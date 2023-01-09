Авторынок легковых автомобилей в 2022 году: падение почти на 59%, плюсы только у «китайцев»

По данным агентства «Автостат», за 2022 год на российском рынке новых легковых автомобилей было продано 626 281 единиц. Этот результат на 58,7% меньше, чем показатель 2021-го. Напомним, отчёт формируется на основании данных о госрегистрации новых машин, поэтому здесь учитываются в том числе и те экземпляры, которые были ввезены по схеме параллельного импорта (была легализована в мае прошлого года).
Авторынок РФ в прошлом году столкнулся с последствиями кризиса. Как Kolesa.ru сообщал ранее, проблемы вызваны заметным ростом стоимости машин, а также нехваткой комплектующих и нарушением логистических цепочек, что не позволяет производителям выпускать машины в стране в плановом объёме. Помимо этого, на показателях рынка сказался отказ многих иностранных компаний поставлять в страну импортируемые автомобили.
Одним из важнейших «минусов» для развития авторынка РФ стало то, что часть производителей (в списке в том числе Renault, Nissan, Mazda, Mercedes-Benz) избавились от всех российских активов, включая заводы. Другие – к примеру, Volkswagen, Hyundai, Toyota – пока официально не объявляли о подобных намерениях, однако выпуск машин они за последние десять месяцев так и не возобновили (правда, на заводе Hyundai делают кузова для предприятия компании в Казахстане).
|Место
|Марка
|Продажи в 2022 году, шт.
|Продажи в 2021 году, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|174 688
|337 309
|- 48,2
|2
|Kia
|65 691
|199 001
|- 67,0
|3
|Hyundai
|54 017
|158 705
|- 66,0
|4
|Renault
|40 844
|130 317
|- 68,7
|5
|Chery
|39 256
|40 069
|- 2,0
|6
|Haval
|34 128
|36 721
|- 7,1
|7
|Toyota
|28 596
|95 763
|- 70,1
|8
|Geely
|26 694
|24 616
|+ 8,4
|9
|Skoda
|20 354
|88 007
|- 76,9
|10
|Volkswagen
|19 614
|86 115
|- 77,2
|11
|Nissan
|16 297
|49 009
|- 66,7
|12
|Mitsubishi
|13 448
|26 256
|- 48,8
|13
|Exeed
|12 127
|2674
|+ 353,5
|14
|Mercedes-Benz
|10 588
|39 991
|- 73,5
|15
|Mazda
|10 444
|28 520
|- 63,4
|16
|BMW
|10 435
|46 817
|- 77,7
|17
|УАЗ
|9446
|16 580
|- 43,0
|18
|Audi
|4155
|16 349
|- 74,6
|19
|Lexus
|2942
|19 350
|- 84,8
|20
|Changan
|2550
|3882
|- 34,3
|21
|Chevrolet
|2314
|5901
|- 60,8
|22
|Genesis
|2272
|3132
|- 27,5
|23
|Suzuki
|2149
|9003
|- 76,1
|24
|Volvo
|1962
|9301
|- 78,9
|25
|Porsche
|1878
|6006
|- 68,7
В списке наиболее востребованных марок на российском рынке легковых автомобилей по итогам 2022 года по-прежнему лидирует Lada. После затянувшегося простоя АВТОВАЗ сумел возобновить производство некоторых моделей в упрощённом варианте: сначала на конвейер вернулась Lada Granta, затем внедорожники Niva Travel и Niva Legend. Выпуск обновлённой Vesta начнётся на мощностях тольяттинского предприятия весной 2023-го, а возвращения в строй Largus придётся ждать до осени. Все перечисленные модели с солидным «минусом» входят в итоговый годовой ТОП-25 самых продаваемых автомобилей.
Из российских моделей в список бестселлеров в 2022-ом также входит внедорожник УАЗ Patriot. Сразу шесть позиций отвоевали себе автомобили китайских брендов, большинство из них демонстрируют положительную динамику: к ним относятся Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Geely Coolray и Atlas Pro. С минусом закончили год Haval F7 и Tiggo 4.
|Место
|Модель
|Продажи в 2022 году, шт.
|Продажи в 2021 году, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|87 982
|112 790
|- 22,0
|2
|Lada Vesta
|32 790
|113 957
|- 71,2
|3
|Kia Rio
|23 909
|79 249
|- 69,8
|4
|Lada Niva Travel
|19 389
|25 840
|- 25,0
|5
|Chery Tiggo 7 Pro
|19 292
|12 390
|+ 55,7
|6
|Hyundai Solaris
|19 038
|59 084
|- 67,8
|7
|Hyundai Creta
|18 886
|64 550
|- 70,7
|8
|Haval Jolion
|17 447
|8956
|+ 94,8
|9
|Lada Niva Legend
|16 117
|25 019
|- 35,6
|10
|Renault Duster
|13 468
|41 148
|- 67,3
|11
|Geely Coolray
|12 999
|11 120
|+ 16,9
|12
|Lada Largus VP
|12 575
|37 929
|- 66,8
|13
|VW Polo
|11 760
|46 696
|- 74,8
|14
|Renault Logan
|10 297
|30 337
|- 66,1
|15
|Toyota RAV4
|10 001
|37 849
|- 73,6
|16
|Skoda Rapid
|9881
|40 848
|- 75,8
|17
|Kia Seltos
|9208
|16 934
|- 45,6
|18
|Chery Tiggo 4
|9039
|19 183
|- 52,9
|19
|Toyota Camry
|7805
|31 044
|- 74,9
|20
|Mazda CX-5
|7804
|19 284
|- 59,5
|21
|Haval F7
|7444
|12 357
|- 39,8
|22
|Geely Atlas Pro
|7258
|1772
|+ 309,6
|23
|Nissan Qashqai
|7110
|18 933
|- 62,4
|24
|УАЗ Patriot
|6845
|13 052
|- 47,6
|25
|Renault Sandero
|6377
|22 606
|- 71,8
Оставшиеся места заняли иномарки корейских, японских, французского, немецкого и чешского брендов, которые когда-то выпускались на российских заводах. Своими сравнительно хорошими показателями они обязаны первым докризисным месяцам, а также тем, что дилеры в оставшиеся месяцы продолжали распродавать остатки машин со своих складов.
Отметим, судя по отчёту «Автостата», в прошлом месяце в РФ было продано на 10% больше новых легковых автомобилей, чем в ноябре 2022-го: всего клиенты купили и поставили на учёт 56 745 единиц. В ТОП-5 среди марок вошли Lada (19 677 шт.), Chery (7815 шт.), Geely (4483 шт.), Haval (4406 шт.) и Kia (3532 шт.). Пятёрку самых продаваемых машин в декабре составили Lada Granta (12 107 шт.), Chery Tiggo 7 Pro (3670 шт.), Lada Niva Travel (3572 шт.), Niva Legend (2578 шт.) и Geely Coolray (2453 шт.).
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Ха...Ну в следующем году и китайцы полетят вслед за остальными....