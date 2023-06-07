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  • Прогноз на 2023 год обновлён: от авторынка РФ ждут ещё более заметного прироста

Прогноз на 2023 год обновлён: от авторынка РФ ждут ещё более заметного прироста

07.06.2023 22 0 0

Аналитики считают, что в позитивных изменениях прогноза стоит «винить» автомобили китайских брендов с их высокой положительной динамикой.

Российский авторынок из-за кризиса серьёзно просел в прошлом году. По подсчётам «Автостата», в 2022-м продажи новых легковых машин рухнули на 58,7% и составили менее 626,3 тыс. единиц. Напомним, агентство использует данные о госрегистрации новых автомобилей, поэтому учитывает и те, что были ввезены по схеме параллельного импорта (была легализована в мае прошлого года).

На фото: Chery Tiggo 7 Pro Max

Стоит отметить, что в текущем году, несмотря на заметный прирост к АППГ в течение последних нескольких месяцев, продажи новых легковых автомобилей в РФ в плюс до сих пор так и не вышли. За январь-май 2023 года на учёт было поставлено в общей сложности 319 085 новых «легковушек», этот результат на 0,1% меньше по сравнению с показателем первых пяти месяцев прошлого года (319 398 шт.).

В агентстве уже несколько раз пересматривали свой прогноз по тому, каким окажется 2023 год для российского авторынка: сегодня «Автостат» опубликовал свежую версию. Согласно ей, базовый сценарий предполагает, что по итогам текущего года в РФ будет продано порядка 815 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель окажется на 30% больше по сравнению с крайне низким результатом 2022-го.

На фото: Geely Coolray Sport

Аналитики предполагают, что, если события на авторынке будут развиваться согласно пессимистичному сценарию, россияне за этот год смогут купить около 780 тыс. новых «легковушек». То есть прирост в этом случае будет, причём примерно на четвёртую часть (на 25%).

Также в агентстве считают, что возможен и оптимистичный вариант. Этот сценарий предполагает, что на продажи новых легковых машин на российском рынке увеличатся до 850 тыс. единиц, что соответствует приросту на 36%. Кстати, часть экспертов не исключают и вероятности более высоких показателей – 1 млн реализованных в РФ в 2023 году новых «легковушек».

На фото: Haval Jolion

В «Автостате» одной из главных причин нынешнего роста рынка назвали ведущие китайские марки, с их «фантастической», «трёхзначной» динамикой. К примеру, в мае прирост у Chery составил 348% (зарегистрировано 7444 шт.), у Haval – плюс 509% (7432 шт.), а у Geely – плюс 639% (6690 шт.). Перечисленные бренды сейчас входят в первую пятёрку наиболее востребованных в РФ, обгоняет их только местная Lada.

Напомним, изначальный прогноз предполагал, что 2023-й вряд ли окажется особенно удачным для авторынка РФ. В агентстве считали, что при оптимистичном сценарии результат составит 780 тыс. новых машин, при базовом – 650 тыс. единиц, а при пессимистичном варианте показатель окажется равен 550 тыс. экземпляров (то есть на 12% меньше, чем в 2022 году).

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