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  • Авторынок легковых автомобилей в 2022 году: падение почти на 59%, плюсы только у «китайцев»

Авторынок легковых автомобилей в 2022 году: падение почти на 59%, плюсы только у «китайцев»

09.01.2023 382 1 1

Лидером списка самых продаваемых автомобилей в прошлом году стала Lada Granta, несмотря на 22-процентный спад по сравнению с показателем 2021-го.

По данным агентства «Автостат», за 2022 год на российском рынке новых легковых автомобилей было продано 626 281 единиц. Этот результат на 58,7% меньше, чем показатель 2021-го. Напомним, отчёт формируется на основании данных о госрегистрации новых машин, поэтому здесь учитываются в том числе и те экземпляры, которые были ввезены по схеме параллельного импорта (была легализована в мае прошлого года).

На фото: Geely Coolray

Авторынок РФ в прошлом году столкнулся с последствиями кризиса. Как Kolesa.ru сообщал ранее, проблемы вызваны заметным ростом стоимости машин, а также нехваткой комплектующих и нарушением логистических цепочек, что не позволяет производителям выпускать машины в стране в плановом объёме. Помимо этого, на показателях рынка сказался отказ многих иностранных компаний поставлять в страну импортируемые автомобили.

Одним из важнейших «минусов» для развития авторынка РФ стало то, что часть производителей (в списке в том числе Renault, Nissan, Mazda, Mercedes-Benz) избавились от всех российских активов, включая заводы. Другие – к примеру, Volkswagen, Hyundai, Toyota – пока официально не объявляли о подобных намерениях, однако выпуск машин они за последние десять месяцев так и не возобновили (правда, на заводе Hyundai делают кузова для предприятия компании в Казахстане).

МестоМаркаПродажи в 2022 году, шт.Продажи в 2021 году, шт.Разница, %
1Lada174 688337 309- 48,2
2Kia65 691199 001- 67,0
3Hyundai54 017158 705- 66,0
4Renault40 844130 317- 68,7
5Chery39 25640 069- 2,0
6Haval34 12836 721- 7,1
7Toyota28 59695 763- 70,1
8Geely26 69424 616+ 8,4
9Skoda20 35488 007- 76,9
10Volkswagen19 61486 115- 77,2
11Nissan16 29749 009- 66,7
12Mitsubishi13 44826 256- 48,8
13Exeed12 1272674+ 353,5
14Mercedes-Benz10 58839 991- 73,5
15Mazda10 44428 520- 63,4
16BMW10 43546 817- 77,7
17УАЗ944616 580- 43,0
18Audi415516 349- 74,6
19Lexus294219 350- 84,8
20Changan25503882- 34,3
21Chevrolet23145901- 60,8
22Genesis22723132- 27,5
23Suzuki21499003- 76,1
24Volvo19629301- 78,9
25Porsche18786006- 68,7

В списке наиболее востребованных марок на российском рынке легковых автомобилей по итогам 2022 года по-прежнему лидирует Lada. После затянувшегося простоя АВТОВАЗ сумел возобновить производство некоторых моделей в упрощённом варианте: сначала на конвейер вернулась Lada Granta, затем внедорожники Niva Travel и Niva Legend. Выпуск обновлённой Vesta начнётся на мощностях тольяттинского предприятия весной 2023-го, а возвращения в строй Largus придётся ждать до осени. Все перечисленные модели с солидным «минусом» входят в итоговый годовой ТОП-25 самых продаваемых автомобилей.

Из российских моделей в список бестселлеров в 2022-ом также входит внедорожник УАЗ Patriot. Сразу шесть позиций отвоевали себе автомобили китайских брендов, большинство из них демонстрируют положительную динамику: к ним относятся Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Geely Coolray и Atlas Pro. С минусом закончили год Haval F7 и Tiggo 4.

МестоМодельПродажи в 2022 году, шт.Продажи в 2021 году, шт.Разница, %
1Lada Granta87 982112 790- 22,0
2Lada Vesta32 790113 957- 71,2
3Kia Rio23 90979 249- 69,8
4Lada Niva Travel19 38925 840- 25,0
5Chery Tiggo 7 Pro19 29212 390+ 55,7
6Hyundai Solaris19 03859 084- 67,8
7Hyundai Creta18 88664 550- 70,7
8Haval Jolion17 4478956+ 94,8
9Lada Niva Legend16 11725 019- 35,6
10Renault Duster13 46841 148- 67,3
11Geely Coolray12 99911 120+ 16,9
12Lada Largus VP12 57537 929- 66,8
13VW Polo11 76046 696- 74,8
14Renault Logan10 29730 337- 66,1
15Toyota RAV410 00137 849- 73,6
16Skoda Rapid988140 848- 75,8
17Kia Seltos920816 934- 45,6
18Chery Tiggo 4903919 183- 52,9
19Toyota Camry780531 044- 74,9
20Mazda CX-5780419 284- 59,5
21Haval F7744412 357- 39,8
22Geely Atlas Pro72581772+ 309,6
23Nissan Qashqai711018 933- 62,4
24УАЗ Patriot684513 052- 47,6
25Renault Sandero637722 606- 71,8

Оставшиеся места заняли иномарки корейских, японских, французского, немецкого и чешского брендов, которые когда-то выпускались на российских заводах. Своими сравнительно хорошими показателями они обязаны первым докризисным месяцам, а также тем, что дилеры в оставшиеся месяцы продолжали распродавать остатки машин со своих складов.

Отметим, судя по отчёту «Автостата», в прошлом месяце в РФ было продано на 10% больше новых легковых автомобилей, чем в ноябре 2022-го: всего клиенты купили и поставили на учёт 56 745 единиц. В ТОП-5 среди марок вошли Lada (19 677 шт.), Chery (7815 шт.), Geely (4483 шт.), Haval (4406 шт.) и Kia (3532 шт.). Пятёрку самых продаваемых машин в декабре составили Lada Granta (12 107 шт.), Chery Tiggo 7 Pro (3670 шт.), Lada Niva Travel (3572 шт.), Niva Legend (2578 шт.) и Geely Coolray (2453 шт.).

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1 комментарий
10.01.2023 21:21
RFR 17

Ха...Ну в следующем году и китайцы полетят вслед за остальными....

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