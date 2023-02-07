Новый прогноз на 2023-й: авторынку РФ предрекли рост даже в пессимистичном сценарии

Текущий кризис ощутимо сказался на авторынке РФ: по данным «Автостата», в прошлом году продажи новых «легковушек» упали на 58,7% до 626 281 шт.: агентство использует данные о госрегистрации новых машин, поэтому учитывает и те экземпляры, которые были ввезены по схеме параллельного импорта (она была легализована в мае прошлого года). В текущем году спад продолжается: так, в январе на учёт было поставлено всего 45 231 шт., что на 47,4% меньше, чем годом ранее.

Ранее в агентстве предполагали, что в 2023 году авторынок РФ вряд ли сможет похвастать солидными результатами. Так, согласно оптимистичному сценарию, в стране на учёт могут в общей сложности поставить 780 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25% больше по сравнению с результатами 2022-го. Пессимистичный вариант развития событий на российском авторынке предполагал продажу 550 тыс. единиц (на 12% меньше). В свою очередь, прогноз по базовому сценарию предполагал 650 тыс. новых зарегистрированных «легковушек» (на 4% больше).

В агентстве отметили, что ситуация на российском авторынке постоянно меняется, «причём каждый месяц приносит что-то новое», добавили эксперты. Они пояснили, что «против рынка» по-прежнему продолжают играть высокие цены на автомобили, а «на руку» – некое «оживление» в местном автопроме (речь о запуске производства новых моделей).



В результате эксперты «Автостата» скорректировали свои предположения, касающиеся российского рынка новых легковых автомобилей в 2023 году. Стоит отметить, что, согласно пересмотренному прогнозу, «минуса» по продажам машин в РФ по итогам текущего года не будет даже в случае самого неблагоприятного варианта развития ситуации на авторынке.

Так, в агентстве считают, что согласно пессимистичному сценарию, по итогам 2023 года в РФ будет продано 630 тыс. новых легковых автомобилей: этот результат примерно на 0,5% больше, чем был зафиксирован в 2022-м. Оптимистичный сценарий предполагает что объём российского авторынка составит 780 тыс. экземпляров (на 25% больше). При самом благоприятном варианте результат текущего года окажется равен 870 тыс. «легковушек» (на 39% больше).

В агентстве оговорились, что в текущих условиях, «характеризующихся высокой степенью неопределённости», необходимо корректировать прогноз авторынка один раз в квартал. Так что следующие предположения, учитывающие реальное положение дел в автопроме, вероятно, появятся грядущей весной.



Напомним, по итогам прошлого года в первую пятёрку самых продаваемых автомобилей в РФ (по данным «Автостата») вошли Lada Granta (87 982 шт., -22%), Vesta (32 790 шт., -71%), Kia Rio (23 909 шт., -70%), Lada Niva Travel (19 389 шт., -25%) и Chery Tiggo 7 Pro (19 292 шт., +56%). В целом в ТОП-25 за 2022-й «плюсами» могут похвастаться только некоторые модели китайских брендов.