Авторынок легковых автомобилей в 2022 году: падение почти на 59%, плюсы только у «китайцев»

По данным агентства «Автостат», за 2022 год на российском рынке новых легковых автомобилей было продано 626 281 единиц. Этот результат на 58,7% меньше, чем показатель 2021-го. Напомним, отчёт формируется на основании данных о госрегистрации новых машин, поэтому здесь учитываются в том числе и те экземпляры, которые были ввезены по схеме параллельного импорта (была легализована в мае прошлого года).

На фото: Geely Coolray

Авторынок РФ в прошлом году столкнулся с последствиями кризиса. Как Kolesa.ru сообщал ранее, проблемы вызваны заметным ростом стоимости машин, а также нехваткой комплектующих и нарушением логистических цепочек, что не позволяет производителям выпускать машины в стране в плановом объёме. Помимо этого, на показателях рынка сказался отказ многих иностранных компаний поставлять в страну импортируемые автомобили.



Одним из важнейших «минусов» для развития авторынка РФ стало то, что часть производителей (в списке в том числе Renault, Nissan, Mazda, Mercedes-Benz) избавились от всех российских активов, включая заводы. Другие – к примеру, Volkswagen, Hyundai, Toyota – пока официально не объявляли о подобных намерениях, однако выпуск машин они за последние десять месяцев так и не возобновили (правда, на заводе Hyundai делают кузова для предприятия компании в Казахстане).

Место Марка Продажи в 2022 году, шт. Продажи в 2021 году, шт. Разница, % 1 Lada 174 688 337 309 - 48,2 2 Kia 65 691 199 001 - 67,0 3 Hyundai 54 017 158 705 - 66,0 4 Renault 40 844 130 317 - 68,7 5 Chery 39 256 40 069 - 2,0 6 Haval 34 128 36 721 - 7,1 7 Toyota 28 596 95 763 - 70,1 8 Geely 26 694 24 616 + 8,4 9 Skoda 20 354 88 007 - 76,9 10 Volkswagen 19 614 86 115 - 77,2 11 Nissan 16 297 49 009 - 66,7 12 Mitsubishi 13 448 26 256 - 48,8 13 Exeed 12 127 2674 + 353,5 14 Mercedes-Benz 10 588 39 991 - 73,5 15 Mazda 10 444 28 520 - 63,4 16 BMW 10 435 46 817 - 77,7 17 УАЗ 9446 16 580 - 43,0 18 Audi 4155 16 349 - 74,6 19 Lexus 2942 19 350 - 84,8 20 Changan 2550 3882 - 34,3 21 Chevrolet 2314 5901 - 60,8 22 Genesis 2272 3132 - 27,5 23 Suzuki 2149 9003 - 76,1 24 Volvo 1962 9301 - 78,9 25 Porsche 1878 6006 - 68,7

В списке наиболее востребованных марок на российском рынке легковых автомобилей по итогам 2022 года по-прежнему лидирует Lada. После затянувшегося простоя АВТОВАЗ сумел возобновить производство некоторых моделей в упрощённом варианте: сначала на конвейер вернулась Lada Granta, затем внедорожники Niva Travel и Niva Legend. Выпуск обновлённой Vesta начнётся на мощностях тольяттинского предприятия весной 2023-го, а возвращения в строй Largus придётся ждать до осени. Все перечисленные модели с солидным «минусом» входят в итоговый годовой ТОП-25 самых продаваемых автомобилей.



Из российских моделей в список бестселлеров в 2022-ом также входит внедорожник УАЗ Patriot. Сразу шесть позиций отвоевали себе автомобили китайских брендов, большинство из них демонстрируют положительную динамику: к ним относятся Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Geely Coolray и Atlas Pro. С минусом закончили год Haval F7 и Tiggo 4.

Место Модель Продажи в 2022 году, шт. Продажи в 2021 году, шт. Разница, % 1 Lada Granta 87 982 112 790 - 22,0 2 Lada Vesta 32 790 113 957 - 71,2 3 Kia Rio 23 909 79 249 - 69,8 4 Lada Niva Travel 19 389 25 840 - 25,0 5 Chery Tiggo 7 Pro 19 292 12 390 + 55,7 6 Hyundai Solaris 19 038 59 084 - 67,8 7 Hyundai Creta 18 886 64 550 - 70,7 8 Haval Jolion 17 447 8956 + 94,8 9 Lada Niva Legend 16 117 25 019 - 35,6 10 Renault Duster 13 468 41 148 - 67,3 11 Geely Coolray 12 999 11 120 + 16,9 12 Lada Largus VP 12 575 37 929 - 66,8 13 VW Polo 11 760 46 696 - 74,8 14 Renault Logan 10 297 30 337 - 66,1 15 Toyota RAV4 10 001 37 849 - 73,6 16 Skoda Rapid 9881 40 848 - 75,8 17 Kia Seltos 9208 16 934 - 45,6 18 Chery Tiggo 4 9039 19 183 - 52,9 19 Toyota Camry 7805 31 044 - 74,9 20 Mazda CX-5 7804 19 284 - 59,5 21 Haval F7 7444 12 357 - 39,8 22 Geely Atlas Pro 7258 1772 + 309,6 23 Nissan Qashqai 7110 18 933 - 62,4 24 УАЗ Patriot 6845 13 052 - 47,6 25 Renault Sandero 6377 22 606 - 71,8

Оставшиеся места заняли иномарки корейских, японских, французского, немецкого и чешского брендов, которые когда-то выпускались на российских заводах. Своими сравнительно хорошими показателями они обязаны первым докризисным месяцам, а также тем, что дилеры в оставшиеся месяцы продолжали распродавать остатки машин со своих складов.



Отметим, судя по отчёту «Автостата», в прошлом месяце в РФ было продано на 10% больше новых легковых автомобилей, чем в ноябре 2022-го: всего клиенты купили и поставили на учёт 56 745 единиц. В ТОП-5 среди марок вошли Lada (19 677 шт.), Chery (7815 шт.), Geely (4483 шт.), Haval (4406 шт.) и Kia (3532 шт.). Пятёрку самых продаваемых машин в декабре составили Lada Granta (12 107 шт.), Chery Tiggo 7 Pro (3670 шт.), Lada Niva Travel (3572 шт.), Niva Legend (2578 шт.) и Geely Coolray (2453 шт.).