5

Среди «китайцев» в основном скромные перестановки уже знакомых «лиц». Хотя любопытно, что кроссовер Geely Tugella за месяц переместился с 22 места сразу на десятое. В результате из первой десятки выбыл другой паркетник той же марки – Atlas Pro, который в марте занимал восьмую строчку.

По данным «Автостата», за первую треть текущего года на российском рынке было продано 246 914 новых легковых машин, этот результат на 15,4% меньше, чем годом ранее. Напомним, согласно базовому сценарию агентства, объём продаж новых «легковушек» в РФ по итогам текущего года составит около 780 тыс. экземпляров (это соответствует приросту на 25%).

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