АВТОВАЗ провёл публичный показ кроссовера Lada X-Cross 5

Модель не разработана с нуля: эмблему Lada получил уже доступный в России китайский паркетник FAW Bestune T77. Техника, очевидно, тоже перешла с исходного кросса.

Дилерам кроссовер Lada X-Cross 5 представили еще весной, теперь же АВТОВАЗ устроил первый публичный показ своей новинки: его провели в рамках открывшегося сегодня, 14 июня, Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Сборку этой модели наладят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге (сделку по приобретению предприятия АВТОВАЗ закрыл в феврале). Отметим, официального пресс-релиза от производителя на момент публикации новости не было, то есть полноценная премьера паркетника еще впереди.

Кросс Lada – это бэдж-инжиниринговый «китаец» FAW Bestune T77. Последний до РФ добрался под конец 2021 года. А в декабре 2022-го T77 пережил рестайлинг, но такой паркетник пока продают только в родном Китае, так что эмблемы и шильдики российской марки навесили на дореформенный SUV. Кстати, дебютировавший на ПМЭФ Lada X-Cross 5 еще не успел окончательно избавиться от «национальной идентичности»: на руле красуется логотип Bestune (суббренд FAW).



В плане дизайна кроссовер Lada полностью повторяет исходник, так что и габариты должны быть идентичны. Длина актуального для РФ Bestune T77 равна 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2700 мм. Заявленный объем багажника — 375 литров, с опущенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 1525 литров.



От донора, очевидно, перешла и техника, вопрос лишь в том, решили ли вазовцы «придушить» бензиновую турбочетверку 1.5 или все же оставили нынешние 160 л.с. Исходный T77 доступен с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.



В арсенале «китайца» (в зависимости от комплектации) значатся: светодиодная оптика, виртуальная приборка, мультимедиа-система с крупным тачскрином, панорамная крыша, камеры кругового обзора, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль. Пока неизвестно, все ли оборудование достанется новоявленной Ладе.

Официальные подробности о кроссовере Lada X-Cross 5 должны появиться в ближайшее время. Паркетник FAW Bestune T77 у нас сейчас стоит 2 169 000 – 2 432 000 рублей.



Между тем на петербургском заводе могут «прописаться» и другие модели FAW: по неофициальным данным, под маркой Lada там могут организовать сборку кроссовера Bestune T55 и лифтбека Bestune B70.